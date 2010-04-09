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Nvidia'dan GeForce GTX 470 ve 480 için yeni sürücü: 197.41 WHQL

9 yıl
15,9b
1
64
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'dan GeForce GTX 470 ve 480 için yeni sürücü: 197.41 WHQL
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Nvidia resmi satışına sayılı günler kalan GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için WHQL sertifikalı ilk sürücüsünü yayımladı. 197.41 versiyon numarasına sahip olan yeni sürücü, PhysX v9.10.0129 yazılımıyla birlikte geliyor ve sadece GeForce GT 470 / GTX 480 modellerini destekliyor.

GeForce 197.41 WHQL sürücüsünü indirmek için;


GeForce 197.41 WHQL (Windows XP 32bit) 
GeForce 197.41 WHQL (Windows XP 64bit) 
GeForce 197.41 WHQL (Windows 7/Vista 32bit) 
GeForce 197.41 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)


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DH Misafiri 9 yıl
en iyi benim kart nvidia gts 250 256 bit
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Applejack 9 yıl
performans artışından bahsedilmiyor, sadece whql olarak destek var sanırım..
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KanKoKan 9 yıl
Geçenlerde bir sürüçüde hata yapıp bağzı kartları yakmışlardı, fermi sürüçülerinde hata yapsalar evi yakarlar heralde.
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KANUNI61 9 yıl
100 dereceden aşağı inmez yazın sağlam bir klima lazım odaya yada teras kat lazım püfür püfür esen biyerde tutmak lazım kasayı :)
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Seko92 9 yıl
Ne gerek var arkadaşım bunu buraya eklemeye ?
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adilazimdegilx 9 yıl
Oyun oynasam patlar mı acaba


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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armageddon55 9 yıl
@metallurgy
Şimdi ben seni bi alıntı yapsam nasıl olur acaba :D
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metallurgy 9 yıl

armageddon55

@metallurgy



Şimdi ben seni bi alıntı yapsam nasıl olur acaba :D


code içine almıştım ben olmamış mıydı? adminler gerekeni yapmış ama ben code içine almıştım yaf.
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yerroner 9 yıl
Sonunda uzun zamandır düşündüğüm birşeyi yapmışlar adamlar. Yahu ben GTX 285 kullanıyorsam 6600gt kullanan adamla niye aynı sürücüyü kullanayım? Sadece benim karta özel sürücü yazılsa eminim %10 - 20 allah ne verdiyse optimizasyon yapılabilir. Ama tabi performans karşılığında Nvidia'ya bir ton iş çıkar casual userlar nedeniyle.

Neyse geç olsun güç olmasın. Bence güzel birşey bu. ATI'nin de yapması lazım.

Bu arada bu sürücü eski sürücüyle % 3 performans farkı oluşturuyorsa ve bu nedenle tüm GTX 480 testlerinin yeniden yapılmasını istersem, bu beni çaresiz yapar mı? Delicesine çaresiz yapar hem de. Iyy düşünemiyorum bile kendimi öyle.
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metallurgy 9 yıl
@yerroner
%3 farkı nereden çıkardın ?

bakalım yeni sürücü ile ne kadarlık bir performans getirisi olacak.
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Mr NO 9 yıl
yerroner

Sonunda uzun zamandır düşündüğüm birşeyi yapmışlar adamlar. Yahu ben GTX 285 kullanıyorsam 6600gt kullanan adamla niye aynı sürücüyü kullanayım? Sadece benim karta özel sürücü yazılsa eminim %10 - 20 allah ne verdiyse optimizasyon yapılabilir. Ama tabi performans karşılığında Nvidia'ya bir ton iş çıkar casual userlar nedeniyle.

Neyse geç olsun güç olmasın. Bence güzel birşey bu. ATI'nin de yapması lazım.

Bu arada bu sürücü eski sürücüyle % 3 performans farkı oluşturuyorsa ve bu nedenle tüm GTX 480 testlerinin yeniden yapılmasını istersem, bu beni çaresiz yapar mı? Delicesine çaresiz yapar hem de. Iyy düşünemiyorum bile kendimi öyle.


ATI'de durum yıllardır öyle zaten
Aferin Nvidia'ya, ATI'den birşeyler öğrenmiş
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