Nvidia PureVideo HD

Hatırlayanlar mutlaka vardır, Nvidia, Geforce 6 serisini duyurduğunda, 6800 serisine hayat veren Nv40 çekirdeğinin yüksek çözünürlüklü videoları da işleyebildiğinden bahsetmişti. Ürün ilk piyasaya sürüldüğünde video hızlandırma için sürücülerin hazır olmadığı söylenmiş, uzun bir bekleyişin ardından da internette Nv40'ın video işleme bölümünün hatalı üretildiği ya da Nv40'ın böyle bir yeteneğe sahip olmadığı hakkında yazılar çıkmıştı.

Aradan uzun zaman geçti, Geforce 7 ve 8 serisi çıktı ama yüksek çözünürlüklü video işini Nvidia GPU'ları tam anlamıyla yapamadı, ta ki 8600/8500 serisi ekran kartları ve bu seriye hayat veren G84/86 grafik çekirdekleri çıkana kadar. Daha önce bu işten ağzı yanan Nvidia, bu sefer işi sıkı tutarak yeni grafik çekirdeklerine yüksek çözünürlüklü video çözme kabiliyeti bulunan birimleri dahil etti.

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(resimde G84/86'ya tam HD video çözme yeteneği veren birimler görülüyor. )

Geforce 7 ve Geforce 8800 serisinden farklı olarak "Inverse Transform ve CAVLC/CABAC çözme" yeteneğine sahip olan yeni grafik yongaları, işlemci yükünü büyük ölçüde azaltarak düşük performansa sahip sistemlerde bile H.264 içeriklerini sorunsuz bir şekilde oynatabilmekte.

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G84/86 yongaları H.264 içerikleri tam anlamıyla hızlandırabilirken, malesef MPEG-2 ve VC-1 içerikleri tam olarak çözemiyor. Bu tarz içerikler oynatırken grafik çekirdeği zincirin en önemli bölümü olan CAVLC/CABAC çözme işlemini yapamıyor ve doğal olarak da bu işler yine işlemciye yükleniyor. Her ne kadar H.264, MPEG-2 ve VC-1'den daha fazla gelecek vadetse de, diğer içeriklere de destek verilmesi çok daha iyi olurdu.

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(tablo anandtech.com sitesinden alınmıştır)

Test sonuçları tablosunda da görüldüğü gibi, H.264 içeriklerde, işlemci kullanımında çok büyük ölçüde düşüşler bulunmakta. G84/86 çekirdeği, H.264 türü yüksek çözünürlüklü video içerik oynatılırken, diğer grafik yongalarına göre 3.5-4 kat, donanımsal hızlandırma kapatılmış duruma göre ilse 4.5 kat daha az işlemci kullanmakta . Peki bütün yük grafik yongasının üstünde ise neden hala %20lik bir işlemci kullanımı bulunmakta? Nvidia'ya göre bunun sebebi video bilgilerinin diskten okunup çözülmenmesi ve sonrasında işlenmek için grafik yongasına iletilmesi. Eğer hazır çözümlenmiş bir video varsa, işlemci kullanımını tek haneli sayılarla görmek mümkün.

Nvidia bu sefer işi sıkı tutmuş. Grafik yongasına ekledidiği silikon gerçekten çalışmakta ve üstelik performansı da oldukça iyi. Tek eksiği ise MPEG-2 ve VC-1 içeriklerini tam anlamı ile hızlandıramaması. Belki bu içeriklere destek veren yeni bir hızlandırıcı birimi Nvidia'nın ileride duyuracağı ekran kartlarında görebiliriz. Anantech'in yaptığı incelemeye ve detaylı tablolara buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2977&p=1