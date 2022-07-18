GeForce RTX 4090, 2023'e kadar piyasaya sürülen tek RTX 4000 kartı olabilir

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Nvidia'nın yaklaşmakta olan RTX 4000 (Ada Lovelace) ekran kartları hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan güvenilir sızıntı kaynağı Greymon55, RTX 4090’a güç vermesi beklenen AD102 yongasının Eylül ayında duyurulacağını ve Ekim ayında piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Serinin diğer modelleri gecikecek

Paylaşılan iddialar ile beraber piyasaya sürülecek ilk yeni nesil Ada Lovelace kartının RTX 4090 veya RTX 4090 Ti olması bekleniyor. Öte yandan bir önceki sızıntılar Nvidia'nın 5nm işlem teknolojisi ile üretilecek RTX 40 serisi kartların siparişlerini ertelemek amacıyla TSMC ile görüştüğünü ortaya çıkmıştı. Bu nedenle serinin geri kalan modelleri şirketin elinde bulunan RTX 30 serisi kartlar nedeniyle daha geç piyasaya sürülebilir.

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Ortada dolaşan söylentiler henüz resmiyet kazanmamış olsa da, bilindiği üzere Nvidia RTX 3080’in 12GB modelini iptal etmeye karar verdi. Yeni kararın modelin satışlarını arttırmak amacıyla alındığı düşünülürken birçok RTX 30 serisi kartın ikinci ele düşmesi ve küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, Nvidia'nın planlarını etkileyecek gibi görünüyor.

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Nvidia RTX 4090 çıkış tarihi sızdırıldı: Diğer modeller gecikecek