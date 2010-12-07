Nvidia mobil GPU pazarı için 2011'de en yüksek pazar payını hedefliyor

Bağımsız araştırma kuruluşlarından Mercury Research'ün güncel raporuna göre, masaüstü ekran kartı pazarında güçlü bir pozisyona sahip olan Nvidia, dizüstü bilgisayar pazarında ise AMD'nin gerisinde yer alıyor. Reuters'ın yeni bir haberine göre Nvidia, bu durumu değiştirmeyi ve 2011'de dizüstü bilgisayar alanında da lider olmayı hedefliyor.

2010 yılında 125 dizüstü bilgisayar tasarımı kazanan Nvidia, 2011 içinse 200 tasarım kazandığını belirtiyor. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang konuyla ilgili olarak analistlere yaptığı açıklamasında, Nvidia'nın dizüstü bilgisayar pazarında tüm zamanların en yüksel seviyesine ulaşacağını tahmin ettiğini söyledi.

Bilindiği üzere yeni yıl ile birlikte dizüstü bilgisayar pazarında önemli gelişmeler yaşanacak. Intel yeni nesil Sandy Bridge işlemci ailesiyle tüm dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Zira Intel'in şimdiye kadar hazırladığı en güçlü grafik yongasına sahip olan işlemciler sayesinde, dizüstü bilgisayarlarda HD video ve temel oyun deneyimi için harici ekran kartına olan ihtiyacın ortadan kalkacağı belirtiliyor. Öte yandan AMD de yeni nesil Fusion işlemcileriyle 9 Watt güç tüketen işlemci içerisinde Radeon HD 5400 seviyesinde grafik sunacak.

Intel ve AMD açısından sıkıntı görünmüyor zira pazarı değiştirmesi beklenen yeni nesil işlemcilerdeki grafik birimlerini de yine bu isimler hazırlıyor. Ancak Nvidia için durum daha farklı. Entegre grafik özellikli işlemcilerin grafik pazarına yapacağı etki, Nvidia'nın durumunu etkileyebilir zira en yüksek adetli satışlar, düşük maliyetli kartlarla yapılıyor.

Değişimin kapıda olduğu grafik pazarı için Nvidia'nın en büyük silahlarından birisi Optimus teknolojisi. Firmanın hali hazırda kullanılmakta olan teknolojisi sayesinde, entegre grafik performansından fazlasını isteyenler için, işlemci üzerindeki grafik biriminden sistemde yer alan Nvidia GPU'suna geçiş iş yüküne göre otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Tüm bu gelişmelere ek olarak Intel ve Nvidia'nın, aralarındaki sorunların çözümüne adımlar atacaklarına dair bir takım iddialar da son günlerde konuşulmakta. Ancak bu noktada özellikle yeni nesil işlemcileriyle, grafik pazarındaki %50+ seviyesindeki payını arttırması beklenen Intel'in nasıl bir politika izeleyeceği şimdiden merak konusu.