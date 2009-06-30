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Nvidia'nın CUDA teknolojisi ATi ekran kartlarında da çalışabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,2b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın CUDA teknolojisi ATi ekran kartlarında da çalışabilir
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Yeni nesil grafik işlem ünitelerinin sunduğu yüksek işlem gücünü sadece oyunlarda değerlendirmek istemeyen ve başta görsel işlem pazarı olmak üzere pek çok profesyonel alanda GPU'ların paralel işlem yeteneğini değerlendirmek isteyen Nvidia bu hedef doğrultusunda CUDA mimiarisini geliştirmişti. C dili üzerine hazırlanan ve CUDA uzantılı C olarak ta tanımlanan yeni mimari ile geliştirilen uygulamalar ile GPU'ların yüksek işlem gücünden faydalanarak, pek çok alanda CPU'lardan daha hızlı sonuç alabileceği dile getirilmişti.

GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarıyla çalışan CUDA mimarisi, AMD tabanlı ekran kartlarında da resmi olarak çalışabilir. Nvidia'nın baş bilimcisi Billy Dally yaptığı açıklamasında Eğer AMD'nin GPU'larında da çalışmayacaksa geliştiriciler neden CUDA odaklı uygulama yazsınlar sorusunu gündeme getirirken, gelecekte CUDA mimarisinin çok daha geniş bir platform desteğiyle kullanılabileceğini, bu nokada temel bir limitleme olmayacağını belirtti ancak Dally, bahsi geçen platformlardan herhangi bir şekilde bahsetmedi.

AMD cephesinden ise iddia veya spekülasyonlara cevap vermeyecekleri, GPU tabanlı uygulamalar için OpenCL üzerinde çalıştıkları açıklandı.


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onuraydinalp 10 yıl
Daha önceki bir haberde de physx ati ekran kartlarında bir yazılım desteği ile kullanılabiliyordu. ne oldu. bundan daha onceki bir haber de ati 4870x2 yi quad crosfire yapabiliyodu (yani toplamda 8 gpu) Fos haberler, ticari amaclı haberler.
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alparslan77 8 yıl
neyse ben nvidia dan şaşmam
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ikista 10 yıl
Nvidia büyük oynuyor. Itelle savaşmak için çok enerji harcıyor. inş. bugünü unutup şuandaki para kaynağı olan ekrankartlarını unutmaz. Zaten ATI'den geride şuanda
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fatihcanery 10 yıl
nvidia az değil,cuda yı olmazsa olmaz yapmak için elinden geleni yapıyor,can düşmanı atiye bile sizde kullanabilirsiniz demekten çekinmiyor.
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sadtneverdie 10 yıl
@gonuldagi akıl dolu bir yazı yazmışsın tebrik ederim :D teknolojiyi üreten şirketler ne yazık ki senin gibi bir dehadan yoksun...
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my_sweet_shadow 10 yıl
ati-amd sessiz sessiz çalışıyor. fırtınadan önceki sessizlik bu.
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gonuldagi 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

@gonuldagi akıl dolu bir yazı yazmışsın tebrik ederim :D teknolojiyi üreten şirketler ne yazık ki senin gibi bir dehadan yoksun...




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MrSilence 10 yıl
iNtel kare piramit gibi zor yıkılır... gpu yapmak cpu yapmaya benzemez, benzeseydi nvidia 10 defa kendi işlemcisini çıkarırdı tabi kim OS geliştirir, kim uygulama yazardı x86'dan farklı bir mimari için orası meçhul...
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punisher_1947 10 yıl
evet haklısın nvidianın amacı atiyi yanın çekip intelin tekelini devirmek
+1 dostum sana katılıyorum. :)
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X Files 10 yıl
Nvidia zaten istediğine ulaşacak.

Yani ister istemez bir gün hemen herkes GPU ların işlem gücünden oyunların haricinde yararlanacak.

Nvidia nın görünen söylemi aslında, GPU CPU dan daha fazla verimi çok daha düşük maliyetlerle sağlayabiliyor. Gerçi buradan tutar yazıyı uzatırsak hakikaten daha önce geçmişte temcit pilavı gibi söylediklerimizi yenilemekten öte gidecek bir durum yok ortada.

Tek söyleyebileceğim Nvidia cidden reklam değil iyi çalışıyor bu konuda. Çünkü başta Tesla ile ( Asıl CUDA platformunda kullanılan seri ) ciddi gövde gösterileri yaptı. IBM in yaklaşık 17 bin işlemcisinin kullanıldığı ( IBM + AMD işlemcileri ) Road Runner ( Süper Bilgisayar ) gerekli yazılımlar mevcut olsa ve GPU tabanlı olsa yaklaşık 350 bin USD ye mal edilebilecek iken ki bu ilk kurulum masrafları olacaktır, yaklaşık 50 Milyon Dolar lık ( bu rakamı cidden bu saatte net hatırlamıyorum ama bu seviyelerde bir şey olacaktı ) bir harcama ile yapılacakları yapacaktır.

Gerisi insanların bileceği iş. Kapital dünya ne yapacaksın . )

Ama Adobe Photoshop CS4 bile ( Extendet Versiyonu ) GPGPU yu desteklediği ( yani GPU üzerinde işlem yapılmasını ) düşünülürse, işlemci üreticilerinin yakın gelecekte işi cidden çok zor olacak...
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iscanthere 10 yıl
stream varken cudaya geçmesi zor
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hunter87 10 yıl
Ati, cuda dan önce de bu tarz işlerle uğraşıyordu fakat ne bu kadar reklam, nede bu kadar yatırım vardı. Nvidia ise başarıya giden her yol mibahtır felsefesi ile kendi tekniğinde yanına destekçi arıyor ki bunu sadece cuda değil physx ile de yapmaya çalışıyor. Nvidia asıl olarak intel i kendine rakip görüyor, amd değil.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: hunter87

Ati, cuda dan önce de bu tarz işlerle uğraşıyordu fakat ne bu kadar reklam, nede bu kadar yatırım vardı. Nvidia ise başarıya giden her yol mibahtır felsefesi ile kendi tekniğinde yanına destekçi arıyor ki bunu sadece cuda değil physx ile de yapmaya çalışıyor. Nvidia asıl olarak intel i kendine rakip görüyor, amd değil.

evet haklısın nvidianın amacı atiyi yanın çekip intelin tekelini devirmek
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ugacomtr 10 yıl
ati hic bi zaman cuda ya gecmez. neden mi? bakin alta
ati yi nvidia satin alir= ati kapanır(gecmişten alinti 3dfx)
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sadtneverdie 10 yıl
amd cuda ya destek versen hiç durmaz 4850 geçerim
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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