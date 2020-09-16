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    Nvidia RTX 3080 inceleme | 4K 60FPS Ray Tracing ve ötesi!

    2 sa.
    806
    34
    Ekran Kartı
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    Nvidia'nın yeni RTX 3000 ailesi ekran kartlarından RTX 3080 Founders Edition incelemesi, dünya ile aynı anda sizlerle. Bakalım 2 sene sonra çıkan yeni RTX'ler neler yapabiliyor?

    Nvidia'nın yeni RTX 3000 ailesi ekran kartlarından RTX 3080 Founders Edition incelemesi, dünya ile aynı anda sizlerle



    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 11 dk.
    Bu testler için 2950x hatalı bir seçim. Mimari olarak eski Threadripper serisinin bir çok kısıtlaması var. Bu özellikle oyunlar da düşük FPS'e yol açıyor. Yeni 3960x ile bu sorunlar hemen hemen kaybolmuştu ama sizde bu işlemci yok galiba.
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    Mefrak (Melih Aydın) 20 dk.
    3440x1440p çözünürlükte de karşılaştırma bekliyorum. Ayrıca tüm çekirdekler 5ghz veya üzeri çalışan bir işlemci ile test edilirse güzel olur.
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    joven 24 dk.
    Allahı var yeni kartlar çok ama çok hızlı yalnız şöyle bir durum var PC sistemler ile çıkan oyunlar bir türlü örtüşmüyor oyunlarındaki gelişim her daim konsollarla oluyor bu sene çıkacak konsollar oyunlarda yine öncü olacak oyun yapımcıları onları referans alacak.
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    AribyAriana 35 dk.
    Mesut Çevik için fiyatlar çok uygun.
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    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 51 dk.
    Peki şuan için kaç kişide 4k monitör var. Ve daha önemlisi küçük ekranlı 4k monitörler de 2k monitör arasında fark var mı?



    Bende 2k ve 4k monitör var. 2k ve 4k arasında detayi seçmek için ekrana odaklanmaniz gerekiyor. En azından 32 inç Monitor lazım ki o çözünürlük farkını gözler farkedebilsin.
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    yelkowan (Uygar ) 58 dk. (düzenlendi)
    Ekran kartı okşamasız :) daha detaylı bir video için Murat GAMSIZ'ın incelemesini de izleyebilirsiniz.Yeni seri gerçekten çok heyacan verici...

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    arrivederci (mustafa ) 1 sa.
    benim için hayal kırıklığı oldu beklentiyi %50 ye çıkardılar 2080 ti'dan max 20-25 fps fazlası var 2k ve 4k çözünürlükte ayrıca güç tüketimi çok fazla
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    sniper23 (Enes Şahinler) 20 dk. arrivederci
    Bunu 2080 ile karşılaştırmak lazım. 2080 Ti ile RTX 3090'ı karşılaştırmak daha iyi olur.
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    Sawasson (Osman Tamburacı) 2 sa.
    Saçlar yakıyo mesutçum
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