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Nvidia PureVideo HD

11 yıl
6b
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Diğer
enderc
Haber Editörü
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Hatırlayanlar mutlaka vardır, Nvidia, Geforce 6 serisini duyurduğunda, 6800 serisine hayat veren Nv40 çekirdeğinin yüksek çözünürlüklü videoları da işleyebildiğinden bahsetmişti. Ürün ilk piyasaya sürüldüğünde video hızlandırma için sürücülerin hazır olmadığı söylenmiş, uzun bir bekleyişin ardından da internette Nv40'ın video işleme bölümünün hatalı üretildiği ya da Nv40'ın böyle bir yeteneğe sahip olmadığı hakkında yazılar çıkmıştı.

Aradan uzun zaman geçti, Geforce 7 ve 8 serisi çıktı ama yüksek çözünürlüklü video işini Nvidia GPU'ları tam anlamıyla yapamadı, ta ki 8600/8500 serisi ekran kartları ve bu seriye hayat veren G84/86 grafik çekirdekleri çıkana kadar. Daha önce bu işten ağzı yanan Nvidia, bu sefer işi sıkı tutarak yeni grafik çekirdeklerine yüksek çözünürlüklü video çözme kabiliyeti bulunan birimleri dahil etti.

Nvidia PureVideo HD
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(resimde G84/86'ya tam HD video çözme yeteneği veren birimler görülüyor. )

Geforce 7 ve Geforce 8800 serisinden farklı olarak "Inverse Transform ve CAVLC/CABAC çözme" yeteneğine sahip olan yeni grafik yongaları, işlemci yükünü büyük ölçüde azaltarak düşük performansa sahip sistemlerde bile H.264 içeriklerini sorunsuz bir şekilde oynatabilmekte.

Nvidia PureVideo HD
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G84/86 yongaları H.264 içerikleri tam anlamıyla hızlandırabilirken, malesef MPEG-2 ve VC-1 içerikleri tam olarak çözemiyor. Bu tarz içerikler oynatırken grafik çekirdeği zincirin en önemli bölümü olan CAVLC/CABAC çözme işlemini yapamıyor ve doğal olarak da bu işler yine işlemciye yükleniyor. Her ne kadar H.264, MPEG-2 ve VC-1'den daha fazla gelecek vadetse de, diğer içeriklere de destek verilmesi çok daha iyi olurdu.

Nvidia PureVideo HD
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(tablo anandtech.com sitesinden alınmıştır)

Test sonuçları tablosunda da görüldüğü gibi, H.264 içeriklerde, işlemci kullanımında çok büyük ölçüde düşüşler bulunmakta. G84/86 çekirdeği, H.264 türü yüksek çözünürlüklü video içerik oynatılırken, diğer grafik yongalarına göre 3.5-4 kat, donanımsal hızlandırma kapatılmış duruma göre ilse 4.5 kat daha az işlemci kullanmakta . Peki bütün yük grafik yongasının üstünde ise neden hala %20lik bir işlemci kullanımı bulunmakta? Nvidia'ya göre bunun sebebi video bilgilerinin diskten okunup çözülmenmesi ve sonrasında işlenmek için grafik yongasına iletilmesi. Eğer hazır çözümlenmiş bir video varsa, işlemci kullanımını tek haneli sayılarla görmek mümkün.

Nvidia bu sefer işi sıkı tutmuş. Grafik yongasına ekledidiği silikon gerçekten çalışmakta ve üstelik performansı da oldukça iyi. Tek eksiği ise MPEG-2 ve VC-1 içeriklerini tam anlamı ile hızlandıramaması. Belki bu içeriklere destek veren yeni bir hızlandırıcı birimi Nvidia'nın ileride duyuracağı ekran kartlarında görebiliriz. Anantech'in yaptığı incelemeye ve detaylı tablolara buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2977&amp;p=1 Yorum Yaz
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pajero 11 yıl
ATI 2900 kartlarda video hızlandırma durumu nedir acaba inceleyen varmı?
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sonersec 11 yıl
kobb un verdiği sitede r600 ün hd video çözemediği yazıyor. yani çözmüyor r600 ler hd video
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RaptorFX 11 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


su sekilde bir tablo vardi...
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Resident 11 yıl
8800 de olmaması çok kötü daha fazla para verince ek özellik alamıyorsun. Bir de video işleme yazılımlarını ekrankartı kullanarak yapmak istiyorum , çift çekirdek destekli codecler kullanmak bile yetmiyor bu çağda. Xvid çok çekirdek desteği çok iyi fakat genel algoritması yavaş, divx smtp konusunda işlemci çekirdek sayısı artınca %100 kullanım yapamıyor zaten.
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fx57 11 yıl

Orjinalden alıntı: Resident

8800 de olmaması çok kötü daha fazla para verince ek özellik alamıyorsun. Bir de video işleme yazılımlarını ekrankartı kullanarak yapmak istiyorum , çift çekirdek destekli codecler kullanmak bile yetmiyor bu çağda. Xvid çok çekirdek desteği çok iyi fakat genel algoritması yavaş, divx smtp konusunda işlemci çekirdek sayısı artınca %100 kullanım yapamıyor zaten.



8800 serisinde de olmamasının en önemli nedeni kartların hitap ettikleri sınıflar. Zira Nvidia GeForce 8800 serisi ekran kartı alan ve alacak olanların zaten güçlü bir işlemciye saihp olduğunu ve bu işlemlerin işlemci tarafından da yapılacabileceğini düşünüyor. Üstelik GeForce 8800 serisi ekran kartları pek tabii ki HTPC'ler için de hazırlanmadı.

Buna karşın yine Nvidia orta segmentte ise kullanıcıların sahip oldukları işlemcileri yine göz önüne alarak Pure Video HD özelliğini GeForce 8600-8500 serisi ekran kartlarına koyuyor vs... Sorun Nvidia'nın GeForce 8800 ile bu teknolojiye desetk verip vermemesi değil isterse yarın aynı özelliklere sahip 88xx serisi bir ekran kartı çıkartabilir firma ama önemli olan segment beklentileri ve fiyatlar
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