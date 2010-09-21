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Nvidia: Maxwell mimarisi, Fermi'den 40x hızlı olacak

8 yıl
21,8b
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91
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, bugün yaptığı açıklama ile 2011 yılı için hazırlanan Kepler mimarisinin, Fermi mimarisinin yerini alacağını duyurdu. Kepler tabanlı grafik yongalarını 28nm üretim teknolojisiyle açıklayacağını ve başta performans/watt değerleri olmak üzere çift hassasiyetli bilgi-işlem performansı gibi konularda Fermi mimimarisine göre ciddi geliştirmelerin olacağın Kepler mimarisinin devamı olaraksa, 2013 yılı için Maxwell mimarisi geliştirildiği açıklandı. Maxwell tabanlı yeni nesil grafik yongalarının 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağını belirten Nvidia, Fermi jenerasyonu ile kıyaslandığında Maxwell tabanlı grafik kartlarının 40 kat daha hızlı olacağını, 2011'in ikinci yarısında çıkacak Kepler tabanlı kartlardan ise 10-12 kat hızlı olmayı başaracaklarını söyledi.

Yeni nesil grafik işlemc mimarileri için kullanmayı planladığı üretim teknolojilerine de açıklık getiren Nvidia'nın, 22nm üretim teknolojisi için TSMC ile iş birliğine gitmesi bekleniyor. AMD'nin 2011 itibariyle kademeli olarak GlobalFoundries'e geçiş planları karşısında şu anda 40nm üretim bantlarının önemli bir kısmını kullandığı TSMC, Nvidia'nın önemli kozlarından biri olacak gibi görünüyor. 2011 sonunda 22nm üretim teknolojisine geçmeyi planlayan Intel ise 2013 sonuna doğru 15nm üretim teknolojisine geçmeyi ve daha gelişmiş entegre grafik özelliklerine sahip Haswell mimarili yeni nesil işlemcilerini duyurmayı planlıyor.


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aterikasedi 4 yıl
Noldu beyler 40x hızlı mıymış fermiden

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Edward Teach 4 yıl aterikasedi
aterikasedi

Noldu beyler 40x hızlı mıymış fermiden



ilk sayfaya baktım da amd'ci nvidia'ci demeden herkes palavra demiş yani forumdan zaten öyle olacak diye iddia eden olmamış o yüzden naber beyler değil de naber nvidia demen lazım.
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turbo-powwer 5 yıl
GTX 680 GTX 480 den % 75 daha hizli , GTX 880 ise GTX 480 den % 150 hizli olursa opun basiniza koyun
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-MoDeStUs- 5 yıl turbo-powwer
turbo-powwer

GTX 680 GTX 480 den % 75 daha hizli , GTX 880 ise GTX 480 den % 150 hizli olursa opun basiniza koyun


adamlarda zaten maxwell falan hersey hazır..salaklarmı ellerındekı kozu erkenden pıyasaya sursunler



bu arada gene ortalama %15-20 performans farkını asmayacaktır..780 100 fps verıyorsa 880 tas catlasa max 120-130 verır.
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hozes 5 yıl turbo-powwer
turbo-powwer

GTX 680 GTX 480 den % 75 daha hizli , GTX 880 ise GTX 480 den % 150 hizli olursa opun basiniza koyun


gtx680 gtx480 den yüzde75 mi hızlı??
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Schmerzhaft 5 yıl
Merakla bekliyoruz maxwell'i.
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aterikasedi 6 yıl
40x daha hızlı olan bir karta hangi işlemci destek verecek.Darboğaz nasıl önlenecek ?Bunlar da düşünülmüştür umarım.
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M@U 6 yıl aterikasedi
-Rsan-

40x daha hızlı olan bir karta hangi işlemci destek verecek.Darboğaz nasıl önlenecek ?Bunlar da düşünülmüştür umarım.

Bahsedilen "40 kat hız" oyun performansı değil. Oyun performansını tabiri caizse ipleyen kalmadı.
İki firma da "PC'de oyun oynayanlara 40 kat performans sunalım" derdinde değil. O yüzden işlemci konusunda da içiniz rahat olsun.


Bahsedilen 40 kat artış, işlem gücü olarak ifade ediliyor. Hatta yayınlanan yol haritasına göre watt başına düşen Double Precision işlemi olarak ifade ediliyor. Yani oyun performansıyla alakası yok. Zaten o kadar güce de kimsenin ihtiyacı yok.

