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Nvidia tepe yöneticisi: Fermi ikinci çeyrekte yaygınlaşacak

9 yıl
12,5b
1
46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, 2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı analist görüşmesinde Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili bazı önemli ipuçları verdi. Huang açıklamasında, Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının çoğalması ve yaygınlaşmasının ikinci çeyreği bulacağını belirtti.

Bilindiği üzere Nvidia'nın finansal takvimi, normal takvime göre biraz daha farklı işliyor. Zira Nvidia için ilk çeyrek Ocak sonunda başlıyor ve Nisan ayında sona eriyor. Dolayısıyla Jen-Hsun Huang'ın işaret ettiği ikinci çeyrek planlamasının Mayıs-Haziran-Temmuz dönemlerini kapsadığını belirtmekte de fayda var.

Fermi tabanlı Quadro ve Tesla çözümlerinin ikinci çeyrekte yaygınlaşacağını belirten Nvidia, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin çıkış programında ise herhangi bir değişikliğe gitmedi. CeBIT 2010 fuarında tanıtılması beklenen DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının, fuarı takip eden günlerde satışa sunulmaları bekleniyor.


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mk2kill 9 yıl
fermi aslinda kartin adi degil. fermi: aylardır kartları bekleyenlerin yakalandıgı amansız hastalık :))
2. ceyrekde yaygınlaşacagından eminim. hasta ettiniz milleti...
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fod 9 yıl
iyi tamam siz dalga gecmeye devam edin ,ati alın sonra 1 ay dikey cizgi sorunu gibi sorunlar icin patch beklersiniz
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robinhoof 9 yıl
9 ay kassaydım 1 fehmi çıkarırdım sallardım beşik içinde fuarda
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lvlono 9 yıl
2. çeyrekte o yaz sıcaklarının yanı sıra bir de fermi olacak demekki.Mangal yakmaya gerek kalmayacak anlaşılan:D:D:D
Yanlış anlaşılmasın, ferminin çok ısındığını vurgulamak istemedim. Ben sadece ortalığı kasıp kavuracak anlamında yazdım:D:D:D
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bethere4you 9 yıl
laserion arkadas dogru sölemıs walla tebrıkler :))
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konsoldede 9 yıl
ben artik ekran karti almiyacam ps3 üm var
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renklem 9 yıl
Fenerbahçesiz Galatasaray, Ati'siz Nvidia, İntel'siz Amd olmaz. Biri giderse diğeri hükümran olur, o da olmaz.
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Batuist 9 yıl
iyi bari atinin 6x serisine yetiştirsinler fermiyi..
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StreamRolleR 9 yıl

Batuist

iyi bari atinin 6x serisine yetiştirsinler fermiyi..

komik cocuk seni
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laserion 9 yıl
Siz aşırı AMD yanlısı sayın arkadaşlar her gün bıkmadan usanmadan ağzınıza sakız ettiğiniz Nvidia ile hala ne alıp veremediğiniz var anlamıyorum sırf gereksiz saçma yorumlar yaparak egonuz tatmin olsun diye boş boş konuşuyorsunuz AMD istediği çıkışı yaptı parayıda kaptı tabii ki siz aşırı AMD yanlısı arkadaşlar olarak Nvidia'nın hala çıkaramadığı kartlara yorum yapmak ile uğraşın işte fanatizm'in korkunç yüzüde bu olsa gerek çünkü birbirimize olan saygımızıda alıp götürüyor. Bu yorumu yapmamın sebebi sizleri kışkırtmak değil tam tersi yaptığınız saçma yorumları tekrardan bir okuyup bir daha düşünesiniz ki bu fanatizm'in sizi nasıl bir canavara dönüştürdüğünü görün diye her gün DH forumda yazılanları takip ediyorum yapılan yorumlar hep benzer şekilde yorumlar birbirimizi kırmayı bırakıp işi birazda akışına bıraksak daha güzel olmazmı sizcede. Nvidia kartlarını eninde sonunda çıkaracak sonuçta adamlar yepyeni bir kart üretti ATI 2900 serisinde çektiği sıkıntıları kimse unutmadı her üretici herzaman en iyi olamaz şartlar ve gidişat durumları değiştirebilir bu yüzden siz sayın DH takipcisi arkadaşlar yaptığımız yorumlarda yapıcı olalım yıkıcı değil. Aynı şekilde bize bu haberleri ulaştıran sayın FX57 olsun Mesut bey olsun onlara karşıda yaptığımız yorumlarda kırıcı olmayalım lütfen.
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ilkerinanç 9 yıl

