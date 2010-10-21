Nvidia'nın GeForce GTX 580 modeli listelere girdi

AMD'nin Kasım ayında lanse edeceği Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarına karşı Nvidia'nın kapalı kapılar ardındaki hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bir süredir GeForce GTX 580 modeli üzerinde çalışan Nvidia, 3DTV Play teknolojisiyle uyumlu ekran kartları listesine GeForce GTX 580 modeline de alarak bu konuda önemli bir ipucu verdi. ,

GeForce GTX 580 modelinin teknik özellikleri konusunda henüz net bir bilgi olmasa da, GF110 kod adlı yeni bir grafik işlem biriminden güç alması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik biriminin, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'e güç veren GF100 GPU'su ile kıyaslandığında verimilik anlamında ciddi güncellemeler içereceği belirtiliyor.

İddia edilen özelliklere göre 512 CUDA çekirdeği (paralel işlem birimine) ve 2GB bellek kapasitesiyle gelmesi beklenen GeForce GTX 580, Digitimesi'ın haberine göre GeForce GTX 480'den %20 daha hızlı olacak. GeForce GTX 580, Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında Tessellation performansını 3 kat arttırması beklenen Radeon HD 6970'e rakip olarak pazara sunulacak.

GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında güç tüketiminde ne derece gelişme olacağı henüz bilinmeyen GeForce GTX 580 ile birlikte Nvidia, GeForce GTX 475 modelini de pazara sunacak. Radeon HD 6800 serisini yarın lanse edecek AMD ise Kasım ayında Radeon HD 6950 ve HD 6970, Aralık ayında ise çift GPU'lu Radeon HD 6990 modelini pazara sunacak.