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Nvidia GT300 detaylandı: Grafik endüstrisinde dengeler değişebilir!

Nvidia merakla beklenen GT300 GPU'sunu detaylandırdı. CPU'ya en yakın GPU tasarımı olarak yorumlanan GT300, 512x paralel işlem birimine sahip!
9 yıl
13,5b
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137
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Nvidia sessizliğini bozarak Fermi kod adlı GT300 GPU'sunun teknik özelliklerini açıkladı. Adını Nükleer Reaktörlerin yaratıcısı İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan DirectX 11 destekli yeni nesil GPU ile firma rekabete yeni bir boyut getirmeye hazırlanıyor. Radeon HD 5800 serisi ile GPU mimarisinde radikal yenilikler yerine yüksek satış rakamlarına ulaşarak ciddi satış başarısı elde edilen RV770 GPU'sunu geliştirmeye ağırlık veren AMD-ATi'nin aksine Nvidia, GeForce 8800 serisinden sonraki en yenilikçi çözümünü duyurmaya hazırlanıyor. Grafik endüstrisinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağı düşünülen GT300 GPU'su ile yüksek 3D performansının yanı sıra genel amaçlı GPU tasarımına ağırlık veren Nvidia, hem AMD-ATi hem de Larrabee projesine devam eden Intel'e yanıt vermeye hazırlanıyor.

Tasarım çalışmaları yıllar öncesine dayanan GT300 GPU'su ile Nvidia, AMD-ATi'nin yanı sıra Intel'i de hedef alıyor. Zira bilindiği üzere Intel, x86 mimarisini geleneksel GPU ögeleriyle bir araya getirerek hazırladığı Larrabee GPU'su ile HPC olarak bilinen yüksek performanslı bilgi-işlem arenasında liderliğe oynamayı hedefliyor. Tabii bu hedef, Nvidia'nın gerçekleşmesini istediği bir durum değil zira Quadro ve Tesla serisi profesyonel grafik çözümleriyle Intel'in Larrabee ile hedeflediği segmentlerde şu an lider olan Nvidia, yüksek kar getirilerinin söz konusu olduğu bu alanlarda liderlik pozisyonunu kaptırmak istemiyor. İşte bu amaçla hazırlanan GT300 GPU'su, grafik teknolojileri tarihinde yeni bir sayfa açabilir zira yazımızın devamında yer vereceğimiz özellikleriyle Fermi, CPU'ya en yakın GPU tasarımı olarak dikkat çekiyor.

GT300 GPU'sunun teknik özellikerine geçmeden önce "kod adı" karmaşına değinmekte fayda var. Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlem birimi uzunca bir süredir GT300 kod adıyla anılmakta. Öte yandan Nvidia'ya yakın kimi kaynakların GT300 yerine NV70 kod adını kullandığını grafik işlem birimi için telaffuz edilen Fermi tanımlaması ise daha çok yeni mimari için kullanılıyor. Fermi kod adıyla yeni GPU için "reaktör" benzetmesinde bulunan Nvidia, performans liderliğini ele geçirmenin yanı sıra endüstriyi yenilikçi teknolojilerle tanıştıracağının altını çiziyor. Peki ölçeklenebilir tasarım özellikleriyle GeForce serisi ekran kartlarının yanında Quadro ve Tesla serisi profesyonel çözümlere hatta ION ve Tegra platformlarına kadar farklı alanlarda kullanılması beklenen yeni nesil GPU hangi özelliklere sahip olacak.

Nvidia GT300 detaylandı: Grafik endüstrisinde dengeler değişebilir!
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İki milyarın üzerinde transistöre sayısı ve 2.72 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücüyle bir anda dikkatleri üzerine çeken Cypress kod adlı RV870 GPU ile kıyaslandığında, GT300 GPU'sunun çok daha büyük za alanına sahip olacağı ön görüsü Nvidia tarafından açıklanan resmi detaylarla bir kez daha doğrulanmış oldu. Zira TSMC fabrikalarında 40nm üretim teknolojisiyle üretilecek DirectX 11 destekli yeni nesil GT300 GPU'su üzerinde barındırdığı 3 milyar transistör ile fiziksel anlamda oldukça komplike bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor. R600 ile 512-bit denemesi yapan ancak daha sonra 256-bit bellek veri yolu desteğine geri dönen AMD-ATi'nin aksine Nvidia'nın bu konudaki tutumu bir kez daha değişiyor zira yeni nesil GT300 GPU'su ile firma 512-bit yerine 384-bit bellek veri yolu desteği sunmaya hazırlanıyor.

