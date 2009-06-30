Nvidia'nın CUDA teknolojisi ATi ekran kartlarında da çalışabilir

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Yeni nesil grafik işlem ünitelerinin sunduğu yüksek işlem gücünü sadece oyunlarda değerlendirmek istemeyen ve başta görsel işlem pazarı olmak üzere pek çok profesyonel alanda GPU'ların paralel işlem yeteneğini değerlendirmek isteyen Nvidia bu hedef doğrultusunda CUDA mimiarisini geliştirmişti. C dili üzerine hazırlanan ve CUDA uzantılı C olarak ta tanımlanan yeni mimari ile geliştirilen uygulamalar ile GPU'ların yüksek işlem gücünden faydalanarak, pek çok alanda CPU'lardan daha hızlı sonuç alabileceği dile getirilmişti.

GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartlarıyla çalışan CUDA mimarisi, AMD tabanlı ekran kartlarında da resmi olarak çalışabilir. Nvidia'nın baş bilimcisi Billy Dally yaptığı açıklamasında Eğer AMD'nin GPU'larında da çalışmayacaksa geliştiriciler neden CUDA odaklı uygulama yazsınlar sorusunu gündeme getirirken, gelecekte CUDA mimarisinin çok daha geniş bir platform desteğiyle kullanılabileceğini, bu nokada temel bir limitleme olmayacağını belirtti ancak Dally, bahsi geçen platformlardan herhangi bir şekilde bahsetmedi.

AMD cephesinden ise iddia veya spekülasyonlara cevap vermeyecekleri, GPU tabanlı uygulamalar için OpenCL üzerinde çalıştıkları açıklandı.