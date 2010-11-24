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OCZ, Blade 2 ve XTE serisi DDR3 bellek kitlerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,1b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin ve Corsair ile birlikte yeni bellek kitlerini duyuran bir diğer üreticisi de OCZ oldu. Firma yaptığı resmi açıklamayla, Xtreme Thermal Exchange ve Blade 2 serileri altında hazırladığı yüksek performanslı DDR3 bellek kitlerini duyurdu. OCZ'nin yeni soğutucu tasarılarını kullandığı bellek kitleri, modeline göre 2400MHz'e varan farklı saat hızlarında çalışıyorlar. Düşük profilli Alüminyum soğutucu kullanan Xtreme Thermal Exchange (XTE) bellek ailesi, Platinum XTE ve  Gold XTE  serisi çift ve üç kanal kitlerden oluşuyor. Çift kanal versiyonu 4GB, üç kanal versiyonu ise 6GB kapasiteli olan bellek kitlerinin 1600MHz, 2000MHz ve 2133MHz'de çalışan üç farklı hız seçeneği bulunuyor.

Yapraklı soğutucu tasarımıyla daha kaslı bir görünüm sergileyen Blade 2 serisi bellekler de benzer şekilde çift kanal için 4GB, üç kanal içinse 6GB kapasite sunuyorlar. XTE serisinden farklı olarak 2133MHz ve 2400MHz olmak üzere performans tutkunları için yüksek hızda iki farklı frekans seçeneği ile geliyorlar. 2400MHz için CAS9 ve CAS10 seçenekleri bulunan Blade 2 serisinin, 2133MHz'de çalışan temsilcileri ise CAS7 ve CAS8 seçenekleriyle geliyor, tüm bellekler 1.65v geriliminde görev yapıyorlar.

OCZ tarafından ömür boyu garanti ile sunulacak yeni bellek kitlerinin yakın zamanda satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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alacakll 9 yıl
bellek gecikmesi birde voltajı düşük olan remler cok geç kaldılar.mhz artırcaklarına cas'lari düşük tutsunlar yeter...
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Furkán 9 yıl
Yüksek Hız'da düşük Zamanlamalı Ram'ler üretmiş OCZ. OCZ kalitesine yakışır türden Ram'ler.. Üzerlerindeki Soğutucuların tasarımı çok güzel olmuş..
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SchutZ 9 yıl
Zamanlamaların biraz düşmesi gayet güzel olmuş..Alternatifler çoğaldı
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vidoko 9 yıl
tipi süper olmuş çok elit duruyor helal olsun ..
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Aksungur Türk 9 yıl
Arkadaşlar bir hususta bilgi rica edebilirmiyim lütfen..Bazı ana kartlarde Desteklenen Ram olarak şu ibareler yer alıyor.
2200 mhz (o.c) , 2000 mhz ( o.c) , 1333 mhz gibi.

Sormak istediğim şu..Ben bu anakarta 2200 mhz ram taksam..Bu ram sadece kartı overclock yaparsammı çalışır..Overclok yapmadığım takdirde kart 2200 mhz yi 1333 olarak mı çalıştırır?
Bigi veririseniz minnettar kalırım.
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renklem 9 yıl
önemli olan şey işlevselliği ancak dış görüntüsü olarak bakılırsa bence mushkin ve corsair'in yeni model ramlerine göre ocz'nin yeni model ramleri daha güzel. hatta diyebilirim ki corsair'in yeni model ramleri eski model mi kalıyor bilmiyorum ama Dominator GT ramlerine göre yavan kalmış..
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saintroyo 9 yıl
ocz platinum kullanıcısı olarak ram leri 2 kere servise göndermemden dolayı bu marka benim gözümde hep sorun olarak gözüküyor. bana hak vermeyebilirsiniz ama bir daha sistem değişikliğine gidersem kesinlikle yaklaşmam bu markaya...
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MrKhAn o7 9 yıl
Ya şu haberleri hangi sitelerden alıntılıyosun. Resmi site mi?
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::Ashes:: 9 yıl
Gskill çoktan çıkardı hatta patriottan 2500mhz gelmişti..
Favorim 2000mhz cl6 Gskill tt :)
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HiqhWoltage 9 yıl
OCZ nin ramleri bakınca güzel ve performanslı ancak almaya gelince gerçekten pahalı.Bunların fark yaratmasını umarım.
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spaydix 9 yıl
işte böle ya yüksek frekansta düşük zamanlamalar 1 numarasın ocz
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fbsrkc06 9 yıl
BUDUR BELLEK SÜPER..
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Rey Leon 9 yıl
benim anakartla iyi anlaşamaz ocz o yuzden bana göre değil
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