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Nvidia'nın GeForce GTX 580 modeli listelere girdi

8 yıl
5,9b
1
41
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Kasım ayında lanse edeceği Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarına karşı Nvidia'nın kapalı kapılar ardındaki hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bir süredir GeForce GTX 580 modeli üzerinde çalışan Nvidia, 3DTV Play teknolojisiyle uyumlu ekran kartları listesine GeForce GTX 580 modeline de alarak bu konuda önemli bir ipucu verdi. ,

GeForce GTX 580 modelinin teknik özellikleri konusunda henüz net bir bilgi olmasa da, GF110 kod adlı yeni bir grafik işlem biriminden güç alması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik biriminin, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'e güç veren GF100 GPU'su ile kıyaslandığında verimilik anlamında ciddi güncellemeler içereceği belirtiliyor.

İddia edilen özelliklere göre 512 CUDA çekirdeği (paralel işlem birimine) ve 2GB bellek kapasitesiyle gelmesi beklenen GeForce GTX 580, Digitimesi'ın haberine göre GeForce GTX 480'den %20 daha hızlı olacak. GeForce GTX 580, Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında Tessellation performansını 3 kat arttırması beklenen Radeon HD 6970'e rakip olarak pazara sunulacak.

GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında güç tüketiminde ne derece gelişme olacağı henüz bilinmeyen GeForce GTX 580 ile birlikte Nvidia, GeForce GTX 475 modelini de pazara sunacak. Radeon HD 6800 serisini yarın lanse edecek AMD ise Kasım ayında Radeon HD 6950 ve HD 6970, Aralık ayında ise çift GPU'lu Radeon HD 6990 modelini pazara sunacak.


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DH Misafiri 8 yıl
Millet sacmalamayin yav...GTX 580 3 tane 8 pin girisi falan.. 1-8pin 1-6pin giris lazim..ayrica 1200Watt degil 600Watt gerekli.Simdiki GTX 580 ATI'nin her modeline kafa tutar.En azindan ATI gibi sürücüleri kötü degil.Neden bütün oyunlarin arkasinda Nvidia logosu var?Sunuda ekliyim:GTX 580 GTX 285 göre daha az isiniyor.
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Guest-BF8E9B238 8 yıl
Ayın komedisi!
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ayzer 8 yıl
1-512x'li GTX480 çıkaramazlar pci-e standartları izin vermez
2-28nm nin suyundan yeşil dolar suyunu çıkarmadan 22nm ye geçmezler
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stabwound 8 yıl
artık cattle yerine gtx580 alırım. kimbilir nekadar ısınır bu kart =D cattle kadar elektrik yakacağı da kesin =D bence ali ağaoğlunun %20 ucuz elektrik vaadiyle yaptığı evleri tutacak olanlar alsın bu kartı söylemedi demeyin =D
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ayzer 8 yıl

önce maket çıkardılar
baktılar maket pahalıya patladı
(malum karton fiyatları arttı)
maketle kandırdıklarımızı kuru bir isimle bile kandırırız dediler
fanatikuslar yine atladılar tabi...
nvidia kendini aşmış beeee yaaaa innovasyondan kandirvasyona geçtiler
şaka bir yana nvidiayın indirim yapması eski atiyi hatırlattı
galiba 1 adım önde gidenin arkasındaki hemen fiyat silahına sarılıyor (bu ati içinde nvidia içinde böyle olduğu artık ispatlıdır)
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Dovahkiin 8 yıl
Şimdiki kartlar Nvidia'yı bir süre daha idare eder sürekli indirim yaparsa. 512x'li GTX480 gibi saçmalamak yerine ısınma ve güç tüketimi düzelmiş halde 28nm'ye geçsin artık...

Düzenleme: 28nm olacak 22nm yazmışım ^^
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vidoko 8 yıl
nvidia da baya indirim yapıyor bakalım amdcephesi neyapacak.
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::Ashes:: 8 yıl
bir kaç siteye girmiş sanırım daha stokta yok ancak fiyatları belirlemişler..
6870 500lira 6850de 400lira..
GTx 460 256bit 6850den iyimi kötümü tartışılır güç tüketimine önem vermeyen bir kullanıcı belkide Gtx 460 alabilir ne yazıkki :(
6870de 500liradan iyi bir kart diyebilirim 5850den iyi olduğu için tercih edilebilir..
onada GTx 470 hamlesi gelir ve gtx 470ler 500liraya inerse yine işi zor..
ama yine 500liradan dahada iner diye düşünüyorum.. 6850de 400ün altına iner heralde..
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::Ashes:: 8 yıl
Bilgisayar donanımı alırken çok dikkat etmek lazım..Her sene yeni kart almak yerine başka bir yöntem geliştirip Karta ayırdığınız 1000tlyi 5-6 sene 1000tllik kart kullanmak mümkündür bence..
Mesela 1 tane GTx 295iniz var geçen sene ne kadardı fiyatı 900lira civarı..
gtx 295 bildiğiniz gibi hd5870den iyi bir kart Dx10dada gtx480i geçeçiği malum..
Bu kartı 1 yıl kullandıktan sonra gidersiniz satarsınız 800liraya yada hd5870ile takasırsınız vs..
Sonra ilerde 28nmler çıkmadan satarsınız tekrar alırsınız uyanık olmak lazım iyi strateji belirlemek gerekiyor..
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apokoc 8 yıl
gtx 580 6970 e rakip olacak 6990 yine tek başına lider olucak :D
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mhamadko 8 yıl
kartin daha maketi bile cikmadan nasil girerki listelere
, neseki girdigi gibi cikti
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bulevent 8 yıl
büyük ihtimalle hd6xxx serisinden alacağım benim için önemli olan yüksek performans düşük güç tüketimi bir habere göre 6850 nin 400w ile stabil çalışacağı söyleniyor 150w yeter diyor dur bakalım hele bi incelemeler gelsinde :)
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Kumandan 8 yıl
40 nm ne yaa dalgamı geçiyorlar ? Nerde kaldı 28 nm ürünler ???
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istanbul2007 8 yıl
nvidia nın fermi tabanlı ekran kartlarına bir turlu ısınamadam karlar okadarda sıcaklar halbukı. nedense sankı sadece guc tuketımı arttırılarak performan artısı saglıyorlarmıs gıbı bı ızlenım olustu bılınc altımda kendimde uzun aradan sonra nvidia kart kullanıyorum (gtx460)ati kartları dah cok seviyorum nvidia ya gore cok daha ufak gpu larda cokdaha ıyı ısler cıkardıgını dusunuyorum. acıkcası gtx 580 nın wat/performan ve fiyat/performan acısından sınıfta kalıcagını dusunuyorum
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Rwenzori 8 yıl
Geçmiş olsun artık...
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