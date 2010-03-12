Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia, Optimus 189.42 sürücüsünü yayımladı

9 yıl
13,9b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia resmi tanıtımını kısa bir süre önce gerçekleştirdiği Optimus teknolojisi için yeni bir sürücü yayımlandı. Bilindiği üzere Optimus teknolojisi sayesinde ofis uygulamalarında Intel'in işlemciye entegre grafik birimine, 3D uygulamalarda ve yüksek tanımlı video gibi ihtiyaçlarda ise Nvidia GPU'suna, sistemde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve yeniden başlatılmaya ihtiyaç kalmadan otomatik olarak geçilebiliyor.

Intel'in işlemciye entegre grafik birimleri için çıkardığı Mart ayı sürücüsü için tespit edilen uyum problemini gideren yeni sürücü, performans ve fonksiyonelite geliştirmeleri içeriyor ve Optimus Profil Güncellemeleri için iyileştirmeler getiriyor. Hem 32-bit hem de 64-bit Windows işletim sistemleri için hazırlanan Optimus 189.42 sürücüsünün 32-bit sürümünü buradan, 64-bit sürümünü de buradan indirebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pirens 8 yıl
335m ekran kartı ve i5 işlemcim var yükledim fakat malesef olmadı asus için oldugu ve Driver UPDATE güncellemesi oldugu yazıyor. yüklediğimdede sadece hd ses driver diye bişey çıkıyor başkada hiç bir şey yok.??? bunu nasıl yükleriz acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toz-koparan 8 yıl
otomatik geçiş yapıyorsa bunu farketmek güç olabilir...
ancak genede program ayarlarından görülebilmesi gerekir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
o değişiklik aylardır var zaten:) bu sürücüde laptopları yakmasın. son zamanlarda nvidia burn oldu heryer:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GeCCe 8 yıl

CoreXXX

o değişiklik aylardır var zaten:) bu sürücüde laptopları yakmasın. son zamanlarda nvidia burn oldu heryer:D

hocam o nerden çıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrxpsp3 9 yıl
sanırım bu driver asus laptopların bazı modelleri için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
güzel, değişiklik yapılmadan ve yeniden başlatılmaya ihtiyaç kalmadan otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Sony'nin 3D LCD TV'sini denedik! 9 yıl Sony Monolithic LCDTV ve 3DTV Lansmanı 9 yıl CeBIT 2010: Tablet Bilgisayarlar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim