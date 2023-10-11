Adobe, Firefly’ın yapay zeka modelini yükseltti: İşte yenilikler

Image 2 modeli ayrıca kullanıcıların sonuçlarını özelleştirmelerine yardımcı olmak için yapay zeka destekli yeni düzenleme yetenekleriyle geliyor. Fotoğraf ayarları, tıpkı manuel kamera kontrollerinde olduğu gibi, oluşturulan bir görüntünün alan derinliğini, hareket bulanıklığını ve görüş alanını manuel veya otomatik olarak ayarlamak için uygulanabiliyor. Ayrıca girilen istemlerin verimliliğini artırmak için istemleri otomatik olarak tamamlamak üzere bir "İstem Yönlendirme" özelliği de eklendi.
Generative Match
Adobe ayrıca, oluşturulan içeriğin stilini belirli görüntülerle eşleştirmeye yarayan yeni bir "Generative Match" özelliğini de tanıttı. Kullanıcılar, önceden seçilmiş bir görüntü listesinden seçim yaparak veya kendi referanslarını yükleyerek stili kopyalayabiliyor. Ayrıca referans sitilin benzerliğinin şiddeti de ayarlanabiliyor.
Öte yandan Firefly Image 2, bugün web tabanlı Firefly beta aracılığıyladenenebilir durum ve Creative Cloud uygulamalarına da “çok yakında” geliyor. Yani henüz Photoshop'ta (standart, beta veya web için) kullanılamayacak.
Adobe Illustrator ve Firefly Vector
Adobe, orijinal Firefly metinden görüntüye modelinde olduğu gibi Firefly Vector modelinin de ticari kullanım için güvenli olacak şekilde tasarlandığını (beta sürümünden çıktığında) söylüyor. Firefly Vector modeli Adobe Illustrator beta sürümü aracılığıyla bugün denenebilir halde.
Firefly Design
Canva'nın Sihirli Tasarım özelliği (Adobe Express'e rakip olan bir başka hepsi bir arada tasarım platformu) ile bazı benzerlikler taşıyor, çünkü kullanıcılar boş bir tuvale tek tek metin ve görüntü öğeleri bırakmak yerine benzersiz şablonlar oluşturmak için “DH logosu tutan el” gibi bir şey tanımlayabiliyor.
Bu yeni modeller şimdilik sadece beta sürümünde mevcut olsa da Photoshop'un Generative Fill özelliğinin yayınlanma zaman çizelgesine bakılırsa genel kullanıma sunulması için çok fazla beklemek gerekmeyecek. Adobe'ye göre orijinal Firefly modeli bugüne kadar 3 milyardan fazla görüntü oluşturmak için kullanıldı ve böylesine popüler bir ürünün birinci yaş gününden önce güncellenmesi alışılmadık bir durum.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.