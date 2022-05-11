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ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırdığını açıklaması ile birlikte dev teknoloji şirketleri büyük kayıplar yaşadı. Üç işlem seansının ardından 1 trilyon doların üzerinde bir toplam değer kaybı ortaya çıktı.

Teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri kan kaybediyor 1 hf. önce eklendi

Federal Rezerv (FED), geçtiğimiz Çarşamba günü yüksek enflasyon açıklayarak gösterge faiz oranını %0.5 artırdı. Dünyanın en değerli halka açık şirketi Apple'ın piyasa değeri, 4 Mayıs'taki işlem kapanışından bu yana 220 milyar dolar düştü.

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Bilanço oldukça ağır

ABD S&P 500 hisse senedi endeksi Çarşamba günkü kapanıştan bu yana %7 düştü ve Pazartesi günü 4.000 seviyesinin altına geriledi. Invesco Nasdaq 100 ETF de aynı dönemde yaklaşık %10 değer kaybetti. İşte piyasa değeri en çok düşen şirketler:

Apple - 220 milyar dolar

milyar dolar Tesla - 199 milyar dolar

milyar dolar Microsoft - 189 milyar dolar

milyar dolar Amazon - 173 milyar dolar

milyar dolar Alphabet (Google'ın ana şirketi) - 123 milyar dolar

milyar dolar NVIDIA - 85 milyar dolar

milyar dolar Meta Platforms (Facebook'un ana şirketi) – 70 milyar dolar

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Teknoloji devleri üç günde eridi: 1 trilyon dolarlık değer kaybı