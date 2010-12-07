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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia mobil GPU pazarı için 2011'de en yüksek pazar payını hedefliyor

8 yıl
6,5b
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2
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bağımsız araştırma kuruluşlarından Mercury Research'ün güncel raporuna göre, masaüstü ekran kartı pazarında güçlü bir pozisyona sahip olan Nvidia, dizüstü bilgisayar pazarında ise AMD'nin gerisinde yer alıyor. Reuters'ın yeni bir haberine göre Nvidia, bu durumu değiştirmeyi ve 2011'de dizüstü bilgisayar alanında da lider olmayı hedefliyor.

2010 yılında 125 dizüstü bilgisayar tasarımı kazanan Nvidia, 2011 içinse 200 tasarım kazandığını belirtiyor. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang konuyla ilgili olarak analistlere yaptığı açıklamasında, Nvidia'nın dizüstü bilgisayar pazarında tüm zamanların en yüksel seviyesine ulaşacağını tahmin ettiğini söyledi.

Bilindiği üzere yeni yıl ile birlikte dizüstü bilgisayar pazarında önemli gelişmeler yaşanacak. Intel yeni nesil Sandy Bridge işlemci ailesiyle tüm dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Zira Intel'in şimdiye kadar hazırladığı en güçlü grafik yongasına sahip olan işlemciler sayesinde, dizüstü bilgisayarlarda HD video ve temel oyun deneyimi için harici ekran kartına olan ihtiyacın ortadan kalkacağı belirtiliyor. Öte yandan AMD de yeni nesil Fusion işlemcileriyle 9 Watt güç tüketen işlemci içerisinde Radeon HD 5400 seviyesinde grafik sunacak.

Intel ve AMD açısından sıkıntı görünmüyor zira pazarı değiştirmesi beklenen yeni nesil işlemcilerdeki grafik birimlerini de yine bu isimler hazırlıyor. Ancak Nvidia için durum daha farklı. Entegre grafik özellikli işlemcilerin grafik pazarına yapacağı etki, Nvidia'nın durumunu etkileyebilir zira en yüksek adetli satışlar, düşük maliyetli kartlarla yapılıyor.

Değişimin kapıda olduğu grafik pazarı için Nvidia'nın en büyük silahlarından birisi Optimus teknolojisi. Firmanın hali hazırda kullanılmakta olan teknolojisi sayesinde, entegre grafik performansından fazlasını isteyenler için, işlemci üzerindeki grafik biriminden sistemde yer alan Nvidia GPU'suna geçiş iş yüküne göre otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Tüm bu gelişmelere ek olarak Intel ve Nvidia'nın, aralarındaki sorunların çözümüne adımlar atacaklarına dair bir takım iddialar da son günlerde konuşulmakta. Ancak bu noktada özellikle yeni nesil işlemcileriyle, grafik pazarındaki %50+ seviyesindeki payını arttırması beklenen Intel'in nasıl bir politika izeleyeceği şimdiden merak konusu.


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Batuist 8 yıl
nvidianın optimus teknolojisi nvidia için bir ekstra özellikten ziyade bir gereklilikti.. aksi halde gpunun çekeceği güç ile bir laptopu 1 saat bile kullanamazsınız..!! ama hala çok iyi seviyede sayılmaz nvidia güç tüketimi konusunda.. şimdi fusionlarla nvidianın işi çok daha zor olacak.. hatta artan grafik performansıyla sndy bridgeler bile dizüstlerinde nvidiaya ciddi sıkıntılar yaratabilir.. üreticilerin dizüstleri için ob grafik perfomansını yeterli görmeleri ve ekstra bir gpu kullanmamalarıda olası.. ki önümüzdeki dönemde sandy bridgeler ile çok daha fazla ob çözüm ile gelen dizüstlerini daha sık görücez gibi..
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Father Torque 8 yıl
Aslında Optimus benzeri ama onboard ile ekran kartı arasında seçim imkanı sunmak yerine işlemci ile tümleşik GPU ile ekran kartı arasında seçim imkanı sunan bir sistem NVidia'yı dizüstü piyasasında tutmaya yeter ve sadece işlemci ile bütünleşik GPU'dan çok daha fazla performans ve esneklik sunacaktır. Tabi bu düşüncem sadece giriş seviyesi işlemci ile bütünleik GPU'lar için geçerli, yoksa çok daha güçlü modellerin tek başına fazlasıyla yeterli geleceğini düşünüyorum.
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