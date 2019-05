Nvidia kendi ürettiği ekran kartlarını satmaya başladı

Önde gelen zincir mağazalardan Best Buy ile iş birliğine giden Nvidia, kendi markasını taşıyan ekran kartlarının satışına başlıyor. Tasarımını ve üretimini kendi üstlendiği referans tasarımlı GeForce GTS 450 ve GeForce GTX 460 BBN (Built By Nvidia) modellerini, Best Buy'da satışa sunan firmanın pilot bir uygulamaya başladığı düşünülüyor.

Santa Clara merkezli firmanın bu adımına ekran kartı üreticilerinin göstereceği tepki merak konusu. Örneğin Best Buy'ın Amerika'da gerçekleştirdiğini ekran kartı satışlarının %60'ını Galaxy üstleniyor. Nvidia'nın, hem tasarımını hem de üretimini üstlendiği BBN serisi ekran kartlarıyla aynı raf üzerinde rakip olmasının yaratacağı etkiyi zaman gösterecek.