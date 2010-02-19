Nvidia tepe yöneticisi: Fermi ikinci çeyrekte yaygınlaşacak

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı analist görüşmesinde Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili bazı önemli ipuçları verdi. Huang açıklamasında, Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının çoğalması ve yaygınlaşmasının ikinci çeyreği bulacağını belirtti.
Bilindiği üzere Nvidia'nın finansal takvimi, normal takvime göre biraz daha farklı işliyor. Zira Nvidia için ilk çeyrek Ocak sonunda başlıyor ve Nisan ayında sona eriyor. Dolayısıyla Jen-Hsun Huang'ın işaret ettiği ikinci çeyrek planlamasının Mayıs-Haziran-Temmuz dönemlerini kapsadığını belirtmekte de fayda var.
Fermi tabanlı Quadro ve Tesla çözümlerinin ikinci çeyrekte yaygınlaşacağını belirten Nvidia, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin çıkış programında ise herhangi bir değişikliğe gitmedi. CeBIT 2010 fuarında tanıtılması beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının, fuarı takip eden günlerde satışa sunulmaları bekleniyor.
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2. ceyrekde yaygınlaşacagından eminim. hasta ettiniz milleti...
Yanlış anlaşılmasın, ferminin çok ısındığını vurgulamak istemedim. Ben sadece ortalığı kasıp kavuracak anlamında yazdım:D:D:D
komik cocuk seni
heh bi sen dolu konuştun şimdi bravo.eleştirecekler tabiki.eleştirenlerin çoğu da fermi bekleyenler eminim...
Aşırı AMD yanlısı da neymiş. Sen bi dolan gel en iyisi.
Nvidia'nın karşılaştığı bu tepkilerin nedeni bazı arkadaşların Amd fanatikliği yapması mı yoksa Nvidia'nın "hala çıkaramadığı kartlar" mı? Sizinde aklınızın bir köşesinde gerekli cevaplar varmış ama tarafsız olmadığınızı farkedememişsiniz.
Fermi söylenilen tarihte çıksaydı, bu mesajı yazmak yerine aylardır ekran kartını bekleyen oyunlarımı oynuyor olurdum. Bunu fermi alacağımdan söylemedim, (cimriliğim yüzünden alamadığım) 5850'nin fiyatının düşmesini beklediğim için söyledim. Fermi performans ve fiyat olarak bana fazla gelir. Gerçi Fermi'nin Ati fiyatlarına etkisi olmayacak gibi ama 4 aydır bekliyoruz 1 ay daha bekleyelim bakalım.