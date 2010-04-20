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OCZ 8GB kapasiteli yeni bir DDR3 bellek kiti hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,3b
1
9
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde daha çok SSD depolama çözümleriyle gündeme gelen OCZ, yüksek kapasiteli yeni bir bellek kiti hazırlığında. Gold serisi altında hazırlanan 8GB kapasiteli DDR3 bellek kitinin 1333MHz'de görev yaptığı ve 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluştuğu bildiriliyor.

OCZ3G1333LV8GK kod adını taşıyan yeni bellek kitinin 1.65v'de çalışıyor ve 9-9-9-20 zamanlamalarıyla geliyor. Gold serisine özgü soğutucuyla donatılan yeni bellek kitinin hem AMD hem de Intel platformlarında kullanılabileceği belirtilirken fiyatının ise 250 Avro civarında olacağı düşünülüyor.


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DH Misafiri 9 yıl
70 avro değilde 100 avro anca hele böyle marka için
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alito 9 yıl
kitin zamanları çok kötü 1333mhz de 9-9-9 gibi zamanlarla hiç randımanlı olmaz. bence para tuzağı olmuş biraz. boyutuna aldanıp alan olur bunu.
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abdulmusavvir 9 yıl
Bellekler güzelde, 70 avro anca eder, 250 de ne olimiş. Herkes istediği fiyatı basmaya başladı diye iyice yolacak kaz zannettiler müşterileri...
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UzmaN345 9 yıl
8 GB ram pc oyuncuların bir işine yaramaz 4GB gayet yeterli bence çalışma hızının fazla olması kapasitesinden önemli
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showstopper41 9 yıl

UzmaN345

8 GB ram pc oyuncuların bir işine yaramaz 4GB gayet yeterli bence çalışma hızının fazla olması kapasitesinden önemli

Evet. 8GB rami deneyip sonra 4ünü sattım. Tüm oyunlar için 4GB ram yeterli şimdilik.
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Batuist 9 yıl
6-8GB bellekler standart olma yolunda.. 4GB bellekler yavaş yavaş orta seviye bir miktar olacaklar.. Neyseki öyle olsa bile şimdilik herşeye yetiyorlar... Şimdilik ...
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thevincent 9 yıl
48gb ram yapsan ne yapmasan ne
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spaydix 9 yıl
benim için gerekli olan ramler sadece 2 slotum var 4 gb yetmiyor 8 lazım ucuz 1600mhz benim olsun vallaaa
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