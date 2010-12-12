Nvidia ION2 tabanlı nettop Giada N20, Çin sınırlarının dışına çıktı

Çin merkezli elektronik üreticisi JEHE, Nvidia ION2 tabanlı yeni nettop sistemi Giada N20'yi ülke sınırlarının dışına çıkartarak Amerika'da da satışa sundu. Şık tasarımı ve 23mm olan kalınlığı ile oturma odalarında televizyon standının yanında kullanıma aday olan sistem, Giada N20, Intel'in 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D525 işlemcisini kullanıyor.

Nvidia'nın ION2 GPU'su sayesinde hem 3D grafik hem de HD video hızlandırma yeteneğine sahip olan sistem, 2GB bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, D-Sub ve HDMI konnektörleri gibi detaylara yer verilen sistemin güç tüketimi ise 35 Watt olarak açıklandı.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile gelen Giada N20, Amerika'da 449 dolar seviyesinden sunuluyor.