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    Resmen doğrulandı: 2000'lerin efsanesi MySpace geri dönüyor

    2000'li yılların en popüler sosyal medya platformlarından MySpace, çok yakında geri dönüyor. Platformun tekrar hizmete açılacağı doğrulandı. İşte detaylar...    

    Resmen doğrulandı: 2000'lerin efsanesi MySpace geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    MySpace yeniden kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Platformun sahibi olan Viant Technology'nin kurucuları Tim ve Chris Vanderhook, yayınlanan bir belgeselde MySpace'i yeniden başlatmayı planladıklarını doğruladı. Ancak yeni platformun ne zaman kullanıma sunulacağı ve nasıl bir yapıya sahip olacağı henüz açıklanmadı.

    MySpace yeniden doğuyor

    Kaçıranlar için 2003 yılında Tom Anderson ve Chris DeWolfe tarafından kurulan MySpace, 2000'li yıllarda dünyanın en popüler internet platformlarından biri haline gelmişti. Kullanıcıların profillerini müzik, görseller, arka planlar ve kodlarla kişiselleştirebilmesi, platformu dönemin diğer sosyal ağlarından ayıran özellikler arasında yer alıyordu. MySpace, 2008 yılında aylık 115 milyon ziyaretçiye ulaşarak zirve dönemini yaşamıştı.

    Ancak Facebook'un hızlı yükselişiyle birlikte platform büyük ölçüde kullanıcı kaybetti. MySpace'in ardından gelen farklı sahiplik ve yeniden yapılanma girişimleri de beklenen başarıyı getirmedi. Vanderhook kardeşler ise, 2011 yılında satın aldıkları MySpace markasını yeniden piyasaya sürmek için doğru zamanı beklediklerini belirtti. Şirketin yeni MySpace'i nasıl konumlandıracağı ise henüz netleşmiş değil.

    Yeni MySpace'in karşısında ise bu kez çok daha farklı bir sosyal medya ortamı bulunuyor. Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat ve Reddit gibi platformlar kullanıcıların büyük bölümünü elinde tutarken, sosyal medya kullanımında kısa videolar, algoritmik içerik önerileri ve içerik üreticilerine yönelik araçlar popüler hale geldi.

     

    Analistler ise, MySpace'in Facebook veya Instagram gibi platformlarla doğrudan rekabet etmek yerine daha küçük ve niş bir kullanıcı kitlesine odaklanmasının daha gerçekçi olabileceğini düşünüyor. Özellikle algoritmaların yönlendirdiği içerik akışlarından yorulan kullanıcıların daha kişisel ve küçük topluluklara yönelmesi, MySpace için bir fırsat oluşturabilir. Platformun yeniden ne zaman açılacağı ve yeni MySpace'in hangi özellikleri sunacağı ise henüz açıklanmadı.

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