Teknoloji devleri üç günde eridi: 1 trilyon dolarlık değer kaybı

ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırdığını açıklaması ile birlikte dev teknoloji şirketleri büyük kayıplar yaşadı. Üç işlem seansının ardından 1 trilyon doların üzerinde bir toplam değer kaybı ortaya çıktı.
Federal Rezerv (FED), geçtiğimiz Çarşamba günü yüksek enflasyon açıklayarak gösterge faiz oranını %0.5 artırdı. Dünyanın en değerli halka açık şirketi Apple'ın piyasa değeri, 4 Mayıs'taki işlem kapanışından bu yana 220 milyar dolar düştü.
Bilanço oldukça ağır
ABD S&P 500 hisse senedi endeksi Çarşamba günkü kapanıştan bu yana %7 düştü ve Pazartesi günü 4.000 seviyesinin altına geriledi. Invesco Nasdaq 100 ETF de aynı dönemde yaklaşık %10 değer kaybetti. İşte piyasa değeri en çok düşen şirketler:
- Apple - 220 milyar dolar
- Tesla - 199 milyar dolar
- Microsoft - 189 milyar dolar
- Amazon - 173 milyar dolar
- Alphabet (Google'ın ana şirketi) - 123 milyar dolar
- NVIDIA - 85 milyar dolar
- Meta Platforms (Facebook'un ana şirketi) – 70 milyar dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)
Sınıra lazım bundan
Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.