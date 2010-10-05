Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia kendi ürettiği ekran kartlarını satmaya başladı

8 yıl
15,8b
1
44
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Önde gelen zincir mağazalardan Best Buy ile iş birliğine giden Nvidia, kendi markasını taşıyan ekran kartlarının satışına başlıyor. Tasarımını ve üretimini kendi üstlendiği referans tasarımlı GeForce GTS 450 ve GeForce GTX 460 BBN (Built By Nvidia) modellerini, Best Buy'da satışa sunan firmanın pilot bir uygulamaya başladığı düşünülüyor.

Santa Clara merkezli firmanın bu adımına ekran kartı üreticilerinin göstereceği tepki merak konusu. Örneğin Best Buy'ın Amerika'da gerçekleştirdiğini ekran kartı satışlarının %60'ını Galaxy üstleniyor. Nvidia'nın, hem tasarımını hem de üretimini üstlendiği BBN serisi ekran kartlarıyla aynı raf üzerinde rakip olmasının yaratacağı etkiyi zaman gösterecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 8 yıl
Şuraya bak yaa. Kaç kişi de Umarım Fiyatlara Yansır demiş. Komik. Tabi sen kendin üret. Daha ucuza sat. Bak bakalım bir daha diğer markalar nVida kart satıyorlar mı..

Resmen kendi sonunu hazırlıyor. Harbi büyük hata.. 3 kuruşun peşindeyken 5 kuruştan da olacaklar.

NOT: nVidia'nın ucuz bir şey sattığını gördünüz mü hiç ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
adamlar zaten referans kartı en ince ayrıntısına kadar planını hazırlıyorlardı geriye sadece PCBnin üzerine bileşenleri eklemek kalıyordu.. O da adamlar için sorun olmayacaktır.. Ama sanırım bunun için yeni bir fabrika kurmamışlardır çinli foxcon'a ürettiriyorlardır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
Tüm üreticilerin yapması gereken bir durum aslında, büyük isim olmak için gereken bir durum,tabi global satışda çok güçlü olmak gerekir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Denorath 8 yıl
Nvidia paraya sıkıştı heralde :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miasmus 8 yıl
Kesin piçakla kesmişlerdir pcb yi. Fermi'yi tanıtırken piçakla kesmişlerdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 8 yıl
Kesin şu çekik gözlü eleman varya meşhur yöneticileri..o evde oturup yapmıştır :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 8 yıl
Ati de zamanında bba kartlarını satıyordu. Sonradan çekildi bu işten. Şansını nvidia da denesin bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TURK SITH 8 yıl
3dfx'de kendi kartlarını satardı, sonu malum, acaba nvdia'nın da sonu mu yaklaştı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arsoy 8 yıl
NVIDIA mali yönden zorda demek bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atyay 8 yıl

arsoy

NVIDIA mali yönden zorda demek bu.

alt tarafı farklı girişim uygulamışlar,mali krize nasıl bağladın yahu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 8 yıl

arsoy

NVIDIA mali yönden zorda demek bu.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 8 yıl
Fiyatlar uygun olursa neden alinmasin. Sogutmadan kismazlar umarim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 8 yıl
Buradaki önemli nokta kartların fiyatı olacak sanırım. Eğer NVidia, partneri firmalarla aynı fiyata satacak olursa, onlara bıraktığı karın peşine düşmüş demektir ve durduk yerde onlara ciddi bir rakip olarak ortaya çıkacak. Ancak o karı bırakıp bunu fiyattan düşerek direkt fabrikadan satış mantığıyla satışa çıkarsa o zaman da kullanıcılara daha uygun fiyatlı kart sunmuş olacak ancak bu sefer de yine partneri olan firmaları zor durumda bırakmış olacak. Tabi NVidia ikisinin ortasında bir yol da düşünüyor olabilir, standart tasarım kartları kendisi satıp, özel tasarımları da partnerlerine bırakmak gibi. Tek bildiğim her halükarda dağıtımcı partner firmaların bu durumdan hiç hoşnut olmayacağı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 8 yıl
n vidia baktı oara kazanamıo kendim yapar kendim sataım dedi:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbul2007 8 yıl
son kullanıcıya fiyat avantajı saglar ise guzel bir karar olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FightF0RFreedom 8 yıl
bence en iyisi.

yemişim özel soğutucuyu yemişim fabrika çıkışlı 30-40 mhz daha fazla saat hızına sahip olmasını.

umarım fiyatlara yansır bu durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15752 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Pulse Smartpen bir kalemden çok daha fazlası video inceleme 8 yıl TG: IDF 2010 Özel; Intel ile ilgili tüm detaylar bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim