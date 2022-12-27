Kuzey Koreli hackerlar çaldıkları NFT’lerden 365 bin dolar kazandı

Blockchain güvenlik şirketi SlowMist’in bir raporuna göre; Kuzey Koreli APT Grubu ile ilişkili bir cüzdan adresi, kimlik avı saldırılarının kurbanlarından 1.000’den fazla NFT çaldı ve satışlarından 365.000 dolar kazandı.
SlowMist tarafından hazırlanan raporda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Kuzey Koreli APT grubu, yaklaşık 500 farklı alan adını kullanarak bir kimlik avı kampanyasıyla Kripto ve NFT kullanıcılarını hedef aldı. SlowMist, 1.055 NFT çalan grupla ilişkili bir cüzdan adresi belirledi”
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d