Nvidia'dan GeForce GTX 470 ve 480 için yeni sürücü: 197.41 WHQL

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia resmi satışına sayılı günler kalan GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için WHQL sertifikalı ilk sürücüsünü yayımladı. 197.41 versiyon numarasına sahip olan yeni sürücü, PhysX v9.10.0129 yazılımıyla birlikte geliyor ve sadece GeForce GT 470 / GTX 480 modellerini destekliyor.
GeForce 197.41 WHQL sürücüsünü indirmek için;
- GeForce 197.41 WHQL (Windows XP 32bit)
- GeForce 197.41 WHQL (Windows XP 64bit)
- GeForce 197.41 WHQL (Windows 7/Vista 32bit)
- GeForce 197.41 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)
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Şimdi ben seni bi alıntı yapsam nasıl olur acaba :D
code içine almıştım ben olmamış mıydı? adminler gerekeni yapmış ama ben code içine almıştım yaf.
Neyse geç olsun güç olmasın. Bence güzel birşey bu. ATI'nin de yapması lazım.
Bu arada bu sürücü eski sürücüyle % 3 performans farkı oluşturuyorsa ve bu nedenle tüm GTX 480 testlerinin yeniden yapılmasını istersem, bu beni çaresiz yapar mı? Delicesine çaresiz yapar hem de. Iyy düşünemiyorum bile kendimi öyle.
%3 farkı nereden çıkardın ?
bakalım yeni sürücü ile ne kadarlık bir performans getirisi olacak.
ATI'de durum yıllardır öyle zaten Aferin Nvidia'ya, ATI'den birşeyler öğrenmiş