Nvidia patronu özel AI sistemlerin yükselişinden rahatsız

ASIC sistemler geliyor
Belirli bir iş yüküne yönelik özelleştirilmiş yongaları ifade eden ASIC kavramını aslında ilk olarak kripto para madenciliği ile duymuştuk. Bugün yapay zekâ yatırımı yapan pek çok firma için ASIC sistemler önem taşıyor.
Google TPU gibi örneklerin olduğu ASIC pazarında Broadcom başı çekiyor. Microsoft, OpenAI gibi pek çok firma genel amaca yönelik Nvidia yongalarının yerine kısıtlı bir bölüm için de olsa kendi ASIC modüllerini kullanmaya başladı. Henüz yonga pazarının yüzde 10’una hâkim olabilen ASIC sistemlerin gelecekte daha fazla tercih edileceği tahmin ediliyor.
Nvidia patronu Jensen Huang ise şimdilik ASIC sistemlerin tehlike oluşturacağını düşünmüyor. Bu konuda çok kesin konuşmaktan kaçınan Huang, firmaların kendi ASIC çözümlerini büyük ölçekte yerleştirmelerinin mümkün olmadığını, şu an için bu çapta bir üretim yapılamadığını ve işin sonunda yine Nvidia yongalarına geleceklerini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!