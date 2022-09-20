Nvidia GeForce RTX 4080 tanıtıldı! İki versiyonla geliyor

Nvidia'nın diğer merakla beklenen ekran kartı da GeForce RTX 4080 idi. İddialarda olduğu gibi farklı fiyat segmentlerine hitap eden iki farklı ekran kartı görüyoruz.
Nvidia GeForce RTX 4080 ikiye bölündü
Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartı bu kez iki farklı versiyonla geliyor: Nvidia GeForce RTX 4080 16GB ve Nvidia GeForce RTX 4080 12GB.Versiyonların grafik birimi modelleri ve haliyle performans tarafı oldukça farklılaşıyor.
Bu bakımdan firmanın aslında GeForce RTX 4080 ve GeForce RTX 4070 gibi bir ayrıma gittiği ancak bunu isimlendirmeye yansıtmadığı tahmin ediliyor. Yani GeForce RTX 4070 ekran kartı hiç olmayabilir.
Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartı için biraz beklemek gerekecek zira firma Kasım ayını işaret ediyor. Zaten GeForce RTX 3000 serisinin yığılan stokları nedeniyle çıkışın gecikeceği biliniyordu. Nvidia GeForce RTX 4080 16GB modeli için bir Founders Edition olacak ancak Nvidia GeForce RTX 4080 12GB sadece özelleştirilmiş versiyonlarla satılacak. Yine firma 700W ve 750W güç kaynaklarını tavsiye ediyor.
Nvidia GeForce RTX 4080 16GB teknik özellikleri
- AD103-300 grafik birimi
- Dördüncü nesil Tensor çekirdekleri
- Üçüncü nesil RT çekirdekleri
- 76 SM
- 9728 CUDA çekirdeği
- 2505MHz boost hızı
- 16GB GDDR6X bellek
- 22.5Gbps bellek hızı
- 256-bit veri yolu
- 720GB/s bant genişliği
- 320W TGP
- 516W Max TGP
Nvidia GeForce RTX 4080 12GB teknik özellikleri
- AD104-400 grafik birimi
- Dördüncü nesil Tensor çekirdekleri
- Üçüncü nesil RT çekirdekleri
- 60 SM
- 7680 CUDA çekirdeği
- 2610MHz boost hızı
- 12GB GDDR6X bellek
- 192-bit veri yolu
- 504GB/s bant genişliği
- 285W TGP
- 366W Max TGP
RTX 4080 ekran kartı fiyatı ne kadar?
16 GB VRAM'e sahip RTX 4080 fiyatı 1199$ iken, 12 GB VRAM'li versiyonun fiyatı ise 899$ olarak açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
lexus çakması