Nvidia patronu özel AI sistemlerin yükselişinden rahatsız

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Tam Boyutta Gör Bugün yapay zekâ yongaları dendiği zaman artık Nvidia’nın eline kimse su dökemiyor. Bununla birlikte sadece tek bir firmaya bağımlı olmak istemeyen şirketler de alternatif arayışına başladı. Bu da haliyle Nvidia için tehdit oluşturuyor.

ASIC sistemler geliyor

Belirli bir iş yüküne yönelik özelleştirilmiş yongaları ifade eden ASIC kavramını aslında ilk olarak kripto para madenciliği ile duymuştuk. Bugün yapay zekâ yatırımı yapan pek çok firma için ASIC sistemler önem taşıyor.

Nvidia büyük oynamaya başladı 1 ay önce eklendi

Google TPU gibi örneklerin olduğu ASIC pazarında Broadcom başı çekiyor. Microsoft, OpenAI gibi pek çok firma genel amaca yönelik Nvidia yongalarının yerine kısıtlı bir bölüm için de olsa kendi ASIC modüllerini kullanmaya başladı. Henüz yonga pazarının yüzde 10’una hâkim olabilen ASIC sistemlerin gelecekte daha fazla tercih edileceği tahmin ediliyor.

Nvidia patronu Jensen Huang ise şimdilik ASIC sistemlerin tehlike oluşturacağını düşünmüyor. Bu konuda çok kesin konuşmaktan kaçınan Huang, firmaların kendi ASIC çözümlerini büyük ölçekte yerleştirmelerinin mümkün olmadığını, şu an için bu çapta bir üretim yapılamadığını ve işin sonunda yine Nvidia yongalarına geleceklerini belirtiyor.

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