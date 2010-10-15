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Nvidia, Radeon HD 6900 serisine GeForce GTX 580 ile yanıt verebilir

8 yıl
17,6b
1
58
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yaptığı özel bir etkinlikle Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının detaylandırırken, Radeon HD 6900 serisi için de önemli ipuçları verdi. Orta ve üst segmentte performans seviyesini arttırmaya hazırlanan firma, bununla birlikte 3D görüntüleme teknolojileri, daha ekonomik Eyefinity kurulumu ve video özellikleri açısından da önemli yenilikler sunacağını açıkladı. Peki AMD'nin bu hamlesine karşı Nvidia'nın tutumu ne olacak ? Bu konuda henüz firma cephesinden yapılmış net bir açıklama olmasa da Los Angeles'ta kulaktan kulağa dolaşan bir bilgiye göre Nvidia, GF110 kod adını taşıyan yeni bir grafik işlem birimiyle, AMD'nin Cayman tabanlı Radeon HD 6900 serisine yanıt verebilir.

Gelen bilgilere göre GF110 GPU'sundan güç alacak yeni model GeForce GTX 580 adını taşıyacak. 512x paralel işlem birimine sahip olması beklenen bu GPU, GF100 GPU'sunun tüm CUDA çekirdekleri açık versiyonundan daha fazlasına sahip olabilir. Elde ettiğimiz bilgilere göre Nvidia, Cluster yani küme yapısında da değişikliklere giderek, paralel işlemcilerin çalışma verimliğinde, GF100 GPU'suna göre ciddi farklılıklar sunabilir. 128 TMU birimine ve 512-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağı yönünde bir takım iddialar bulunan GF110 GPU'su, kağıt üzerinde güçlü bir yapı sunsa da en azından yakın gelecek için GF100'ün 512x paralel işlemci, 64 TMU birimine ve 384-bit bellek veriy yolu desteğine sahip GF100b kodlu versiyonu daha gerçekçi bulunuyor.

Nvidia'nın yıl sonuna doğru AMD'nin Radeon HD 6900 serisine yeni bir model ile karşılık vermesi beklenirken, bu modelin GF100b mi yoksa GF110 tabanlı mı olacağını ise zaman gösterecek.


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DH Misafiri 8 yıl
@heatblast
sorun voltajlarla ilgili bence, ölçümlerinde bir hata olabilir. yoksa sadece 32 çekirdek daha eklenince sihirli bir şekilde güç tüketiminin 204 W artması mümkün değil gibi...
gerçi GF100 bu, her şey beklenir...
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babasulta 8 yıl
beklesemmi ne yapsam kafam karıştı
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DH Misafiri 8 yıl
en.expreview.com/...
Bu, tüm 512 çekirdeğini de kullanan özel bir GTX480 modelinin incelemesi. Standart 480'lerden 32 çekirdek daha fazla kullanmasına ve çeşitli başka değişikliklerine rağmen sadece %5 daha iyi performans veriyor ve yük altında 204 W (!!!) daha fazla güç harcıyor.
Nvidia'nın Fermi ile şu an GTX 480'den gidebileceği daha öte bir nokta yok performans bakımından. 28nm'ye kadar çok birşey beklemeyin.
Çift GPU yapabilirler belki... Kim öyle bir şeyi kasasına koymaya cesaret eder, onu ben bilemem.
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heatblast 8 yıl

DH Misafiri

en.expreview.com/...

Bu, tüm 512 çekirdeğini de kullanan özel bir GTX480 modelinin incelemesi. Standart 480'lerden 32 çekirdek daha fazla kullanmasına ve çeşitli başka değişikliklerine rağmen sadece %5 daha iyi performans veriyor ve yük altında 204 W (!!!) daha fazla güç harcıyor.

Nvidia'nın Fermi ile şu an GTX 480'den gidebileceği daha öte bir nokta yok performans bakımından. 28nm'ye kadar çok birşey beklemeyin.

Çift GPU yapabilirler belki... Kim öyle bir şeyi kasasına koymaya cesaret eder, onu ben bilemem.


tüm çekirdekler aynıdır o kartta
480 tanesi 250w harcarken 32 tanesi 200w harcayacak değişik
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annihilator 8 yıl

DH Misafiri

en.expreview.com/...

Bu, tüm 512 çekirdeğini de kullanan özel bir GTX480 modelinin incelemesi. Standart 480'lerden 32 çekirdek daha fazla kullanmasına ve çeşitli başka değişikliklerine rağmen sadece %5 daha iyi performans veriyor ve yük altında 204 W (!!!) daha fazla güç harcıyor.

Nvidia'nın Fermi ile şu an GTX 480'den gidebileceği daha öte bir nokta yok performans bakımından. 28nm'ye kadar çok birşey beklemeyin.

Çift GPU yapabilirler belki... Kim öyle bir şeyi kasasına koymaya cesaret eder, onu ben bilemem.


naber mete? nası gidiyor?
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DH Misafiri 8 yıl
Nvidia , Gtx 580 alana yanında 1000 watt psu da hediye vericekmiş..
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DH Misafiri 8 yıl
Nvidia sedece çok enerji kullanıyor:D ama hakkını veriyor sonuşta işlemcinin yükü GPU da ;)
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H.E.B Sup 8 yıl
580 serisi çıktıydı çıkacaktı söylemlerini bi kenara bırakırsak barts lar kasım ayında kullanıcıların bilgisayarlarını süsleyecek.Aralık ayı gibide 69xx serisinin gelmesiyle üst seviyede alınıcak.580 çıktıydı çıkacaktı tüh olmadı vah olmadı :D
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Man From Atlantis 8 yıl
haberde belirtilen spesifikasyonlar, GF100'ün ilk aşamada istenildiği değerler, zamanla gerçek hayata uygun hale getirmek için kırptılar bazı kısımlarını.. bu özelliklerde bir kart geleceğini sanmıyorum, dedikodunun aslı astarı yok bence.. laf olsun diye atılmış hele hele 600mm^2 boyutunda felan komik işler bunlar..
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huseyincarnege 8 yıl
hd6900 serisi cıkar nvidia ona yanıtı 1sene sonra verir :)
amd satacak gene kartları öle gözüküyo.
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vidoko 8 yıl
2011 ortasını bekliyelim bakalım ...
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theyapici 8 yıl
ekran kartına çuvalla hayatımda 1 kere para yatırdım bir daha da yapacağımı sanmıyorum ultra geliri olanlar için iyi 1000 liraya ekran kartı:)
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berkaylive 8 yıl
ati herzaman bi adım önde gidiyor insanlar nvidia fanlığı yapmaktan gözleri kararmış bende nvidia kullanıyorum aman kabullediğim bi durum
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sadtneverdie 8 yıl

berkaylive

ati herzaman bi adım önde gidiyor insanlar nvidia fanlığı yapmaktan gözleri kararmış bende nvidia kullanıyorum aman kabullediğim bi durum


Rekabeti 5xxx serisinden beri takip ediyorsun belli.
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