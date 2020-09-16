Nvidia RTX 3080 inceleme | 4K 60FPS Ray Tracing ve ötesi!

Genel Yayın Yönetmeni
Nvidia'nın yeni RTX 3000 ailesi ekran kartlarından RTX 3080 Founders Edition incelemesi, dünya ile aynı anda sizlerle. Bakalım 2 sene sonra çıkan yeni RTX'ler neler yapabiliyor?
Nvidia'nın yeni RTX 3000 ailesi ekran kartlarından RTX 3080 Founders Edition incelemesi, dünya ile aynı anda sizlerle
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Bende 2k ve 4k monitör var. 2k ve 4k arasında detayi seçmek için ekrana odaklanmaniz gerekiyor. En azından 32 inç Monitor lazım ki o çözünürlük farkını gözler farkedebilsin.