Nvidia'nın DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modeli 96x paralel işlem birimiyle geliyor

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını ay sonuna doğru satışa sunması beklenen AMD-ATi'nin aksine Nvidia cephesinde ise bir süre daha, muhtemelen de Kasım-Aralık dönemine kadar beklenmesi gerekecek. Ancak ara dönemi sessiz geçirmek istemeyen Nvidia, Ekim ayında gerçekleştirilecek Windows 7 lansmanıyla eş zamanlı olarak 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 10.1 destekli masaüstü ekran kartlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın özellikle giriş ve orta segmete yönelik yeni modeller tanıtması beklenirken, bunlar arasında en güçlü çözümlerden birisinin GeForce GT240 modelinin olması bekleniyor.

Yeni model stratejisinde değişilikliğe giderek 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GeForce GT230 modelini, GeForce GT240 adı altında pazara sunmaya karar verdiği belirtilen Nvidia'nın fabrikasyon sürecindeki ilerlemeye bağlı olarak aynı segmentteki mevcut çözümlerinden farklı olarak 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı, saat hızı daha yüksek yeni modellerini daha uygun fiyatlandırma ile satışa sunması bekleniyor. Teknik detaylarını (resmi bilgiler) Türkiye'de ilk defa verdiğimiz GeForce GT220 modelinin üzerine konumlandırılması beklenen GeForce GT240 modeli için de teknik özellik bilgiler gelmeye başladı.

Gün ışığına çıkan bilgilere göre GeForce GT240 modelinin 96x paralel işlem birimine sahip olması bekleniyor. Saat hızının orta segmentte yer alan Nvidia çözümlerinden daha yüksek olması beklenen kartın agresif bir fiyatlandırma ile 100$ altı ekran kartı pazarına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. GeForce GT220 ve GeForce GT230 gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli yeni modeller Nvidia için büyük önem taşıyor zira Kasım veya Aralık ayı içerisinde DirectX 11 destekli yüksek performanslı modeller lanse edilse bile aynı seri altında giriş ve orta segment çözümlerinin gelmesi ise 2010 yılını bulacağı belirtiliyor.