Nvidia: Maxwell mimarisi, Fermi'den 40x hızlı olacak

Nvidia, bugün yaptığı açıklama ile 2011 yılı için hazırlanan Kepler mimarisinin, Fermi mimarisinin yerini alacağını duyurdu. Kepler tabanlı grafik yongalarını 28nm üretim teknolojisiyle açıklayacağını ve başta performans/watt değerleri olmak üzere çift hassasiyetli bilgi-işlem performansı gibi konularda Fermi mimimarisine göre ciddi geliştirmelerin olacağın Kepler mimarisinin devamı olaraksa, 2013 yılı için Maxwell mimarisi geliştirildiği açıklandı. Maxwell tabanlı yeni nesil grafik yongalarının 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağını belirten Nvidia, Fermi jenerasyonu ile kıyaslandığında Maxwell tabanlı grafik kartlarının 40 kat daha hızlı olacağını, 2011'in ikinci yarısında çıkacak Kepler tabanlı kartlardan ise 10-12 kat hızlı olmayı başaracaklarını söyledi.
Yeni nesil grafik işlemc mimarileri için kullanmayı planladığı üretim teknolojilerine de açıklık getiren Nvidia'nın, 22nm üretim teknolojisi için TSMC ile iş birliğine gitmesi bekleniyor. AMD'nin 2011 itibariyle kademeli olarak GlobalFoundries'e geçiş planları karşısında şu anda 40nm üretim bantlarının önemli bir kısmını kullandığı TSMC, Nvidia'nın önemli kozlarından biri olacak gibi görünüyor. 2011 sonunda 22nm üretim teknolojisine geçmeyi planlayan Intel ise 2013 sonuna doğru 15nm üretim teknolojisine geçmeyi ve daha gelişmiş entegre grafik özelliklerine sahip Haswell mimarili yeni nesil işlemcilerini duyurmayı planlıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ilk sayfaya baktım da amd'ci nvidia'ci demeden herkes palavra demiş yani forumdan zaten öyle olacak diye iddia eden olmamış o yüzden naber beyler değil de naber nvidia demen lazım.
adamlarda zaten maxwell falan hersey hazır..salaklarmı ellerındekı kozu erkenden pıyasaya sursunler
bu arada gene ortalama %15-20 performans farkını asmayacaktır..780 100 fps verıyorsa 880 tas catlasa max 120-130 verır.
gtx680 gtx480 den yüzde75 mi hızlı??
Bahsedilen "40 kat hız" oyun performansı değil. Oyun performansını tabiri caizse ipleyen kalmadı. İki firma da "PC'de oyun oynayanlara 40 kat performans sunalım" derdinde değil. O yüzden işlemci konusunda da içiniz rahat olsun.
Bahsedilen 40 kat artış, işlem gücü olarak ifade ediliyor. Hatta yayınlanan yol haritasına göre watt başına düşen Double Precision işlemi olarak ifade ediliyor. Yani oyun performansıyla alakası yok. Zaten o kadar güce de kimsenin ihtiyacı yok.
Ha bir de 40 kat pek mantığa uygun gelmiyor ama GTX285 - GTX480 arasındaki CUDA performansını görünce neden olmasın dedirtiyor. Elbette geneli yansıtmaz ama bu farkı verebilecek uygulamalar da olur sanıyorum.
2500x1600 çözünürlük veren dx10 kartlar varken kaç tane 1920x1080 full hd monitör vardı piyasada?
Çoklu monitör desteği, eyefinity vb. çıkardılar... bu ekran kartı gelişmeleri ile monitör çözünürlükleri artışı paralel olmayınca veya o tip özel monitörlerin son kullanıcı tarafından erişimi kolaylaşmadıkça bu kartlardan tam verim alamayacağız...
bu arada, bazı arkadaşlar oyun oynamaya ayırdıkları zamanın yarısını matematik çalışmaya ayırsaydı şimdi matematikte onların nickname i ile anılan teoremler okuyor olurduk..
mesela "donanım haber remainder theorem" güzel duruyo
Hocada görmüyor musun yogurt mayaliyorum demis. bekçi kahakahalar içinde ilahi hoca koca göl hiç maya tutar mi demis.Hocada ya tutarsa diye cevap vermis.Sonra bekçi ilahi hoca diyip güle güle yoluna devam etmis.Hoca hem keyfine hem yogurda yanarken bekçinin arkasindan bakip simdi bu salak herkese anlatir demis.
Maxwell yeni mimari olucak ne yapıcakları belli değil 22nm üretim tekniği ile güzel işler çıkar ama 40değil 10kat bile ihtimal vermiyorum şuanki zar boyutunda 3,2milyar transistördeler
ısı sorunları yaşıyorlar nvidia gpuları ufaltmıyor tersine büyütüyor intel olsa hadi derim ama gpu cpu gibi değilki çok karmaşıkdır gpular işleri daha zor ama amd 2 koldan devam ediyor
intel zaten tam çoşmuş 2013de 15nm yaparsa yine intel yapar nvidia dediğinin 4de1i yapsın razıyız geforce platformunda indirim istiyoruz nvidia