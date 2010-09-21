Nvidia: Maxwell mimarisi, Fermi'den 40x hızlı olacak

Nvidia, bugün yaptığı açıklama ile 2011 yılı için hazırlanan Kepler mimarisinin, Fermi mimarisinin yerini alacağını duyurdu. Kepler tabanlı grafik yongalarını 28nm üretim teknolojisiyle açıklayacağını ve başta performans/watt değerleri olmak üzere çift hassasiyetli bilgi-işlem performansı gibi konularda Fermi mimimarisine göre ciddi geliştirmelerin olacağın Kepler mimarisinin devamı olaraksa, 2013 yılı için Maxwell mimarisi geliştirildiği açıklandı. Maxwell tabanlı yeni nesil grafik yongalarının 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağını belirten Nvidia, Fermi jenerasyonu ile kıyaslandığında Maxwell tabanlı grafik kartlarının 40 kat daha hızlı olacağını, 2011'in ikinci yarısında çıkacak Kepler tabanlı kartlardan ise 10-12 kat hızlı olmayı başaracaklarını söyledi.

Yeni nesil grafik işlemc mimarileri için kullanmayı planladığı üretim teknolojilerine de açıklık getiren Nvidia'nın, 22nm üretim teknolojisi için TSMC ile iş birliğine gitmesi bekleniyor. AMD'nin 2011 itibariyle kademeli olarak GlobalFoundries'e geçiş planları karşısında şu anda 40nm üretim bantlarının önemli bir kısmını kullandığı TSMC, Nvidia'nın önemli kozlarından biri olacak gibi görünüyor. 2011 sonunda 22nm üretim teknolojisine geçmeyi planlayan Intel ise 2013 sonuna doğru 15nm üretim teknolojisine geçmeyi ve daha gelişmiş entegre grafik özelliklerine sahip Haswell mimarili yeni nesil işlemcilerini duyurmayı planlıyor.