OCZ 4GB kapasiteli DDR3 bellek modülünü duyurdu

OCZ, yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan kullanıcılar için 4GB kapasiteli yeni bir DDR3 bellek modülü duyurdu. Gold serisi altında hazırlanan yeni bellek modülü, 1333MHz'de çalışıyor ve 1.65v geriliminde CL9 zamanlamalarıyla geliyor.

OCZ'nin güncel bellek modüllerinde sık sık karşımıza çıkan XTCsoğutucu tasarımına sahip olan 4GB kapasiteli DDR3 bellek modülünün ömür boyu garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.