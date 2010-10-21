Nvidia'nın GeForce GTX 580 modeli listelere girdi

AMD'nin Kasım ayında lanse edeceği Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarına karşı Nvidia'nın kapalı kapılar ardındaki hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bir süredir GeForce GTX 580 modeli üzerinde çalışan Nvidia, 3DTV Play teknolojisiyle uyumlu ekran kartları listesine GeForce GTX 580 modeline de alarak bu konuda önemli bir ipucu verdi. ,
GeForce GTX 580 modelinin teknik özellikleri konusunda henüz net bir bilgi olmasa da, GF110 kod adlı yeni bir grafik işlem biriminden güç alması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik biriminin, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'e güç veren GF100 GPU'su ile kıyaslandığında verimilik anlamında ciddi güncellemeler içereceği belirtiliyor.
İddia edilen özelliklere göre 512 CUDA çekirdeği (paralel işlem birimine) ve 2GB bellek kapasitesiyle gelmesi beklenen GeForce GTX 580, Digitimesi'ın haberine göre GeForce GTX 480'den %20 daha hızlı olacak. GeForce GTX 580, Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında Tessellation performansını 3 kat arttırması beklenen Radeon HD 6970'e rakip olarak pazara sunulacak.
GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında güç tüketiminde ne derece gelişme olacağı henüz bilinmeyen GeForce GTX 580 ile birlikte Nvidia, GeForce GTX 475 modelini de pazara sunacak. Radeon HD 6800 serisini yarın lanse edecek AMD ise Kasım ayında Radeon HD 6950 ve HD 6970, Aralık ayında ise çift GPU'lu Radeon HD 6990 modelini pazara sunacak.
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2-28nm nin suyundan yeşil dolar suyunu çıkarmadan 22nm ye geçmezler
önce maket çıkardılar
baktılar maket pahalıya patladı
(malum karton fiyatları arttı)
maketle kandırdıklarımızı kuru bir isimle bile kandırırız dediler
fanatikuslar yine atladılar tabi...
nvidia kendini aşmış beeee yaaaa innovasyondan kandirvasyona geçtiler
şaka bir yana nvidiayın indirim yapması eski atiyi hatırlattı
galiba 1 adım önde gidenin arkasındaki hemen fiyat silahına sarılıyor (bu ati içinde nvidia içinde böyle olduğu artık ispatlıdır)
Düzenleme: 28nm olacak 22nm yazmışım ^^
6870 500lira 6850de 400lira..
GTx 460 256bit 6850den iyimi kötümü tartışılır güç tüketimine önem vermeyen bir kullanıcı belkide Gtx 460 alabilir ne yazıkki :(
6870de 500liradan iyi bir kart diyebilirim 5850den iyi olduğu için tercih edilebilir..
onada GTx 470 hamlesi gelir ve gtx 470ler 500liraya inerse yine işi zor..
ama yine 500liradan dahada iner diye düşünüyorum.. 6850de 400ün altına iner heralde..
Mesela 1 tane GTx 295iniz var geçen sene ne kadardı fiyatı 900lira civarı..
gtx 295 bildiğiniz gibi hd5870den iyi bir kart Dx10dada gtx480i geçeçiği malum..
Bu kartı 1 yıl kullandıktan sonra gidersiniz satarsınız 800liraya yada hd5870ile takasırsınız vs..
Sonra ilerde 28nmler çıkmadan satarsınız tekrar alırsınız uyanık olmak lazım iyi strateji belirlemek gerekiyor..