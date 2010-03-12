Nvidia, Optimus 189.42 sürücüsünü yayımladı

Nvidia resmi tanıtımını kısa bir süre önce gerçekleştirdiği Optimus teknolojisi için yeni bir sürücü yayımlandı. Bilindiği üzere Optimus teknolojisi sayesinde ofis uygulamalarında Intel'in işlemciye entegre grafik birimine, 3D uygulamalarda ve yüksek tanımlı video gibi ihtiyaçlarda ise Nvidia GPU'suna, sistemde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve yeniden başlatılmaya ihtiyaç kalmadan otomatik olarak geçilebiliyor.

Intel'in işlemciye entegre grafik birimleri için çıkardığı Mart ayı sürücüsü için tespit edilen uyum problemini gideren yeni sürücü, performans ve fonksiyonelite geliştirmeleri içeriyor ve Optimus Profil Güncellemeleri için iyileştirmeler getiriyor. Hem 32-bit hem de 64-bit Windows işletim sistemleri için hazırlanan Optimus 189.42 sürücüsünün 32-bit sürümünü buradan, 64-bit sürümünü de buradan indirebilirsiniz.