OCZ 8GB kapasiteli yeni bir DDR3 bellek kiti hazırlıyor

Son dönemde daha çok SSD depolama çözümleriyle gündeme gelen OCZ, yüksek kapasiteli yeni bir bellek kiti hazırlığında. Gold serisi altında hazırlanan 8GB kapasiteli DDR3 bellek kitinin 1333MHz'de görev yaptığı ve 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluştuğu bildiriliyor.

OCZ3G1333LV8GK kod adını taşıyan yeni bellek kitinin 1.65v'de çalışıyor ve 9-9-9-20 zamanlamalarıyla geliyor. Gold serisine özgü soğutucuyla donatılan yeni bellek kitinin hem AMD hem de Intel platformlarında kullanılabileceği belirtilirken fiyatının ise 250 Avro civarında olacağı düşünülüyor.