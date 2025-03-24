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    Nvidia kullanıcıları dikkat: RTX 40 serisi için sürücüler hatalı

    Nvidia'nın RTX 50 ekran kartlarında yaşanan hatalar şimdi de RTX 40 kartlara sıçramaya başladı. Sürücü güncellemesi sonrasında şikayetler artmaya devam ediyor. 
    Nvidia kullanıcıları dikkat: RTX 40 serisi için sürücüler hatalı Tam Boyutta Gör
    NVIDIA’nın 572.XX sürümlü Game Ready sürücüsü, RTX 40 serisi kullanıcıları için çeşitli sorunlara neden oluyor. Siyah ekran, sistem çökmesi ve görüntü hataları gibi problemler bildirilirken, birçok kullanıcı eski sürümlere geri dönmek zorunda kalıyor. NVIDIA’dan ise henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

    Yeni sürücüler RTX 40 serisinde hatalara neden oluyor

    Kaçıranlar için Ocak ayında RTX 50 serisinin piyasaya sürülmesinden bu yana GeForce sürücülerinde beklenmedik hatalar yaşanmaya devam ediyor. Bu süreçte RTX 50 serisi için birden fazla hata düzeltmesi paylaşılırken, şimdi de RTX 40 kartlarında ciddi uyumluluk problemleri görülmeye başladı. Reddit'te paylaşılan şikayetlere göre 572.XX sürücüsüyle birlikte kullanıcıların büyük bir kısmı sorunlar yaşıyor.

    Örneğin, bir RTX 4080 kullanıcısı Cyberpunk 2077'nin oyun açılır açılmaz çöktüğünü ve bu sorunun yalnızca 566.XX sürücülerine geri dönerek çözüldüğünü belirtiyor. Bir RTX 4090 kullanıcısı ise siyah ekran, donmalar ve monitörün hiç açılmaması gibi sorunlarla karşılaşmış ve yine eski sürüme dönerek bu problemleri aşabilmiş.

    Nvidia, RTX 40 serisi kullanıcılarının yaşadığı bu sorunlara rağmen şu ana kadar herhangi bir resmi düzeltme yayınlamadı. Şu an için sorun yaşayan kullanıcılara sunulan tek çözüm eski sürücülere geri dönmek gibi görünüyor. Ancak bu durumda DLSS 4, güncellenmiş Ray Reconstruction ve yeni DLSS destekli oyunlar gibi en yeni özelliklerin kullanım dışı kaldığını söyleyelim.

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    E
    emiristanbul 22 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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