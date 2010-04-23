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OCZ 4GB kapasiteli DDR3 bellek modülünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,6b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan kullanıcılar için 4GB kapasiteli yeni bir DDR3 bellek modülü duyurdu. Gold serisi altında hazırlanan yeni bellek modülü, 1333MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde CL9 zamanlamalarıyla geliyor.

OCZ'nin güncel bellek modüllerinde sık sık karşımıza çıkan XTCsoğutucu tasarımına sahip olan 4GB kapasiteli DDR3 bellek modülünün ömür boyu garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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aliyazc 9 yıl

ram fiyatları ucuk seviyelerde geziyor ddr3 ramlerin zamanla ddr2 lerin yerini alması ile asagıya cekilecegini soyliyenler şimdi ortalıkta pek gözükmüyorlar
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dead space 9 yıl
Elektronikde alınan vergiler düşerse her şeyin fiyatı makul oranlara gelir sanırım.
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hacı.basat 9 yıl
Kaça satarlar bilmem ama olması gereken fiyat 69$+kdv, piyasanın canına okudular orası başka olay tabiki..Bir kaç açıkgöz firma daha şu katı halli çiplerdeki Ali Cengiz oyununu görse de piyasasına girse, 69$ da da kalmaz, hepimiz gerçek fiyatları görürdük o zaman.
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Whole Lotta Rosie 9 yıl
OCZ boş durmuyor da belleklerden once şu SSD fiyatlarına çözüm bulabilse daha iyi olacak..(Sözüm OCZ ' ye değildir.Tüm SSD ler şuan çok pahalı , OCZ de piyasaya yön verebilecek bir firma..)
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