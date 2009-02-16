Nvidia'dan mobil hamle; 99$'a Full HD destekli mobil internet cihazı

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Yaygın olarak Intel tarafından telaffuz edilen kavramlardan biri de MID yani Mobil İnternet Cihazları olmuştu. Geçtiğimiz sene firmanın düzenlediği Geliştiriciler Toplantıları'larında sık sık gündeme getirilen MID'ler henüz ses getirebilmiş olmasa da Nvidia'nın girişimleriyle sene içerisinde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Netbook'lardan daha küçük akıllı telefonlardan da daha yüksek internet deneyimi sunacağı belirtilen MID'ler için Nvidia, Tegra platformuyla iddialı olmayı hedefliyor.

Daha önceki haberlerimizde de değindiğimiz üzere Tegra projesi Nvidia tarihinin en önemli yatırımlarından biri durumunda. Yıllardır ciddi bir bütçe ve insan gücü ile proje üzerinde çalışan firma, taşınabilir cihazlarda yaygın olarak kullanılan ARM teknolojisiyle GeForce mimarisini bir araya getirerek tek bir yongada (SoC) temel özelliklere ek olarak gelişmiş çoklu ortam ve 3D deneyimi sunmayı üstelik bunları düşük güç tüketimiyle gerçekleştirmeyi hedefliyor. İspanya'nın Barselona kentinde bugün başlayan Mobil Dünya Kongresi ile birlikte Nvidia da Tegra 600 serisinin güç vereceği 99$'lık yeni bir MID prototipinden bahsetmeye başladı.

Peki firmanın Tegra tabanlı yeni MID projesi kullanıcılara neler sunacak, işte detaylar;

- 720p ve 1080p video oynatımı

- Kullanım alışkanlıklarına göre günlerce sürebilecek pil süresi

- Wi-Fi ve 3G bağlantısı

- Web 2.0 uygulamaları için optimize edilmiş donanım desteği ile Masaüstü internet deneyimi

- Microsoft Windows Embedded CE OS, uygulama göstericileri, internet gezgini, kullanıcı araibirimi, posta alıcısı ve uygulama geliştirme kiti komple yazılım paketi

Görüldüğü üzere telaffuz edilen fiyat seviyesi için özellikler hayli dikkat çekici. Zira Tegra tabanlı yongada sistem çözümüyle kullanıcıların muhtemelen segmentinde en gelişmiş mobil 3D desteği almaları da mümkün olacak zira Nvidia'nın uzunca bir süredir Tegra tabanlı çözümler için GeForce mimarisi üzerinde ince ayarlamalarla meşgul olduğu biliniyor.

WiFi ve 3G desteği ile gelişmiş kablosuz iletişim özelliklerine sahip olan 99$'lık mobil internet cihazı, FUll HD oynatım yeteneği (modeline göre cihazlarda HDMI portu olabilir) ve çoklu ortam özellikleriyle iPod Touch gibi cihazların da rakibi olabilir. 3G teknolojisi için ST-Ericsson ile işbirliğine giden Nvidia'nın 99$'lık yeni MID çözümleri şimdiden heyecan yaratmayı başardı diyebiliriz.

Tabii cihazların ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor fakat Ion ve Tegra gibi platfrom çözümleriyle mobil teknolojilerde sektör lideri isimlerden biri olmak isteyen Nvidia'nın 99$'lık fiyat hedefiyle bu konuda önemli bir yol katedebileceği düşünülüyor.