Satılmakta olan güncel ekran kartlarıyla modeline göre 64-bit, 128-bit, 256-bit, 384-bit, 448-bit ve 512-bit bellek veri yolu desteği sunan tek isim unvanına sahip Nvidia'nın bellek veri yolu desteği konusunda GT200'den farklı olarak yeni GPU tasarımında 384-bit'e dönmesinin nedeni ise henüz resmi olarak açıklanmadı. GeForce GTX 285 modelinde 240x, çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinde ise 480x paralel işlem birimi kullanan Nvidia, GT300 GPU'sunda ciddi bir sıçrama yaparak paralel işlemci (GT300 ile CUDA çekirdeği olarak tanımlanacak) sayısını 512'ye çıkartıyor. Üstelik yol haritasında çift grafik işlemcili versiyon planlamasına da yer veren Nvidia'nın 1024 paralel işlemcili özel bir performans canavarıyla yeni bir performans segmenti yaratmak istediği de gelen bilgiler arasında.

Açıklanan tasarım özelliklerine göre her Shader Kümesinde 32 CUDA Çekirdeğine yer veren Nvidia, OpenCL ve DirectX 11 ile gelecek DirectCompute gibi GPU tabanlı uygulama hızlandırma arenasında da liderliği hedefliyor. CPU tasarımlarına benzer şekilde 1MB Seviye 1 (L1) ve 768Kb Seviye 2 (L2) bellek kapasitesine sahip olan GT300, DirectCompute 11, DirectX 11, OpenGL 3.1 ve OpenCL teknolojilerinin yanı sıra GT300 GPU'su endüstride ilk defa CUDA ve Fortran ile birlikte doğal C++ desteği de sunuyor ve bu detay Fermi mimarisini CPU'ya en yakın GPU tasarımı yapıyor. GT200 GPU'sundan farklı olarak IEEE 754-1985 yerine yeni nesil, çift hassasiyetli IEEE 754-2008 standardını destekleyen GT300'ün bu sayede Quadro serisine yeni bir soluk getirmesi de bekleniyor.

GT200 ile kıyaslandığında transistör sayısı yaklaşık iki kat arttırılarak 1.4 milyardan 3 milyara çıkartılan GT300 GPU'su ile bellek kapasitesinde de çıta yükselecek gibi görünüyor. Zira gelen bilgilere göre Nvidia, GT300 GPU'sunun güç vereceği GeForce 300 serisinde maliyetleri de göz önüne alarak 1.5GB bellek kapasitesine, maliyetten öte performansın özellikle de bellek performansının önemli olduğu profesyonel segmentlere yönelik Quadro ve Tesla çözümlerinde ise 3GB ve 6GB bellek kapasiteilerine de yer verecek.

Yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte GDDR5 bellek teknolojisine yer verecek olan Nvidia, masaüstü sistemler için hazırlanacak GT300 tabanlı yeni nesil ekran kartları için model bilgileri, saat hız detayları ve olası fiyatlandırma stratejisini ise henüz resmi olarak açıklamadı.