Ha bir de 40 kat pek mantığa uygun gelmiyor ama GTX285 - GTX480 arasındaki CUDA performansını görünce neden olmasın dedirtiyor. Elbette geneli yansıtmaz ama bu farkı verebilecek uygulamalar da olur sanıyorum.
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vidoko 8 yıl
40 katmış... ozman şuanda milleti basbaya kazıklıyor bu nvdia yaln bence geçen senede böyle söylentiler vardı neoldu amd atı bindi tepesine.. ama onlarda öyle bir açıklamayoktu.. nvidianın sallamasyonları işte kaale almamak lazım..
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DH Misafiri 8 yıl
Çift hassasiyetli(Double precision) işlemlerde 40 kat performans artışı galiba malum fermi ve cuda özellikle iş için üretilen şeyler.
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Zeytinbey 8 yıl
ekran kartlarındaki gelişmeler (ya da muhtemel gelişmeler) iyi güzelde monitörlerimiz sürünüyor hala...
2500x1600 çözünürlük veren dx10 kartlar varken kaç tane 1920x1080 full hd monitör vardı piyasada?
Çoklu monitör desteği, eyefinity vb. çıkardılar... bu ekran kartı gelişmeleri ile monitör çözünürlükleri artışı paralel olmayınca veya o tip özel monitörlerin son kullanıcı tarafından erişimi kolaylaşmadıkça bu kartlardan tam verim alamayacağız...
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gerbay 8 yıl
intel de para çok, nVidia da yalan ın sonu yok..
bu arada, bazı arkadaşlar oyun oynamaya ayırdıkları zamanın yarısını matematik çalışmaya ayırsaydı şimdi matematikte onların nickname i ile anılan teoremler okuyor olurduk..
mesela "donanım haber remainder theorem" güzel duruyo
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_AMADEUS_ 8 yıl
Rakamlar inanması güç rakamlar ki bu gpu lara denk işlemci nerden bulacaz,darboğazın tillahını yaşar millet.
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FRAPS 8 yıl
2013 Yılında bizzat konuyu hortlatacağım
Ajandama yazıyorum
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born2bemad 8 yıl



...Nvidia, Fermi jenerasyonu ile kıyaslandığında Maxwell tabanlı grafik kartlarının 40 kat daha hızlı olacağını, 2011'in ikinci yarısında çıkacak Kepler tabanlı kartlardan ise 10-12 kat hızlı olmayı başaracaklarını söyledi...



Hocada görmüyor musun yogurt mayaliyorum demis. bekçi kahakahalar içinde ilahi hoca koca göl hiç maya tutar mi demis.Hocada ya tutarsa diye cevap vermis.Sonra bekçi ilahi hoca diyip güle güle yoluna devam etmis.Hoca hem keyfine hem yogurda yanarken bekçinin arkasindan bakip simdi bu salak herkese anlatir demis.


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Arcatera 8 yıl
Ve Nivedianın 40. yılı
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M@U 8 yıl
Diğer haberde verilen çizelgede CUDA diye belirtilmiş. Yani oyun performansını referans almıyor adamlar. CUDA performansına bakıyorlar. Açıkcası Fermi (GF100) mimarisinin de CUDA performansı Tesla (GT200) mimarisine göre çok daha iyi olduğu bir gerçekti. Ancak duyurunun bu şekilde olması oldukça yanlış ve yanıltıcı. Gerçi istedikleri de bu. Tabi haberde geçtiği üzere bir de performans/watt meselesi var ki belki de performansı fazla artırmayacaklar ancak güç tüketimini azaltacaklar. Misal; Ati'nin HD2900'den HD3800'e geçişi gibi.
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demircibu 8 yıl
kasteddikleri işlem gücü yine profosyonel pazara odaklılar oyun kartlarında çok cimriler gramla verirler nvidia ayıp olmasın diye yeni geçti gddr5


Maxwell yeni mimari olucak ne yapıcakları belli değil 22nm üretim tekniği ile güzel işler çıkar ama 40değil 10kat bile ihtimal vermiyorum şuanki zar boyutunda 3,2milyar transistördeler

ısı sorunları yaşıyorlar nvidia gpuları ufaltmıyor tersine büyütüyor intel olsa hadi derim ama gpu cpu gibi değilki çok karmaşıkdır gpular işleri daha zor ama amd 2 koldan devam ediyor

intel zaten tam çoşmuş 2013de 15nm yaparsa yine intel yapar nvidia dediğinin 4de1i yapsın razıyız geforce platformunda indirim istiyoruz nvidia
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djpisagor 8 yıl
Fermi çıkmadan öncede böyle atıp tutmuşlardı.
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