Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'dan mobil hamle; 99$'a Full HD destekli mobil internet cihazı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
24,4b
1
87
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia'dan mobil hamle; 99$'a Full HD destekli mobil internet cihazı
Tam Boyutta Gör

Yaygın olarak Intel tarafından telaffuz edilen kavramlardan biri de MID yani Mobil İnternet Cihazları olmuştu. Geçtiğimiz sene firmanın düzenlediği Geliştiriciler Toplantıları'larında sık sık gündeme getirilen MID'ler henüz ses getirebilmiş olmasa da Nvidia'nın girişimleriyle sene içerisinde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Netbook'lardan daha küçük akıllı telefonlardan da daha yüksek internet deneyimi sunacağı belirtilen MID'ler için Nvidia, Tegra platformuyla iddialı olmayı hedefliyor.

Daha önceki haberlerimizde de değindiğimiz üzere Tegra projesi Nvidia tarihinin en önemli yatırımlarından biri durumunda. Yıllardır ciddi bir bütçe ve insan gücü ile proje üzerinde çalışan firma, taşınabilir cihazlarda yaygın olarak kullanılan ARM teknolojisiyle GeForce mimarisini bir araya getirerek tek bir yongada (SoC) temel özelliklere ek olarak gelişmiş çoklu ortam ve 3D deneyimi sunmayı üstelik bunları düşük güç tüketimiyle gerçekleştirmeyi hedefliyor. İspanya'nın Barselona kentinde bugün başlayan Mobil Dünya Kongresi ile birlikte Nvidia da Tegra 600 serisinin güç vereceği 99$'lık yeni bir MID prototipinden bahsetmeye başladı.

Peki firmanın Tegra tabanlı yeni MID projesi kullanıcılara neler sunacak, işte detaylar;

- 720p ve 1080p video oynatımı
- Kullanım alışkanlıklarına göre günlerce sürebilecek pil süresi
- Wi-Fi ve 3G bağlantısı
- Web 2.0 uygulamaları için optimize edilmiş donanım desteği ile Masaüstü internet deneyimi
- Microsoft Windows Embedded CE OS, uygulama göstericileri, internet gezgini, kullanıcı araibirimi, posta alıcısı ve uygulama geliştirme kiti komple yazılım paketi

Görüldüğü üzere telaffuz edilen fiyat seviyesi için özellikler hayli dikkat çekici. Zira Tegra tabanlı yongada sistem çözümüyle kullanıcıların muhtemelen segmentinde en gelişmiş mobil 3D desteği almaları da mümkün olacak zira Nvidia'nın uzunca bir süredir Tegra tabanlı çözümler için GeForce mimarisi üzerinde ince ayarlamalarla meşgul olduğu biliniyor.

WiFi ve 3G desteği ile gelişmiş kablosuz iletişim özelliklerine sahip olan 99$'lık mobil internet cihazı, FUll HD oynatım yeteneği (modeline göre cihazlarda HDMI portu olabilir) ve çoklu ortam özellikleriyle iPod Touch gibi cihazların da rakibi olabilir. 3G teknolojisi için ST-Ericsson ile işbirliğine giden Nvidia'nın 99$'lık yeni MID çözümleri şimdiden heyecan yaratmayı başardı diyebiliriz.

Tabii cihazların ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor fakat Ion ve Tegra gibi platfrom çözümleriyle mobil teknolojilerde sektör lideri isimlerden biri olmak isteyen Nvidia'nın 99$'lık fiyat hedefiyle bu konuda önemli bir yol katedebileceği düşünülüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deniz_1903 10 yıl
şaka gibi ya... ama şaka olan 99$ a satılacak olması değil. bu kadar insanın buna inanabiliyor olması. olsa olsa tegra yongasının fiyatıdır o bence. uyduruk cep telefonlarının 500 600 ytl ye satıldığı ülkemizde 99$ a böyle bir cihazın alınabilececeğini düşünmek saflıktan başka bir şey değil. kaldı ki resimde görülen cihaz sadece bir prototip. şimdiden çıksın kesin alırım gibi yorumlar falan yapılıyor inanamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
badtr 10 yıl
arkadaslar bu fiyata nasıl inanabiliyorsunuz anlayamıyorum böyle bir şey mümkün olabilirmi sizce 1.5-2 bin ytl lik cihaz benzeri 99 usd aklınız kesiyormu yawww.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 10 yıl
Türkiye'de 500TL olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_ByLrBnGLdM2_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: uglipancan

zaten Türkiyeye gelince 200 doları bulur yaw =)



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alkaris 10 yıl
Türkiye de 99 $ a satılması imkansız asus eepc de ilk çıktığında 200 $ a satılacağı söyleniyordu ama Türkiye ' ye 350 $ ın üzerinde bir fiyatla geldi. Bu ürün Türkiye ' de 200 TL' nin üzerinde bir fiyatla satılırsa alınabilirliği çok düşük olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Starforces 10 yıl
Süper cihaz, çıktığı gün alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 10 yıl
bu fiyata çıksın hemen alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rmemis 10 yıl
o paraya bu makineyi bize yar etmezler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
süper yaa bu fiyata
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
J-Smoove 10 yıl
şaka gibi
bu fiyata ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 10 yıl
99 a onun grafik işlemcisinin fiyatıdır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
tasarım harika ama ülkemizde bu fiyata biraz zor buluruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uglipancan 10 yıl
zaten Türkiyeye gelince 200 doları bulur yaw =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M0nkey D. Luffy 10 yıl
Süper bir ürün =)
Vay be dedirtecek cinsten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darel-x 10 yıl
Valla bahsettiği özellikler uydurma çıkmazsa 200 dolar bile uygun. Ama bence bu fiyata zor gibi. Aksi taktirde şimdiye kadar millete fahiş fiyatlara nasıl iteledikleri iyice açığa çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 10 yıl
99$ olursa alırım ben bunu seyahatlerde hd multimedya keyfi harika olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darel-x 10 yıl
Cihaz gerçekten güzel gözüküyor. i-phone ve Nokia N serisi'ne çok ciddi rakip olabilir. gsm özelliği de olursa 100$ bedava.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hobbs 10 yıl
Nvidia fiyat ve performans anlamında piyasa iddaalı bir şekilde giriş yapacak anlaşılan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
King_Arthur 10 yıl
tabi tabi 100 dolara GSM özelliği üstüne bir de GPS vereceklermiş... mantıklı şeyler dileyin arkadaşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Acharad 10 yıl

Orjinalden alıntı: darel-x

Cihaz gerçekten güzel gözüküyor. i-phone ve Nokia N serisi'ne çok ciddi rakip olabilir. gsm özelliği de olursa 100$ bedava.


Göz boyama ve satış çokluğu açısından derseniz rakip olabilir.

Ama teknoloji hususunda derseniz, Windows CE ye yetişmesi için Apple'ın da Symbian'ın da RIM in de daha 40 ar fırın ekmek yemeleri lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alirezzak 10 yıl
Müthiş haber çok güzel fiyat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24374 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mobil, 3g ve wifi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim