Nvidia GeForce RTX 4080 tanıtıldı! İki versiyonla geliyor

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın diğer merakla beklenen ekran kartı da GeForce RTX 4080 idi. İddialarda olduğu gibi farklı fiyat segmentlerine hitap eden iki farklı ekran kartı görüyoruz.

Nvidia GeForce RTX 4080 ikiye bölündü

Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartı bu kez iki farklı versiyonla geliyor: Nvidia GeForce RTX 4080 16GB ve Nvidia GeForce RTX 4080 12GB.Versiyonların grafik birimi modelleri ve haliyle performans tarafı oldukça farklılaşıyor.

Bu bakımdan firmanın aslında GeForce RTX 4080 ve GeForce RTX 4070 gibi bir ayrıma gittiği ancak bunu isimlendirmeye yansıtmadığı tahmin ediliyor. Yani GeForce RTX 4070 ekran kartı hiç olmayabilir.

Nvidia GeForce RTX 4090 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 sa. önce eklendi

Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartı için biraz beklemek gerekecek zira firma Kasım ayını işaret ediyor. Zaten GeForce RTX 3000 serisinin yığılan stokları nedeniyle çıkışın gecikeceği biliniyordu. Nvidia GeForce RTX 4080 16GB modeli için bir Founders Edition olacak ancak Nvidia GeForce RTX 4080 12GB sadece özelleştirilmiş versiyonlarla satılacak. Yine firma 700W ve 750W güç kaynaklarını tavsiye ediyor.

Nvidia GeForce RTX 4080 16GB teknik özellikleri

AD103-300 grafik birimi

Dördüncü nesil Tensor çekirdekleri

Üçüncü nesil RT çekirdekleri

76 SM

9728 CUDA çekirdeği

2505MHz boost hızı

16GB GDDR6X bellek

22.5Gbps bellek hızı

256-bit veri yolu

720GB/s bant genişliği

320W TGP

516W Max TGP

Tam Boyutta Gör

Nvidia GeForce RTX 4080 12GB teknik özellikleri

AD104-400 grafik birimi

Dördüncü nesil Tensor çekirdekleri

Üçüncü nesil RT çekirdekleri

60 SM

7680 CUDA çekirdeği

2610MHz boost hızı

12GB GDDR6X bellek

192-bit veri yolu

504GB/s bant genişliği

285W TGP

366W Max TGP

RTX 4080 ekran kartı fiyatı ne kadar?

16 GB VRAM'e sahip RTX 4080 fiyatı 1199$ iken, 12 GB VRAM'li versiyonun fiyatı ise 899$ olarak açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia GeForce RTX 4080 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı