Nvidia'dan GeForce GTX 470 ve GTX 480 için 4'lü SLI sürücüsü: 197.55 WHQL

Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için sürücü güncellemelerine devam ediyor. WHQL sertifikasına sahip olan GeForce 197.55 sürücüsünün sadece GeForce GTX 470 ve GTX 480 modelleriyle uyumlu olduğu ve önemli bir güncelleme olarak 4'lü SLI desteği getirdiği açıklandı. Hatırlanacağı üzere Fermi tabanlı ekran kartlarında 4'lü SLI kurulumunun mümkün olduğu ilk defa EVGA tarafından gün ışığına çıkartılmış ve hemen ardından bu tarz kurulumlara olanak tanıyacak resmi sürücünün çıkışı beklenir olmuştu.

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 sahipleri, 197.55 WHQL sürücüsüne buradan (32bit) ve buradan (64bit) ulaşabilirler.