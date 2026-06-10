Nvidia ve LG, birlikte insansı robotlar ve veri merkezleri geliştirecek

Açıklama, Huang'ın Seul'de LG Group Yönetim Kurulu Başkanı Koo Kwang-mo ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi. Huang, Güney Kore ziyareti kapsamında birçok büyük şirketle yeni anlaşmalar duyurdu.
LG ile stratejik oraklık kuruldu
Jensen Huang, Nvidia ve LG'nin insansı robot teknolojilerinin geliştirilmesi için çeşitli alanlarda ortak çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Buna göre iki şirket, motor teknolojileri ve mekanik sistemler başta olmak üzere robotik altyapının temel bileşenleri üzerinde birlikte çalışacak.
Ortaklığın ikinci önemli ayağını ise veri merkezleri oluşturuyor. Bu kapsamda soğutma sistemleri, enerji dağıtımı, veri merkezi tasarımı ve inşa süreçleri dahil olmak üzere tüm altyapı bileşenlerinin birlikte geliştirilmesi hedefleniyor.
Jensen Huang'ın ülkedeki temasları sırasında SK Hynix, SK Telecom, Hyundai Motor Group ve Doosan Group gibi büyük şirketlerle de yapay zeka, veri merkezi ve robotik teknolojilerine yönelik çeşitli anlaşmalar duyuruldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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