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DH Misafiri 9 yıl
Bu işlerin sonu yoq :D
Konsol tercih edin ;)
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barisdragon 9 yıl
konsol alsınlar kırık kırık grafiklerle 30 fps mi oynasınlar?
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hüseyinxxx 9 yıl
yav arkadaşlar ne gerek var böyle gt300 müş git babalar gibi xbox 360 veya ps3 al her işine yarar hem zaten gt300 çıksa 800 tlden aşağı olmaz bu ülkede herkezin
kafasında bugün kimi dolandırsak düşüncesi var zaten böyle ülkede alınacak tek şey ya xbox 360 yada ps3
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dost1984 9 yıl
kusura bakmayın 3. mesaj oluyor ama
Birde adamlar bakıyor tr de bunlar bişeyden anlamıyor hazır internet pclerini buraya kakalıyolar internede girsin yeter bu kadar hazır pc nasıl satılıyor bilmeyenler alıyor öle degilmi.
Bilen alıyormu aynı paraya 2 kat bilemedin daha üstününü kendi topluyor
banada 50 kişi soruyo hangi kartı alayim hacı sen bilirsin diye adama sölüyom parasına göre adam 2 gün sonra geliyor haci baska aldım hem senin dediginden daha ucuz diyo ne alldın diyorum 1gb diyo 4650 diyo satıcı kafalamıs hemen nedersin şimdi hem oyun oynucam diyo hem .....
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dost1984 9 yıl
birde türkiyenin % 90 nı ne ekran kartından anlıyor nede diger donanımlardan tek bildikleri msn
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dost1984 9 yıl
arkadas sen nediyon yaa 8800 ü 330 liraya 1,5 yıl önce aldım 500 olsaydı gene alırdım kart muhtesem helal olsun nvidiaya verdigim parayada ati 1,5 yıl sonra 8800 gt yi 4850 ile oda %5 bilemedin % 8 farkla gecebildi unutmayalım
Artı + 4850 abimde var o aynı oyunlarda sürücü problemiyle karsılasıyor ve oyunu oynamak bile istemiyor atiyi alanların piskolojilerinin sağlam olması lazım yama beklicekler sürücü beklicekler daha neler neler :)
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Rainbow6 9 yıl
cikarsin karti gorelim burda yazan ozelliklerden bisi anlamadim transistor sayisi falan haric anlatilanlar bana bisi ifade etmedi ayni zamanda 2 kata yakin degil 2 kattan fazla transistor sayisi var eger 3 milyrolacaksa ..8800 kurbanlarini hatirlayin o zamanda yeni kavram getirmisti ama yuksek meblaya patlayan bu kartlardan sonra dusuk maliyetli ve yerine oturmus daha performasli 9bin serisi cikinca alanlarin canini yakmisti
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TurkeyStar 9 yıl
telefon sekterüne döndü bu işte :) habire yeni model yeni bir kaç özellik süs püs sür piyasaya ve türkiyede gerçekten çok büyük bilgisayar pazarı olmasına rağmen hala dünyada en pahalı satılan parçalar bizde yurt dışında üç kuruş olan ürün türkiyede çok yüksek fiyatlarla kullanıcılara satışa sunuluyor çok sinir bozucu bir durum
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isomania 9 yıl
yha hala nasıl işimize yaramıyacak teknoloji diyebiliyorsunuz anlamıyorum...adamlar senelerini veriyor bir gpu yu tasarlamak için geliştirmek için ve çıkıp iki kelimede "işimize yaramıyor peh" diyebiliyorsunuz


bir kere adam c++ opencl falan filan destek veren bir gpu yapıyor ve diyorki benim çipim piyasayı değiştirecek diyor idda ediyor...nVidia nın bir diğer haberi vardı burda dx11 in kart almada artık eskisi gibi etkili olmayacağını söylüyordu...o haberde diyordiki adam.."biz zaten fps olayını aştık onu rahatça yapabiliyoruz ama yeni gpu nun daha başka özellikleri olacak" demişti...ve adamlar dedikleri gibi ilerliyorlar...ve yavaştan da vermeye başladılar tanıtımları...zaten anca bitirirler tanıtımları kart çıkana kadar...bu kadar fazla özellikli bir gpu yu anca tanıtır insan
teknoloiye düşman olmayın arkadaşlar...
tamam haklısınız fiyatıda önemli...bizim herşeyimiz cebimizdir...eğer kendi gpu muzu yapabilseydik öyle olmazdı maalesef...

ben bekliyorum kart bi çıksın testleri yapılsın söylendiği özellikler nasıl çalışıyo ne katkı yapıyo oyunu programı vs bi görelim en önemlisi fiyatını görelim yaptıklarının karşısında...sonra gelir burda asar keseriz


iyi forumlar...
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Rouvax 9 yıl
BU işin sonu CPU ve GPU ayrımını ortadan kaldırır. O teknolojiye erişildiği zaman da maliyetler oldukça düşer. İşlemciler Yine slot jenerasyona döner. Gideriz slot a takılıcak kart alırız ismine de XPU deriz, işlemci ve ekran karıtını ayrı alma derdinden kurtuluruz.
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Miasmus 9 yıl
olayı yanlış anlamış çoğu arkadaş oyun oynarken öyle çok uçuk fps ler veren bir kart gelmiyor. Sadece bu zamana kadar işlemci sayesinde yapabildiğimiz işlemler artık GPU da yapılmaya başlanıcak buda CPU ya oranla daha hızlı olucak. nVidia nın getirdiği en büyük yenilik bu. Diğer alanlarda ise 5800 serisi ile yarışacak yani 5800 ün çok çok ötesinde kartlar çıkarmıyacak. Yani kimsenin 1000 TL lik CPU almasına gerek yok. Aksine CPU ya olan bağımlılık GT300 lerle dahada azalıcak.
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demircibu 9 yıl
3 milyar transistör ile fiziksel anlamda oldukça komplike bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor.
384-bit bellek veri yolu desteği sunmaya hazırlanıyor.
paralel işlemci (GT300 ile CUDA çekirdeği olarak tanımlanacak) sayısını 512'ye çıkartıyor.





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