Octopus Network, çalışanlarının yüzde 40’ını işten çıkarıyor

Octopus Network’ün kurucusu Louis Liu’ya göre daha önceki kripto kışlarını yaşamış olmasına rağmen, bu kış diğerlerinden çok farklı olacağını söyledi. Liu, bu mevcut “kripto kışının en az bir yıl, belki de çok daha uzun süreceğini” tahmin ettiğini söyledi ve “çoğu Web3 girişiminin hayatta kalamayacağını” ekledi.
Gelir akışının azaldığı piyasa koşullarında, zorlu şartlara uyum sağlamak isteyen projeler yapılanmaya giriyor. Bunlardan birisi olan Octopus Network, personellerini yüzde 40 oranında azaltma kararı aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d