Nvidia’nın PG133A kartı sertifikasyon aşamasında gün yüzüne çıktı

NVidia’nın #ultimatecountdown’ını başlattığı şu günlerde yeni kartlara dair sızıntılar da RTX 3000’de son adımlara gelindiğini destekliyor.

Ampere son haline yakın

Nvidia’nın güney koreli RAA’ya yaptığı başvuru Ampere’nin son haline yaklaştığını doğruluyor. PG133A kartı için yapılan başvuru şimdiye kadar piyasaya sürülen donanımların sertifikasyon sürecinden sonra kısa süre içerisinde kullanıcılarıyla buluştuğu göz önünde bulundurulacak olursa ultimatecountdown’ın Ampere için planladığı tahminin güçlendirecek nitelikte.

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Son olarak Nvidia’nın şimdiye kadar bilinen PCB’leri ise PG132 ve PG133’ten oluşuyordu. Nvidia’nın üst segment kartlarında GA102 GPU’sunu ve PCB’nin güç besleme-VRAM bölümleri dışında sabit tutarak aynı PCB’yi kullanması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/271193/amperes-launch-edges-closer-nvidia-pg133a-board-gets-rra-certification

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