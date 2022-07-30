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Geçtiğimiz haftalarda Nvidia Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi kartı RTX 4090’ın 3DMark skorlarını paylaşan kopite7kimi, şimdi de RTX 4080 ve RTX 4070’in aynı testlerde elde edebileceği skorlara değindi.

RTX 4080, RTX 3080'i ikiye katlayabilir

Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan güvenilir sızıntı kaynağı, 3DMark testlerinde 10240 CUDA çekirdekli AD103 yongasından güç alacak RTX 4080’in 15.000 puan, 7168 CUDA çekirdekli AD104 yongasına ev sahipliği yapacak RTX 4070’in ise 10.000 puan elde edebileceğini söyledi.

Paylaşılan bu puanlar eğer onaylanırsa, RTX 4070’in RTX 3090 ve Radeon RX 6900XT kadar hızlı olacağını söyleyebiliriz. Öte yandan RTX 4080 ise, RTX 3080'den iki kat daha yüksek bir performans sunacak gibi görünüyor.

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Ada Lovelace mimarili RTX 40 serisinin bu yılın Ekim ayı civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Muhtemelen RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070 aynı anda duyurulacak ancak son iki kart, amiral gemisinden biraz daha sonra raflarda yerini alacak.

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NVIDIA GeForce RTX 4080 ve RTX 4070'in 3DMark skorları paylaşıldı