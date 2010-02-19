Nvidia tepe yöneticisi: Fermi ikinci çeyrekte yaygınlaşacak

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı analist görüşmesinde Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili bazı önemli ipuçları verdi. Huang açıklamasında, Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının çoğalması ve yaygınlaşmasının ikinci çeyreği bulacağını belirtti.

Bilindiği üzere Nvidia'nın finansal takvimi, normal takvime göre biraz daha farklı işliyor. Zira Nvidia için ilk çeyrek Ocak sonunda başlıyor ve Nisan ayında sona eriyor. Dolayısıyla Jen-Hsun Huang'ın işaret ettiği ikinci çeyrek planlamasının Mayıs-Haziran-Temmuz dönemlerini kapsadığını belirtmekte de fayda var.

Fermi tabanlı Quadro ve Tesla çözümlerinin ikinci çeyrekte yaygınlaşacağını belirten Nvidia, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin çıkış programında ise herhangi bir değişikliğe gitmedi. CeBIT 2010 fuarında tanıtılması beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının, fuarı takip eden günlerde satışa sunulmaları bekleniyor.