laserion

Siz aşırı AMD yanlısı sayın arkadaşlar her gün bıkmadan usanmadan ağzınıza sakız ettiğiniz Nvidia ile hala ne alıp veremediğiniz var anlamıyorum sırf gereksiz saçma yorumlar yaparak egonuz tatmin olsun diye boş boş konuşuyorsunuz AMD istediği çıkışı yaptı parayıda kaptı tabii ki siz aşırı AMD yanlısı arkadaşlar olarak Nvidia'nın hala çıkaramadığı kartlara yorum yapmak ile uğraşın işte fanatizm'in korkunç yüzüde bu olsa gerek çünkü birbirimize olan saygımızıda alıp götürüyor. Bu yorumu yapmamın sebebi sizleri kışkırtmak değil tam tersi yaptığınız saçma yorumları tekrardan bir okuyup bir daha düşünesiniz ki bu fanatizm'in sizi nasıl bir canavara dönüştürdüğünü görün diye her gün DH forumda yazılanları takip ediyorum yapılan yorumlar hep benzer şekilde yorumlar birbirimizi kırmayı bırakıp işi birazda akışına bıraksak daha güzel olmazmı sizcede. Nvidia kartlarını eninde sonunda çıkaracak sonuçta adamlar yepyeni bir kart üretti ATI 2900 serisinde çektiği sıkıntıları kimse unutmadı her üretici herzaman en iyi olamaz şartlar ve gidişat durumları değiştirebilir bu yüzden siz sayın DH takipcisi arkadaşlar yaptığımız yorumlarda yapıcı olalım yıkıcı değil. Aynı şekilde bize bu haberleri ulaştıran sayın FX57 olsun Mesut bey olsun onlara karşıda yaptığımız yorumlarda kırıcı olmayalım lütfen.

heh bi sen dolu konuştun şimdi bravo.eleştirecekler tabiki.eleştirenlerin çoğu da fermi bekleyenler eminim...
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl

laserion

Siz aşırı AMD yanlısı sayın arkadaşlar her gün bıkmadan usanmadan ağzınıza sakız ettiğiniz Nvidia ile hala ne alıp veremediğiniz var anlamıyorum sırf gereksiz saçma yorumlar yaparak egonuz tatmin olsun diye boş boş konuşuyorsunuz AMD istediği çıkışı yaptı parayıda kaptı tabii ki siz aşırı AMD yanlısı arkadaşlar olarak Nvidia'nın hala çıkaramadığı kartlara yorum yapmak ile uğraşın işte fanatizm'in korkunç yüzüde bu olsa gerek çünkü birbirimize olan saygımızıda alıp götürüyor. Bu yorumu yapmamın sebebi sizleri kışkırtmak değil tam tersi yaptığınız saçma yorumları tekrardan bir okuyup bir daha düşünesiniz ki bu fanatizm'in sizi nasıl bir canavara dönüştürdüğünü görün diye her gün DH forumda yazılanları takip ediyorum yapılan yorumlar hep benzer şekilde yorumlar birbirimizi kırmayı bırakıp işi birazda akışına bıraksak daha güzel olmazmı sizcede. Nvidia kartlarını eninde sonunda çıkaracak sonuçta adamlar yepyeni bir kart üretti ATI 2900 serisinde çektiği sıkıntıları kimse unutmadı her üretici herzaman en iyi olamaz şartlar ve gidişat durumları değiştirebilir bu yüzden siz sayın DH takipcisi arkadaşlar yaptığımız yorumlarda yapıcı olalım yıkıcı değil. Aynı şekilde bize bu haberleri ulaştıran sayın FX57 olsun Mesut bey olsun onlara karşıda yaptığımız yorumlarda kırıcı olmayalım lütfen.

