AMD Ray Tracing için 2K çözünürlüğü hedef alıyor

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Bir röportajda yöneltilen soruları yanıtlayan AMD’den Eric Bergman çok fazla detay vermese de heyecan verici bilgiler paylaştı.

Bergman’a göre AMD’nin Ray Tracing teknolojisini geliştirirken hedefi 2K çözünürlüğü olmuş. Sisteme göre değişse de herkesin güzel bir deneyim elde edeceğini belirten ismin oyunlar konusundaki açıklaması ise durumu daha da pekiştirmiş.

Bilindiği üzere AMD ışın izleme konusunda Microsoft DXR’ı temel alıyor. Ayrıca yeni nesil konsollara güç veren yongaları üreten AMD’nin donanım konusunda da eli güçlü konumda. Bu nedenle konsollarda sunulan desteğin PC’ye kolaylıkla aktarılabileceği belirtilirken 2021 yılı içerisinde oyun başlığında güçlenerek ilerleyeceklerini müjdelenmiş.

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FidelityFX Super Resolution

DLSS’e karşı sunulması beklenen alternatif konusunda ise AMD’nin FidelityFX Super Resolution adını taşıyacak bir teknoloji üzerinde çalıştığı öğrenilmiş.

Kırmızı ekibin ölçekleme tekniğini geliştirirken öncelikleri ise geniş çapta kullanım imkanı ve açık kaynak kodlu bir proje üretebilmek olarak listelenmiş. Detaylı bilgilerin gelmesi içinse önümüzdeki yılı beklememiz gerekecek.

Henüz RDNA2 mimarili kartlar ilk oyuncularla buluşmaya başlamasa da donanım dünyasının gözü şimdiden RDNA3’e çevrilmeye başlamış durumda. Özellikle de AMD’nin üst segmentte rekabetçi seviyeye yükselmesi üzerine beklentiler yükseldi.

Bergman detaylı bilgi vermekten kaçınsa da AMD’nin RDNA3’te de RDNA2'ye benzer enerji verimliliği iyileştirmesiyle karşımıza çıkacağını paylaşmış.

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Ayrıca dizüstü pazarındaki güç tüketim kısıtlamasına ve verimliliğin bu alandaki getirilerine değinen yetkilinin ifadeleri AMD’nin dizüstü piyasasında da güzel çözümler sunma hazırlığında olabileceğini düşündürüyor.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6000-ray-tracing-performance-goal-is-1440p-resolution

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