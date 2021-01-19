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    Nvidia referans tasarım RTX 3060 planlamıyor

    Nvidia RTX 3060’ın tanıtılmasından kullanıcılar yeni modelin render görselinden yola çıkarak Founders Edition kart beklemeye başladı. Firma RTX 3060 edinmek isteyenleri iş ortaklarına yönlendirecek.
    32 dk.
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    Metehan Göktaş
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    Nvidia referans tasarım RTX 3060 planlamıyor
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    GA106 üzerinde yükselen RTX 3060 yüksek bellek kapasitesiyle donanımseverleri şaşırttı. RTX 3060 Founders Edition bekleyenlere kötü haber geldi.

    RTX 3060 Founders Edition gelmeyecek

    Son rapora göre Nvidia RTX 3060 Founders Edition planlamıyor. Buna karşın Nvidia tanıtımda paylaştığı  render görseline göre referans tasarım model sunacağı düşünülmüştü. Dahası render görselinde güç girişi bulunmayan kartın aksine RTX 3060 170 wattlık TGP’siyle ek güç girişine ihtiyaç duyuyor.

    Ayrıca Bkz. "Palit’in RTX 3080 Ti, RTX 3050 Ti ve RTX 3060 modelleri EEC’de listelendi"

    Dolayısıyla RTX 3060 edinmek isteyenlerin Nvidia’nın iş ortaklarına yönelmesi gerekiyor. 329 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak RTX 3060 önümüzdeki Şubat ayının sonlarına doğru raflardaki yerini alacak.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-is-not-planning-geforce-rtx-3060-founders-edition Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    1 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    12 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    7700e 3080 almıştım, şimdi 3060ti lara daha fazla para çekiyolar. Yazık yemin ediyorum yazık..
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