Aşırı AMD yanlısı da neymiş. Sen bi dolan gel en iyisi.
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7Mhz 9 yıl
laserion
Siz aşırı AMD yanlısı sayın arkadaşlar her gün bıkmadan usanmadan ağzınıza sakız ettiğiniz Nvidia ile hala ne alıp veremediğiniz var anlamıyorum sırf gereksiz saçma yorumlar yaparak egonuz tatmin olsun diye boş boş konuşuyorsunuz AMD istediği çıkışı yaptı parayıda kaptı tabii ki siz aşırı AMD yanlısı arkadaşlar olarak Nvidia'nın "hala çıkaramadığı kartlara" yorum yapmak ile uğraşın işte fanatizm'in korkunç yüzüde bu olsa gerek çünkü birbirimize olan saygımızıda alıp götürüyor. Bu yorumu yapmamın sebebi sizleri kışkırtmak değil tam tersi yaptığınız saçma yorumları tekrardan bir okuyup bir daha düşünesiniz ki bu fanatizm'in sizi nasıl bir canavara dönüştürdüğünü görün diye her gün DH forumda yazılanları takip ediyorum yapılan yorumlar hep benzer şekilde yorumlar birbirimizi kırmayı bırakıp işi birazda akışına bıraksak daha güzel olmazmı sizcede. Nvidia kartlarını eninde sonunda çıkaracak sonuçta adamlar yepyeni bir kart üretti ATI 2900 serisinde çektiği sıkıntıları kimse unutmadı her üretici herzaman en iyi olamaz şartlar ve gidişat durumları değiştirebilir bu yüzden siz sayın DH takipcisi arkadaşlar yaptığımız yorumlarda yapıcı olalım yıkıcı değil. Aynı şekilde bize bu haberleri ulaştıran sayın FX57 olsun Mesut bey olsun onlara karşıda yaptığımız yorumlarda kırıcı olmayalım lütfen.

Nvidia'nın karşılaştığı bu tepkilerin nedeni bazı arkadaşların Amd fanatikliği yapması mı yoksa Nvidia'nın "hala çıkaramadığı kartlar" mı? Sizinde aklınızın bir köşesinde gerekli cevaplar varmış ama tarafsız olmadığınızı farkedememişsiniz.

Fermi söylenilen tarihte çıksaydı, bu mesajı yazmak yerine aylardır ekran kartını bekleyen oyunlarımı oynuyor olurdum. Bunu fermi alacağımdan söylemedim, (cimriliğim yüzünden alamadığım) 5850'nin fiyatının düşmesini beklediğim için söyledim. Fermi performans ve fiyat olarak bana fazla gelir. Gerçi Fermi'nin Ati fiyatlarına etkisi olmayacak gibi ama 4 aydır bekliyoruz 1 ay daha bekleyelim bakalım.
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CoreXXX 9 yıl
gtx480 470 ikinci çeyrekde ise . orta ve alt segment 2010 sonunu bulabilir. buda çok geç demek. atide fiyat indirmicek tabi. ah nvidia ah kim sıkdı sana bu geciktirici spreyide bu kadar geciktin:-:)))
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aydogdu1453 9 yıl
Cacık işlerle uğraşmayı bıraksınlar artık bence artık nvidia pc camiasına hizmet etmek istemiyo gerçi parasını alıyo hizmette sayılmaz neyse şu anda sadeve Quadro ve Tesla ile haşır neşirler gibi.
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