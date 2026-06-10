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    Nvidia ve LG, birlikte insansı robotlar ve veri merkezleri geliştirecek

    Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin LG Group ile insansı robotlar ve geleceğin veri merkezleri üzerinde çalıştığını açıkladı. Ortaklık robotik sistemler ve altyapı teknolojilerini kapsıyor.

    Nvidia ve LG'den insansı robot ve veri merkezi ortaklığı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG Group ile insansı robotlar ve yeni nesil veri merkezleri alanlarında iş birliğini genişletiyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin LG ile hem robot teknolojileri hem de geleceğin veri merkezi altyapıları üzerinde birlikte çalıştığını açıkladı.

    Açıklama, Huang'ın Seul'de LG Group Yönetim Kurulu Başkanı Koo Kwang-mo ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi. Huang, Güney Kore ziyareti kapsamında birçok büyük şirketle yeni anlaşmalar duyurdu.

    LG ile stratejik oraklık kuruldu

    Jensen Huang, Nvidia ve LG'nin insansı robot teknolojilerinin geliştirilmesi için çeşitli alanlarda ortak çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Buna göre iki şirket, motor teknolojileri ve mekanik sistemler başta olmak üzere robotik altyapının temel bileşenleri üzerinde birlikte çalışacak.

    Ortaklığın ikinci önemli ayağını ise veri merkezleri oluşturuyor. Bu kapsamda soğutma sistemleri, enerji dağıtımı, veri merkezi tasarımı ve inşa süreçleri dahil olmak üzere tüm altyapı bileşenlerinin birlikte geliştirilmesi hedefleniyor.

    Jensen Huang'ın ülkedeki temasları sırasında SK Hynix, SK Telecom, Hyundai Motor Group ve Doosan Group gibi büyük şirketlerle de yapay zeka, veri merkezi ve robotik teknolojilerine yönelik çeşitli anlaşmalar duyuruldu.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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