Nvidia, Radeon HD 6900 serisine GeForce GTX 580 ile yanıt verebilir

AMD yaptığı özel bir etkinlikle Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının detaylandırırken, Radeon HD 6900 serisi için de önemli ipuçları verdi. Orta ve üst segmentte performans seviyesini arttırmaya hazırlanan firma, bununla birlikte 3D görüntüleme teknolojileri, daha ekonomik Eyefinity kurulumu ve video özellikleri açısından da önemli yenilikler sunacağını açıkladı. Peki AMD'nin bu hamlesine karşı Nvidia'nın tutumu ne olacak ? Bu konuda henüz firma cephesinden yapılmış net bir açıklama olmasa da Los Angeles'ta kulaktan kulağa dolaşan bir bilgiye göre Nvidia, GF110 kod adını taşıyan yeni bir grafik işlem birimiyle, AMD'nin Cayman tabanlı Radeon HD 6900 serisine yanıt verebilir.

Gelen bilgilere göre GF110 GPU'sundan güç alacak yeni model GeForce GTX 580 adını taşıyacak. 512x paralel işlem birimine sahip olması beklenen bu GPU, GF100 GPU'sunun tüm CUDA çekirdekleri açık versiyonundan daha fazlasına sahip olabilir. Elde ettiğimiz bilgilere göre Nvidia, Cluster yani küme yapısında da değişikliklere giderek, paralel işlemcilerin çalışma verimliğinde, GF100 GPU'suna göre ciddi farklılıklar sunabilir. 128 TMU birimine ve 512-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağı yönünde bir takım iddialar bulunan GF110 GPU'su, kağıt üzerinde güçlü bir yapı sunsa da en azından yakın gelecek için GF100'ün 512x paralel işlemci, 64 TMU birimine ve 384-bit bellek veriy yolu desteğine sahip GF100b kodlu versiyonu daha gerçekçi bulunuyor.

Nvidia'nın yıl sonuna doğru AMD'nin Radeon HD 6900 serisine yeni bir model ile karşılık vermesi beklenirken, bu modelin GF100b mi yoksa GF110 tabanlı mı olacağını ise zaman gösterecek.