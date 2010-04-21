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Nvidia'dan GeForce GTX 470 ve GTX 480 için 4'lü SLI sürücüsü: 197.55 WHQL

9 yıl
14,3b
1
22
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için sürücü güncellemelerine devam ediyor. WHQL sertifikasına sahip olan GeForce 197.55 sürücüsünün sadece GeForce GTX 470 ve GTX 480 modelleriyle uyumlu olduğu ve önemli bir güncelleme olarak 4'lü SLI desteği getirdiği açıklandı. Hatırlanacağı üzere Fermi tabanlı ekran kartlarında 4'lü SLI kurulumunun mümkün olduğu ilk defa EVGA tarafından gün ışığına çıkartılmış ve hemen ardından bu tarz kurulumlara olanak tanıyacak resmi sürücünün çıkışı beklenir olmuştu.

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 sahipleri, 197.55 WHQL sürücüsüne buradan (32bit) ve buradan (64bit) ulaşabilirler.


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DH Misafiri 8 yıl
ben kullanıyom çok hoşuma gitti çok seviyom.
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lj94 9 yıl
adamlar size alın 4 tane takın demiyorki gtx 480 in 4 way sli destekledigini ve 3d mark skorunu söylüyor.test yapmıslar sonuçta..
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metallurgy 9 yıl
türkiyede acaba bu kartı 4'lü sli kullanan kişi çıkar mı ? [>:]
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ishguzar 9 yıl
Arkadaşlar Fermi tabanlı kartların 4 lü SLI ile yapabileceği hesaplamaları bir düşünseniz gereksiz demezdiniz, her ne kadar kutuları ve tanıtımları oyun temalı olsa da bu ürünler yalnızca oyunlar için yapılmamaktadır.
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Highminded 9 yıl
bunların 4 ünü takınca sayaç fırıl fırıl dönerken benimde gözlerim fırıl fırıl döner aman kalsın

Son derece katılıyorum. Süper yorum.. :D
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muvaZaa xD 9 yıl
4 lü sli için driver çıkaracağına bc2 için çıkarsana driverını nvidia [>:] gtx 480 alan adam nasıl olur da 5870 i bu oyunda geçemem diye dert yanıyor
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annihilator 9 yıl
oley aldığım 4 gtx 480'i nası kullanıcam die dertlere girmiştim ben de
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F.@.T.İ.H 9 yıl

annihilator

oley aldığım 4 gtx 480'i nası kullanıcam die dertlere girmiştim ben de





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Batuist 9 yıl
bir tanesini göremedik daha 4 tanesinden bahsediyosunuz...
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sdbz 9 yıl
4x480= 499*4=1996 dolar sadece ekran kartı ha!!
Yuh deve derler adama.
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Man From Atlantis 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


4lü sli sonucusdf67
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UzmaN345 9 yıl
Saçma kaçtane oyun 4 tane ekran kartında çalışıyorki 3-4 oyunu geçmez 2 SLI sonrası tıraş
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canpii 9 yıl
4 lü kurulum hep saçma geliyor bana.. sli olsun crossfire olsun.. zaten günümüzün en iyi kartlarından 2 tane ile cross veya sli yapınca en kasıntı dediğimiz crysis vs bile yola geliyor.. 6 ayda bir yeni seri kart çıkıyor.. sat 2 kartı biraz para koyup yeni seri al çok daha ucuza gelir.. her zaman güncelleyebilirsin o şekilde.. hem psu da hem de kartta o kadar parayı boşa vermiş oluyorsun.. ve hep güncel olursun..

gerçi test yapmak dışında bi amaç için alan yoktur heralde 4 tane..
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Zero Limit 9 yıl
bunların 4 ünü takınca sayaç fırıl fırıl dönerken benimde gözlerim fırıl fırıl döner aman kalsın
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