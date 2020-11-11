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    AMD Ray Tracing için 2K çözünürlüğü hedef alıyor

    Kırmızı ekip geç de olsa Nvidia’nın ışın izleme teknolojisinin karşısına kendi çözümünü sundu. Hızla yaygınlaşması beklenen teknolojide hedeflenen seviye de memnun edecek.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Ray Tracing için 2K çözünürlüğü hedef alıyor
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    Bir röportajda yöneltilen soruları yanıtlayan AMD’den Eric Bergman çok fazla detay vermese de heyecan verici bilgiler paylaştı.

    Bergman’a göre AMD’nin Ray Tracing teknolojisini geliştirirken hedefi 2K çözünürlüğü olmuş. Sisteme göre değişse de herkesin güzel bir deneyim elde edeceğini belirten ismin oyunlar konusundaki açıklaması ise durumu daha da pekiştirmiş.

    Bilindiği üzere AMD ışın izleme konusunda Microsoft DXR’ı temel alıyor. Ayrıca yeni nesil konsollara güç veren yongaları üreten AMD’nin donanım konusunda da eli güçlü konumda. Bu nedenle konsollarda sunulan desteğin PC’ye kolaylıkla aktarılabileceği belirtilirken 2021 yılı içerisinde oyun başlığında güçlenerek ilerleyeceklerini müjdelenmiş.

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    FidelityFX Super Resolution

    DLSS’e karşı sunulması beklenen alternatif konusunda ise AMD’nin FidelityFX Super Resolution adını taşıyacak bir teknoloji üzerinde çalıştığı öğrenilmiş.

    Kırmızı ekibin ölçekleme tekniğini geliştirirken öncelikleri ise geniş çapta kullanım imkanı ve açık kaynak kodlu bir proje üretebilmek olarak listelenmiş. Detaylı bilgilerin gelmesi içinse önümüzdeki yılı beklememiz gerekecek.

    Henüz RDNA2 mimarili kartlar ilk oyuncularla buluşmaya başlamasa da donanım dünyasının gözü şimdiden RDNA3’e çevrilmeye başlamış durumda. Özellikle de AMD’nin üst segmentte rekabetçi seviyeye yükselmesi üzerine beklentiler yükseldi.

    Bergman detaylı bilgi vermekten kaçınsa da AMD’nin RDNA3’te de RDNA2'ye benzer enerji verimliliği iyileştirmesiyle karşımıza çıkacağını paylaşmış.

    AMD Ray Tracing için 2K çözünürlüğü hedef alıyor
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    Ayrıca Bkz. "RX 6800, madencilikte RTX 3090’a %50 fark atabilir"

    Ayrıca dizüstü pazarındaki güç tüketim kısıtlamasına ve verimliliğin bu alandaki getirilerine değinen yetkilinin ifadeleri AMD’nin dizüstü piyasasında da güzel çözümler sunma hazırlığında olabileceğini düşündürüyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6000-ray-tracing-performance-goal-is-1440p-resolution Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    okayynn (Okan Ü.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen takami59
    yanlış anlamışsın sanırım :D 2K çözünürlükte yüksek fps demek istemiş AMD ray traycing ile , 1080p de daha da yüksek olacaktır doğal olarak.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Maxwell1 (Tarkan ) 22 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "FidelityFX" "DLSS" in rakibi değil çok farklı dünyaların teknolojileri.
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    joven 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu teknoleji için daha çok erken belki üç beş sene sonrası için 4k native’de kartlar destekler şimdileri daha düşük çözünürlüklerde oyunlarda uygulanır
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    takami59 (takami ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Nasıl yani 1080p oynayanlara yok mu? E yeni amd kartları beklemeyelim o zaman. Ben mi yanlış anladım..?
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    okayynn (Okan Ü.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) takami59
    yanlış anlamışsın sanırım :D 2K çözünürlükte yüksek fps demek istemiş AMD ray traycing ile , 1080p de daha da yüksek olacaktır doğal olarak.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    serafon 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kırmızı ekip isminin haklarını aldım, lütfen izinsiz kullanmayın
    Bir tur daha beklesek iyi olacak sanırım tam performans için.
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    Timeguard 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ama native olarak 1440p FidelityFX Super Resolution açılınca dlss tipi 4k verecektir.
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