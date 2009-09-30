Nvidia GT300 detaylandı: Grafik endüstrisinde dengeler değişebilir!

Ve Nvidia sessizliğini bozarak Fermi kod adlı GT300 GPU'sunun teknik özelliklerini açıkladı. Adını Nükleer Reaktörlerin yaratıcısı İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan DirectX 11 destekli yeni nesil GPU ile firma rekabete yeni bir boyut getirmeye hazırlanıyor. Radeon HD 5800 serisi ile GPU mimarisinde radikal yenilikler yerine yüksek satış rakamlarına ulaşarak ciddi satış başarısı elde edilen RV770 GPU'sunu geliştirmeye ağırlık veren AMD-ATi'nin aksine Nvidia, GeForce 8800 serisinden sonraki en yenilikçi çözümünü duyurmaya hazırlanıyor. Grafik endüstrisinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağı düşünülen GT300 GPU'su ile yüksek 3D performansının yanı sıra genel amaçlı GPU tasarımına ağırlık veren Nvidia, hem AMD-ATi hem de Larrabee projesine devam eden Intel'e yanıt vermeye hazırlanıyor.

Tasarım çalışmaları yıllar öncesine dayanan GT300 GPU'su ile Nvidia, AMD-ATi'nin yanı sıra Intel'i de hedef alıyor. Zira bilindiği üzere Intel, x86 mimarisini geleneksel GPU ögeleriyle bir araya getirerek hazırladığı Larrabee GPU'su ile HPC olarak bilinen yüksek performanslı bilgi-işlem arenasında liderliğe oynamayı hedefliyor. Tabii bu hedef, Nvidia'nın gerçekleşmesini istediği bir durum değil zira Quadro ve Tesla serisi profesyonel grafik çözümleriyle Intel'in Larrabee ile hedeflediği segmentlerde şu an lider olan Nvidia, yüksek kar getirilerinin söz konusu olduğu bu alanlarda liderlik pozisyonunu kaptırmak istemiyor. İşte bu amaçla hazırlanan GT300 GPU'su, grafik teknolojileri tarihinde yeni bir sayfa açabilir zira yazımızın devamında yer vereceğimiz özellikleriyle Fermi, CPU'ya en yakın GPU tasarımı olarak dikkat çekiyor.

GT300 GPU'sunun teknik özellikerine geçmeden önce "kod adı" karmaşına değinmekte fayda var. Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil grafik işlem birimi uzunca bir süredir GT300 kod adıyla anılmakta. Öte yandan Nvidia'ya yakın kimi kaynakların GT300 yerine NV70 kod adını kullandığını grafik işlem birimi için telaffuz edilen Fermi tanımlaması ise daha çok yeni mimari için kullanılıyor. Fermi kod adıyla yeni GPU için "reaktör" benzetmesinde bulunan Nvidia, performans liderliğini ele geçirmenin yanı sıra endüstriyi yenilikçi teknolojilerle tanıştıracağının altını çiziyor. Peki ölçeklenebilir tasarım özellikleriyle GeForce serisi ekran kartlarının yanında Quadro ve Tesla serisi profesyonel çözümlere hatta ION ve Tegra platformlarına kadar farklı alanlarda kullanılması beklenen yeni nesil GPU hangi özelliklere sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

İki milyarın üzerinde transistöre sayısı ve 2.72 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücüyle bir anda dikkatleri üzerine çeken Cypress kod adlı RV870 GPU ile kıyaslandığında, GT300 GPU'sunun çok daha büyük za alanına sahip olacağı ön görüsü Nvidia tarafından açıklanan resmi detaylarla bir kez daha doğrulanmış oldu. Zira TSMC fabrikalarında 40nm üretim teknolojisiyle üretilecek DirectX 11 destekli yeni nesil GT300 GPU'su üzerinde barındırdığı 3 milyar transistör ile fiziksel anlamda oldukça komplike bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor. R600 ile 512-bit denemesi yapan ancak daha sonra 256-bit bellek veri yolu desteğine geri dönen AMD-ATi'nin aksine Nvidia'nın bu konudaki tutumu bir kez daha değişiyor zira yeni nesil GT300 GPU'su ile firma 512-bit yerine 384-bit bellek veri yolu desteği sunmaya hazırlanıyor.

Satılmakta olan güncel ekran kartlarıyla modeline göre 64-bit, 128-bit, 256-bit, 384-bit, 448-bit ve 512-bit bellek veri yolu desteği sunan tek isim unvanına sahip Nvidia'nın bellek veri yolu desteği konusunda GT200'den farklı olarak yeni GPU tasarımında 384-bit'e dönmesinin nedeni ise henüz resmi olarak açıklanmadı. GeForce GTX 285 modelinde 240x, çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinde ise 480x paralel işlem birimi kullanan Nvidia, GT300 GPU'sunda ciddi bir sıçrama yaparak paralel işlemci (GT300 ile CUDA çekirdeği olarak tanımlanacak) sayısını 512'ye çıkartıyor. Üstelik yol haritasında çift grafik işlemcili versiyon planlamasına da yer veren Nvidia'nın 1024 paralel işlemcili özel bir performans canavarıyla yeni bir performans segmenti yaratmak istediği de gelen bilgiler arasında.

Açıklanan tasarım özelliklerine göre her Shader Kümesinde 32 CUDA Çekirdeğine yer veren Nvidia, OpenCL ve DirectX 11 ile gelecek DirectCompute gibi GPU tabanlı uygulama hızlandırma arenasında da liderliği hedefliyor. CPU tasarımlarına benzer şekilde 1MB Seviye 1 (L1) ve 768Kb Seviye 2 (L2) bellek kapasitesine sahip olan GT300, DirectCompute 11, DirectX 11, OpenGL 3.1 ve OpenCL teknolojilerinin yanı sıra GT300 GPU'su endüstride ilk defa CUDA ve Fortran ile birlikte doğal C++ desteği de sunuyor ve bu detay Fermi mimarisini CPU'ya en yakın GPU tasarımı yapıyor. GT200 GPU'sundan farklı olarak IEEE 754-1985 yerine yeni nesil, çift hassasiyetli IEEE 754-2008 standardını destekleyen GT300'ün bu sayede Quadro serisine yeni bir soluk getirmesi de bekleniyor.

GT200 ile kıyaslandığında transistör sayısı yaklaşık iki kat arttırılarak 1.4 milyardan 3 milyara çıkartılan GT300 GPU'su ile bellek kapasitesinde de çıta yükselecek gibi görünüyor. Zira gelen bilgilere göre Nvidia, GT300 GPU'sunun güç vereceği GeForce 300 serisinde maliyetleri de göz önüne alarak 1.5GB bellek kapasitesine, maliyetten öte performansın özellikle de bellek performansının önemli olduğu profesyonel segmentlere yönelik Quadro ve Tesla çözümlerinde ise 3GB ve 6GB bellek kapasiteilerine de yer verecek.

Yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte GDDR5 bellek teknolojisine yer verecek olan Nvidia, masaüstü sistemler için hazırlanacak GT300 tabanlı yeni nesil ekran kartları için model bilgileri, saat hız detayları ve olası fiyatlandırma stratejisini ise henüz resmi olarak açıklamadı.