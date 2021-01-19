Nvidia referans tasarım RTX 3060 planlamıyor

GA106 üzerinde yükselen RTX 3060 yüksek bellek kapasitesiyle donanımseverleri şaşırttı. RTX 3060 Founders Edition bekleyenlere kötü haber geldi.
RTX 3060 Founders Edition gelmeyecek
Son rapora göre Nvidia RTX 3060 Founders Edition planlamıyor. Buna karşın Nvidia tanıtımda paylaştığı render görseline göre referans tasarım model sunacağı düşünülmüştü. Dahası render görselinde güç girişi bulunmayan kartın aksine RTX 3060 170 wattlık TGP’siyle ek güç girişine ihtiyaç duyuyor.
Ayrıca Bkz. "Palit’in RTX 3080 Ti, RTX 3050 Ti ve RTX 3060 modelleri EEC’de listelendi"
Dolayısıyla RTX 3060 edinmek isteyenlerin Nvidia’nın iş ortaklarına yönelmesi gerekiyor. 329 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak RTX 3060 önümüzdeki Şubat ayının sonlarına doğru raflardaki yerini alacak.
https://videocardz.com/newz/nvidia-is-not-planning-geforce-rtx-3060-founders-edition Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.
Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir