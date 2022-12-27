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    Octopus Network, çalışanlarının yüzde 40’ını işten çıkarıyor

    NEAR tabanlı kripto projesi Octopus Network, piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla personel azaltacak. Ayrıca proje, kalan çalışanlarının maaşında da kesintiye gidecek.
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    Octopus Network, çalışanlarının yüzde 40’ını işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşler, kripto şirketlerini olumsuz etkiliyor. Birçok şirket sektörde kalabilmek için çalışanlarını işten çıkarma kararı alıyor. Son olarak bu akıma katılan isim NEAR Protokolü üzerine kurulmuş merkezi olmayan bir uygulama zinciri ağı olan Octopus Network oldu. Octopus, 30 üyeden 12’sini oluşturan ekibinin yaklaşık yüzde 40’ını işten çıkarma kararı aldı.

    Octopus Network’ün kurucusu Louis Liu’ya göre daha önceki kripto kışlarını yaşamış olmasına rağmen, bu kış diğerlerinden çok farklı olacağını söyledi. Liu, bu mevcut “kripto kışının en az bir yıl, belki de çok daha uzun süreceğini” tahmin ettiğini söyledi ve “çoğu Web3 girişiminin hayatta kalamayacağını” ekledi. 

    Gelir akışının azaldığı piyasa koşullarında, zorlu şartlara uyum sağlamak isteyen projeler yapılanmaya giriyor. Bunlardan birisi olan Octopus Network, personellerini yüzde 40 oranında azaltma kararı aldı.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 4 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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