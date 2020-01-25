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    Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NZXT C serisi güç kaynaklarını satışa sundu

    Tasarımıyla dikkat çeken kasalara imza atan NZXT, yeni PSU’larını satışa sundu. Modeller firmanın Seasonic’le gittiği iş ortaklığının bir ürünü.
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    Güç Kaynağı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    NZXT C serisi güç kaynaklarını satışa sundu

    Kaliforniya merkezli bilgisayar donanımı üreticisi NZXT kasalarıyla bir çok oyuncunun alışveriş listesinde kendisine yer edinmeyi başaran isimlerden. Firmanın güç kaynağı üreticisi Seasonic’le gittiği anlaşmanın neticesinde C serisi çözümleri satışa sunuldu.

    Güç değerleri

    Mor rengiyle tanınan NZXT 3’ü de tam modüler PSU’lardan C650’de 12v kanalından 648 watt güç sunabilirken 3.3v ve 5v’tan toplamda 100 watt sağlayabiliyor. C750’de 12v kanalından 744 watt, 3.3v ve 5v kanallarındansa yine 100 watt sağlanıyor. Her iki model de RTX 2080 Ti ve AMD Radeon VII’ye kadar kartları besleyebiliyor.

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    NZXT C serisi güç kaynaklarını satışa sundu

    NZXT’nin çoklu GPU kurulumları için tavsiye ettiği C850 çözümünde ise 12v kanalı 840 watta ulaşılırken Intel’in son dönemde anakart üzerinden DC-DC dönüşümüne geçirmeyi planladığı 3.3v-5v’ta ise değer sabit  tutulmuş.

    NZXT C serisi güç kaynaklarını satışa sundu

    C serisi güç kaynaklarını 80+ Gold sertifikası ile satışa sunan NZXT modellerin %100 yük altında %87-92 aralığında verimliliğe sahip olduğu belirtmiş. Düşük yük altında Zero-RPM modu sayesinde tamamen sessiz kalan güç kaynaklarının fanı istendiği takdirde üzerindeki buton aracılığıyla aktive edilebiliyor. Yük altında ise 120mm fan için 32.3 dBA gürültü rapor edilmiş.

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    Son olarak 150×150×86 mm ölçütleriyle ATX standartlarıyla uyumlu herhangi bir kasada kullanılabilen çözümler 650 wattan 850 watta doğru sırasıyla 109.99$, 119.99$ ve 129.99$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.



    https://hexus.net/tech/news/psu/139184-nzxt-launches-c-series-atx-psus-gamers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    MeGaDave06 1 gün
    Zaten seasonic yapıyormuş arkadaşlar bırakın etiketide nzxt kendi yorumunu katmamış olsun ne büyük firmaki psu dünyasında resmen "bize güç kaynağı yapın" diye kapılarını çalıyor büyük firmalar. Ama onun kadar güçlü tek bir rakibi var. Seasonic kadar nam salamamış olsada, Amerikada bile satışı olmayan, dhdekilerin eminim çok az kesimi bildiği, yurt dışındakilerinde bilmediği tek bir rakibi. "SuperFlower". Bildiğim tek şey evganın psularının modellerinin bazılarınıda seasonic yapıyorken bazılarınıda superflowerın yaptığı
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    dr20mouse 2 gün
    Seasonic Focus Plus Gold’a çok benzertim
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