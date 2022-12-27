Kuzey Koreli hackerlar çaldıkları NFT’lerden 365 bin dolar kazandı

Tam Boyutta Gör Kuzey Kore’nin Lazarus Group ile bağlantılı bilgisayar korsanlarının, kurbanları kandırmak için yaklaşık 500 farklı alan adı kullanarak NFT yatırımcılarını hedef alan büyük bir kimlik avı kampanyasının arkasında olduğu bildiriliyor. Hackerlar; NFT pazar yerlerini, NFT projelerini ve hatta bir DeFi platformunu taklit eden sahte web siteleri oluşturdu.

Blockchain güvenlik şirketi SlowMist’in bir raporuna göre; Kuzey Koreli APT Grubu ile ilişkili bir cüzdan adresi, kimlik avı saldırılarının kurbanlarından 1.000’den fazla NFT çaldı ve satışlarından 365.000 dolar kazandı.

400 banka ve kripto borsası tehlikede: Türkiye’de risk altında 4 gün önce eklendi

SlowMist tarafından hazırlanan raporda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Koreli APT grubu, yaklaşık 500 farklı alan adını kullanarak bir kimlik avı kampanyasıyla Kripto ve NFT kullanıcılarını hedef aldı. SlowMist, 1.055 NFT çalan grupla ilişkili bir cüzdan adresi belirledi”

Tam Boyutta Gör Son olarak SlowMist, kullanılan taktiklerden birinin, bu sahte web sitelerinin, cüzdanlarını web sitesine bağlayarak kurbanları meşru bir NFT bastıklarına inandırmayı içeren kötü niyetli Darphaneler sunmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Kuzey Koreli bir hacker çaldığı NFT’lerden 365 bin dolar kazandı