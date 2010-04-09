Nvidia'dan GeForce GTX 470 ve 480 için yeni sürücü: 197.41 WHQL

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Nvidia resmi satışına sayılı günler kalan GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için WHQL sertifikalı ilk sürücüsünü yayımladı. 197.41 versiyon numarasına sahip olan yeni sürücü, PhysX v9.10.0129 yazılımıyla birlikte geliyor ve sadece GeForce GT 470 / GTX 480 modellerini destekliyor.

GeForce 197.41 WHQL sürücüsünü indirmek için;