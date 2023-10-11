Adobe, Firefly’ın yapay zeka modelini yükseltti: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Adobe, Illustrator ve Adobe Express'e güçlü özellikler ekleyen ve Photoshop'un metinden görüntüye yeteneklerini büyük ölçüde geliştiren üç yeni üretken yapay zeka modeli duyurdu. Düzenlenen Adobe Max etkinliğinde Adobe, Photoshop'un Generative Fill gibi popüler özelliklerine güç veren orijinal Firefly AI görüntü oluşturucunun en son sürümü olan Firefly Image 2 modelinin yanı sıra vektör görüntüleri ve tasarım şablonları oluşturmaya yönelik iki yeni Firefly modelini tanıttı.

Firefly Image 2

Tam Boyutta Gör Adobe, yeni Firefly Image 2 modelinin, özellikle fotogerçekçi insanlar oluştururken yeşillik, cilt dokusu, saç, eller ve yüz özellikleri gibi alanlarda selefine kıyasla önemli ölçüde daha yüksek kaliteli görüntüler ürettiğini söylüyor. Firefly Image 2 modeli kullanılarak üretilen görüntüler daha yüksek çözünürlükle birlikte daha canlı renklere ve renk kontrastına sahip.

Adobe, devrim yaratacak yeni yapay zeka özelliğini tanıttı 6 gün önce eklendi

Image 2 modeli ayrıca kullanıcıların sonuçlarını özelleştirmelerine yardımcı olmak için yapay zeka destekli yeni düzenleme yetenekleriyle geliyor. Fotoğraf ayarları, tıpkı manuel kamera kontrollerinde olduğu gibi, oluşturulan bir görüntünün alan derinliğini, hareket bulanıklığını ve görüş alanını manuel veya otomatik olarak ayarlamak için uygulanabiliyor. Ayrıca girilen istemlerin verimliliğini artırmak için istemleri otomatik olarak tamamlamak üzere bir "İstem Yönlendirme" özelliği de eklendi.

Generative Match

Adobe ayrıca, oluşturulan içeriğin stilini belirli görüntülerle eşleştirmeye yarayan yeni bir "Generative Match" özelliğini de tanıttı. Kullanıcılar, önceden seçilmiş bir görüntü listesinden seçim yaparak veya kendi referanslarını yükleyerek stili kopyalayabiliyor. Ayrıca referans sitilin benzerliğinin şiddeti de ayarlanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Generative Match özelliği için Adobe, kötüye kullanımı önlemek için yeni politikalar ve güvenlik önlemleri de geliştiriyor. Bu özellik, kullanıcılardan Adobe'nin kullanım koşullarını kabul etmelerini ve yüklenen görüntüyü kullanma haklarına sahip olduklarını onaylamalarını isteyecek, ayrıca yüklenen içeriğin (AI modellerini eğitmek için kullanılmayan) küçük bir görüntüsünü Adobe'nin sunucularında saklayarak bir düzeyde hesap verebilirlik sağlayacak. Generative Match özelliği tam halini alana kadar beta aşamasında kalacak ve bu süre zarfında ticari amaçlar için kullanılamayacak. Ancak mevcut haliyle bir sanatçının içeriğinin taklit edilmesini engellemek için pek bir şey yapılmıyor gibi. Şu anda bu sistem, ilk etapta taklitçi davranışı önlemekten ziyade Adobe'nin kendini koruması gibi görünüyor.

Öte yandan Firefly Image 2, bugün web tabanlı Firefly beta aracılığıyla denenebilir durum ve Creative Cloud uygulamalarına da “çok yakında” geliyor. Yani henüz Photoshop'ta (standart, beta veya web için) kullanılamayacak.

Adobe Illustrator ve Firefly Vector

Tam Boyutta Gör Adobe ayrıca Adobe Illustrator için "vektör grafikleri için dünyanın ilk üretken yapay zeka modeli" olduğunu iddia ettiği yeni Firefly Vector aracını da duyurdu. Şu anda Firefly beta sürümünde mevcut olan Firefly Vector modeli, kullanıcıların grafiğin her bir öğesini otomatik olarak "mantıksal" gruplara ve katmanlara ayıran metin istemlerini kullanarak düzenlenebilir vektör görüntüleri oluşturmasına olanak tanıyor. Geleneksel JPEG ve PNG dosyalarının aksine, vektör grafikleri (SVG dosyaları olarak da bilinir) logo tasarımcıları tarafından kullanılıyor çünkü genel görüntü kalitesini etkilemeden her boyuta öçeklenebiliyorlar.

Adobe, orijinal Firefly metinden görüntüye modelinde olduğu gibi Firefly Vector modelinin de ticari kullanım için güvenli olacak şekilde tasarlandığını (beta sürümünden çıktığında) söylüyor. Firefly Vector modeli Adobe Illustrator beta sürümü aracılığıyla bugün denenebilir halde.

Firefly Design

Tam Boyutta Gör Adobe son olarak baskı, sosyal paylaşımlar, çevrimiçi reklamcılık, video ve daha fazlası için özelleştirilebilir şablonlar oluşturan Firefly Design modelini tanıttı. Adobe Express'teki yeni metinden şablona beta özelliğine güç veren Firefly Design modeli, "tüm popüler en boy oranları" için tamamen düzenlenebilir şablonlar oluşturmak üzere metin istemlerini kullanıyor.

Canva'nın Sihirli Tasarım özelliği (Adobe Express'e rakip olan bir başka hepsi bir arada tasarım platformu) ile bazı benzerlikler taşıyor, çünkü kullanıcılar boş bir tuvale tek tek metin ve görüntü öğeleri bırakmak yerine benzersiz şablonlar oluşturmak için “DH logosu tutan el” gibi bir şey tanımlayabiliyor.

Bu yeni modeller şimdilik sadece beta sürümünde mevcut olsa da Photoshop'un Generative Fill özelliğinin yayınlanma zaman çizelgesine bakılırsa genel kullanıma sunulması için çok fazla beklemek gerekmeyecek. Adobe'ye göre orijinal Firefly modeli bugüne kadar 3 milyardan fazla görüntü oluşturmak için kullanıldı ve böylesine popüler bir ürünün birinci yaş gününden önce güncellenmesi alışılmadık bir durum.

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