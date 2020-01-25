NZXT C serisi güç kaynaklarını satışa sundu

Kaliforniya merkezli bilgisayar donanımı üreticisi NZXT kasalarıyla bir çok oyuncunun alışveriş listesinde kendisine yer edinmeyi başaran isimlerden. Firmanın güç kaynağı üreticisi Seasonic’le gittiği anlaşmanın neticesinde C serisi çözümleri satışa sunuldu.

Güç değerleri

Mor rengiyle tanınan NZXT 3’ü de tam modüler PSU’lardan C650’de 12v kanalından 648 watt güç sunabilirken 3.3v ve 5v’tan toplamda 100 watt sağlayabiliyor. C750’de 12v kanalından 744 watt, 3.3v ve 5v kanallarındansa yine 100 watt sağlanıyor. Her iki model de RTX 2080 Ti ve AMD Radeon VII’ye kadar kartları besleyebiliyor.

İlginizi Çekebilir

Intel tamamen 12v’a dayanan yeni besleme standartını yaygınlaştırmak istiyor

NZXT’nin çoklu GPU kurulumları için tavsiye ettiği C850 çözümünde ise 12v kanalı 840 watta ulaşılırken Intel’in son dönemde anakart üzerinden DC-DC dönüşümüne geçirmeyi planladığı 3.3v-5v’ta ise değer sabit tutulmuş.

C serisi güç kaynaklarını 80+ Gold sertifikası ile satışa sunan NZXT modellerin %100 yük altında %87-92 aralığında verimliliğe sahip olduğu belirtmiş. Düşük yük altında Zero-RPM modu sayesinde tamamen sessiz kalan güç kaynaklarının fanı istendiği takdirde üzerindeki buton aracılığıyla aktive edilebiliyor. Yük altında ise 120mm fan için 32.3 dBA gürültü rapor edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Corsair AMD tabanlı Vengeance 6100 hazır sistemlerinin satışına başladı"

Son olarak 150×150×86 mm ölçütleriyle ATX standartlarıyla uyumlu herhangi bir kasada kullanılabilen çözümler 650 wattan 850 watta doğru sırasıyla 109.99$, 119.99$ ve 129.99$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

https://hexus.net/tech/news/psu/139184-nzxt-launches-c-series-atx-psus-gamers/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.