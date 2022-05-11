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    Teknoloji devleri üç günde eridi: 1 trilyon dolarlık değer kaybı

    ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmasının ardından teknoloji dünyasına yön veren dev şirketler büyük değer kaybetti. FED'in darbesi Apple, Google, Facebook ve Tesla'ya pahalıya mal oldu.
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    Teknoloji devleri üç günde eridi: 1 trilyon dolarlık değer kaybı
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    ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırdığını açıklaması ile birlikte dev teknoloji şirketleri büyük kayıplar yaşadı. Üç işlem seansının ardından 1 trilyon doların üzerinde bir toplam değer kaybı ortaya çıktı.

    Federal Rezerv (FED), geçtiğimiz Çarşamba günü yüksek enflasyon açıklayarak gösterge faiz oranını %0.5 artırdı. Dünyanın en değerli halka açık şirketi Apple'ın piyasa değeri, 4 Mayıs'taki işlem kapanışından bu yana 220 milyar dolar düştü.

    Teknoloji devleri üç günde eridi: 1 trilyon dolarlık değer kaybı
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    Bilanço oldukça ağır

    ABD S&P 500 hisse senedi endeksi Çarşamba günkü kapanıştan bu yana %7 düştü ve Pazartesi günü 4.000 seviyesinin altına geriledi. Invesco Nasdaq 100 ETF de aynı dönemde yaklaşık %10 değer kaybetti. İşte piyasa değeri en çok düşen şirketler:

    • Apple - 220 milyar dolar
    • Tesla - 199 milyar dolar
    • Microsoft - 189 milyar dolar
    • Amazon - 173 milyar dolar
    • Alphabet (Google'ın ana şirketi) - 123 milyar dolar
    • NVIDIA - 85 milyar dolar
    • Meta Platforms (Facebook'un ana şirketi) – 70 milyar dolar
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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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