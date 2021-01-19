Önceki ve Sonraki İçerikler

Daha Yeniler

2 dk.

16 çekirdekli Intel Alder Lake işlemcisi DDR5 RAM’le ortaya çıktı

32 dk.

GÖRÜNTÜLENEN Nvidia referans tasarım RTX 3060 planlamıyor

Sonraki

Otokar'ın sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti

1 sa.

realme Watch S ülkemizde satışa çıkıyor

2 sa.

Merakla beklenen Hitman III'ün inceleme puanları paylaşıldı: 88/100

2 sa.

PS Store'da yeni kampanya başladı: İşte dikkat çeken indirimler

2 sa.

Range Rover Evoque'un 1.5 litre benzinli motor seçeneği Türkiye'de: İşte fiyatı

2 sa.

Peaky Blinders filmi doğrulandı: Seri finali olacak

3 sa.

Akıllı saatler, COVID-19'un erken teşhisine yardımcı olabilir

3 sa.

Microsoft, Amazon ve Google bazı büyük çaplı oyun stüdyolarını satın almak istiyor

3 sa.

Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Desperados III, Control ve daha fazlası

4 sa.

Omsan Lojistik, Marmaray ile deniz altından otomobil taşıyarak bir ilke imza attı

4 sa.

Discovery, BluTV'ye ortak oldu! Discovery içerikleri BluTV'de yayınlanacak

5 sa.

Citroen'in ucuz elektrikli aracı 'Ami' Türkiye'ye gelebilir

5 sa.

M1 destekli Mac'ler için Microsoft, Edge'in beta sürümünü yayınladı

6 sa.

Black Panther 2'de Chadwick Boseman herhangi bir şekilde olmayacak; film Wakanda'nın kendisine odaklanacak

6 sa.

Müjde! GeForce NOW Türkiye sunucuları açılıyor

7 sa.

Porsche Taycan'ın yeni versiyonundan ipucu geldi: Ucuz versiyon mu geliyor?

7 sa.

Huawei’ye lisans izni de yok

7 sa.

AMD: "Daha güçlü ve daha hızlıyız" | Ryzen 5000 Mobile geldi

8 sa.

NASA, Türkiye'yi uyardı: "Kuraklık yüzünden mahsul üretemeyebilirsiniz"

8 sa.

Bir rüya sona eriyor: Optane bellekler sona mı geldi?

Daha Eskiler