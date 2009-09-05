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Nvidia'nın DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modeli 96x paralel işlem birimiyle geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modeli 96x paralel işlem birimiyle geliyor
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını ay sonuna doğru satışa sunması beklenen AMD-ATi'nin aksine Nvidia cephesinde ise bir süre daha, muhtemelen de Kasım-Aralık dönemine kadar beklenmesi gerekecek. Ancak ara dönemi sessiz geçirmek istemeyen Nvidia, Ekim ayında gerçekleştirilecek Windows 7 lansmanıyla eş zamanlı olarak 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 10.1 destekli masaüstü ekran kartlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın özellikle giriş ve orta segmete yönelik yeni modeller tanıtması beklenirken, bunlar arasında en güçlü çözümlerden birisinin GeForce GT240 modelinin olması bekleniyor.

Yeni model stratejisinde değişilikliğe giderek 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GeForce GT230 modelini, GeForce GT240 adı altında pazara sunmaya karar verdiği belirtilen Nvidia'nın fabrikasyon sürecindeki ilerlemeye bağlı olarak aynı segmentteki mevcut çözümlerinden farklı olarak 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı, saat hızı daha yüksek yeni modellerini daha uygun fiyatlandırma ile satışa sunması bekleniyor. Teknik detaylarını (resmi bilgiler) Türkiye'de ilk defa verdiğimiz GeForce GT220 modelinin üzerine konumlandırılması beklenen GeForce GT240 modeli için de teknik özellik bilgiler gelmeye başladı.

Gün ışığına çıkan bilgilere göre GeForce GT240 modelinin 96x paralel işlem birimine sahip olması bekleniyor. Saat hızının orta segmentte yer alan Nvidia çözümlerinden daha yüksek olması beklenen kartın agresif bir fiyatlandırma ile 100$ altı ekran kartı pazarına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. GeForce GT220 ve GeForce GT230 gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10.1 destekli yeni modeller Nvidia için büyük önem taşıyor zira Kasım veya Aralık ayı içerisinde DirectX 11 destekli yüksek performanslı modeller lanse edilse bile aynı seri altında giriş ve orta segment çözümlerinin gelmesi ise 2010 yılını bulacağı belirtiliyor.


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yekoo 10 yıl
anlayamıyorum nvidia ne yapsa burda tepki alıyor ve yaranamıyor? eet nvidia gerçekten gereksiz olan 10.1 e neden geçti bende anlamadım çünkü o atinin reklam malzemesiydi zaten başka bir işe de yaramıyo ya... ama hala daha elde kalan gpular? yav arkadaşlar bu adamlar bunları üretiyo sonrada depodamı saklıyo ki elde kalsın ya ne akdar cahilce yorum şu elde kalan muhabbeti.
sanki tarlada yetişyor senede bir gün hasat ediliyo elde kalıo falan filan adamlar sürekli üretim gerçekleştiriyo istek olmasa üretmez olur biter. he evet nvidiayı savunuyorum çünkü gerçekten cahillik diz boyu yaa
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elophidae 10 yıl
ya bu nvidia ne kadar isim değiştiriyor kartlarında. Yeni teknoloji yok falan filan. Böyle giderlerse liderlik el değiştirecek gibi görünüyor.
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melyyh 10 yıl
daha önceki bi haberden 8800GT nin tekrar ismi değişip GTS240 olarak sürülecekti diye hatırlıyorum. demekki vazgeçilmiş , yada ben yanlış hatırlıyorum
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dante38 10 yıl
Elde kalan gpular çöpe gidecek gibi görünüyorrr.
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waltran 10 yıl
100 dolar diyolar türkieyde 200 liraya satılıyo ne anladım bu işten :D
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sertacaygun 10 yıl
ATi 1600 diyo, gördün mü nVida :D ?
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HoLY.oNE 10 yıl

sertacaygun

ATi 1600 diyo, gördün mü nVida :D ?

nvidia da 2gb gddr5 512bit 512sp diyor
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

sertacaygun

ATi 1600 diyo, gördün mü nVida :D ?




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ABSOLUT 10 yıl
Dx10.1 revizyonu görmüş,performansı %10 arttırılmış 9600GT.

Acaba ellerinde kalan G92 Gpuları mı 10.1'e revize edip de sürüyorlar piyasaya?

Orta seviyede okadar kart yığıldı ki... (HD4770/50,HD4830/50,9600GT,9800GT,şimdi de GT240)
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mamad 10 yıl

ABSOLUT

Acaba ellerinde kalan G92 Gpuları mı 10.1'e revize edip de sürüyorlar piyasaya?



Olabilir. Ancak dx10.1 revizyonu görmesi bile yeni bir gpu olduğuna daha ikna edici bir adım olacaktır. Nvidia'nın klasik isim değiştirme taktiğinin aksine bir hareket olur.
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