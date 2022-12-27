Tam Boyutta Gör Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşler, kripto şirketlerini olumsuz etkiliyor. Birçok şirket sektörde kalabilmek için çalışanlarını işten çıkarma kararı alıyor. Son olarak bu akıma katılan isim NEAR Protokolü üzerine kurulmuş merkezi olmayan bir uygulama zinciri ağı olan Octopus Network oldu. Octopus, 30 üyeden 12’sini oluşturan ekibinin yaklaşık yüzde 40’ını işten çıkarma kararı aldı.

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Octopus Network’ün kurucusu Louis Liu’ya göre daha önceki kripto kışlarını yaşamış olmasına rağmen, bu kış diğerlerinden çok farklı olacağını söyledi. Liu, bu mevcut “kripto kışının en az bir yıl, belki de çok daha uzun süreceğini” tahmin ettiğini söyledi ve “çoğu Web3 girişiminin hayatta kalamayacağını” ekledi.

Gelir akışının azaldığı piyasa koşullarında, zorlu şartlara uyum sağlamak isteyen projeler yapılanmaya giriyor. Bunlardan birisi olan Octopus Network, personellerini yüzde 40 oranında azaltma kararı aldı.

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Octopus Network, çalışanlarının yüzde 40’ını işten çıkarıyor