OCZ, Blade 2 ve XTE serisi DDR3 bellek kitlerini tanıttı

Mushkin ve Corsair ile birlikte yeni bellek kitlerini duyuran bir diğer üreticisi de OCZ oldu. Firma yaptığı resmi açıklamayla, Xtreme Thermal Exchange ve Blade 2 serileri altında hazırladığı yüksek performanslı DDR3 bellek kitlerini duyurdu. OCZ'nin yeni soğutucu tasarılarını kullandığı bellek kitleri, modeline göre 2400MHz'e varan farklı saat hızlarında çalışıyorlar. Düşük profilli Alüminyum soğutucu kullanan Xtreme Thermal Exchange (XTE) bellek ailesi, Platinum XTE ve Gold XTE serisi çift ve üç kanal kitlerden oluşuyor. Çift kanal versiyonu 4GB, üç kanal versiyonu ise 6GB kapasiteli olan bellek kitlerinin 1600MHz, 2000MHz ve 2133MHz'de çalışan üç farklı hız seçeneği bulunuyor.

Yapraklı soğutucu tasarımıyla daha kaslı bir görünüm sergileyen Blade 2 serisi bellekler de benzer şekilde çift kanal için 4GB, üç kanal içinse 6GB kapasite sunuyorlar. XTE serisinden farklı olarak 2133MHz ve 2400MHz olmak üzere performans tutkunları için yüksek hızda iki farklı frekans seçeneği ile geliyorlar. 2400MHz için CAS9 ve CAS10 seçenekleri bulunan Blade 2 serisinin, 2133MHz'de çalışan temsilcileri ise CAS7 ve CAS8 seçenekleriyle geliyor, tüm bellekler 1.65v geriliminde görev yapıyorlar.

OCZ tarafından ömür boyu garanti ile sunulacak yeni bellek kitlerinin yakın zamanda satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.