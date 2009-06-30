Nvidia'nın CUDA teknolojisi ATi ekran kartlarında da çalışabilir

Yeni nesil grafik işlem ünitelerinin sunduğu yüksek işlem gücünü sadece oyunlarda değerlendirmek istemeyen ve başta görsel işlem pazarı olmak üzere pek çok profesyonel alanda GPU'ların paralel işlem yeteneğini değerlendirmek isteyen Nvidia bu hedef doğrultusunda CUDA mimiarisini geliştirmişti. C dili üzerine hazırlanan ve CUDA uzantılı C olarak ta tanımlanan yeni mimari ile geliştirilen uygulamalar ile GPU'ların yüksek işlem gücünden faydalanarak, pek çok alanda CPU'lardan daha hızlı sonuç alabileceği dile getirilmişti.
GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarıyla çalışan CUDA mimarisi, AMD tabanlı ekran kartlarında da resmi olarak çalışabilir. Nvidia'nın baş bilimcisi Billy Dally yaptığı açıklamasında Eğer AMD'nin GPU'larında da çalışmayacaksa geliştiriciler neden CUDA odaklı uygulama yazsınlar sorusunu gündeme getirirken, gelecekte CUDA mimarisinin çok daha geniş bir platform desteğiyle kullanılabileceğini, bu nokada temel bir limitleme olmayacağını belirtti ancak Dally, bahsi geçen platformlardan herhangi bir şekilde bahsetmedi.
AMD cephesinden ise iddia veya spekülasyonlara cevap vermeyecekleri, GPU tabanlı uygulamalar için OpenCL üzerinde çalıştıkları açıklandı.
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+1 dostum sana katılıyorum. :)
Yani ister istemez bir gün hemen herkes GPU ların işlem gücünden oyunların haricinde yararlanacak.
Nvidia nın görünen söylemi aslında, GPU CPU dan daha fazla verimi çok daha düşük maliyetlerle sağlayabiliyor. Gerçi buradan tutar yazıyı uzatırsak hakikaten daha önce geçmişte temcit pilavı gibi söylediklerimizi yenilemekten öte gidecek bir durum yok ortada.
Tek söyleyebileceğim Nvidia cidden reklam değil iyi çalışıyor bu konuda. Çünkü başta Tesla ile ( Asıl CUDA platformunda kullanılan seri ) ciddi gövde gösterileri yaptı. IBM in yaklaşık 17 bin işlemcisinin kullanıldığı ( IBM + AMD işlemcileri ) Road Runner ( Süper Bilgisayar ) gerekli yazılımlar mevcut olsa ve GPU tabanlı olsa yaklaşık 350 bin USD ye mal edilebilecek iken ki bu ilk kurulum masrafları olacaktır, yaklaşık 50 Milyon Dolar lık ( bu rakamı cidden bu saatte net hatırlamıyorum ama bu seviyelerde bir şey olacaktı ) bir harcama ile yapılacakları yapacaktır.
Gerisi insanların bileceği iş. Kapital dünya ne yapacaksın . )
Ama Adobe Photoshop CS4 bile ( Extendet Versiyonu ) GPGPU yu desteklediği ( yani GPU üzerinde işlem yapılmasını ) düşünülürse, işlemci üreticilerinin yakın gelecekte işi cidden çok zor olacak...
evet haklısın nvidianın amacı atiyi yanın çekip intelin tekelini devirmek
ati yi nvidia satin alir= ati kapanır(gecmişten alinti 3dfx)