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OCZ, SandForce SF-2000 tabanlı yeni nesil SSD sürücüler hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bugün yaptığı açıklamayla SF-2000 serisi yeni nesil NAND flash bellek kontrolcülerini lanse eden SandForce'dan sonra SSD üreticileri de SF-200 tabanlı ürünlerini duyurmaya başladı. Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından OCZ, Deneva serisi kurumal SSD aileisnin yeni üyelerinde SF-2000 yongalarını kullanacağını açıkladı. 1.8-inç, 2,5-inç ve 3,5-inç olmak üzere üç farklı formda hazırlanan yeni SSD'ler, SATA-III desteği sunacak ve farklı ihtiyaçlar için SAS, PCIe veya HSDL (High-Speed Data Link) arabirimleri üzerinde de kullanılabilecekler.

Okuma ve yazma hızlarının 500MB/saniye olması ve 60,000 IOPS rastgele okuma/yazma performansı sunması beklenen yeni SSD'lerin yıl sonuna doğru örneklendirilmesi ve 2011'in ilk çeyreğinde hacimli üretime girerek satışa sunulmaları bekleniyor.


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vidoko 9 yıl
orta karar 250mb/sn side yeter bana çokbile :))
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xense 9 yıl
Merhabalar,
sandforce yeni kontrolculerini endustriyel olarak konumlandırmış. yani bu ürünler kurumsal pazara hitap edecek. tabi bu ürünlerin yanında daha detaylanmamış son kullanıcı kontrolcusude gelecek o son kontrolcuye dek fiyatlarda buyuk duşuş beklemiyorum açıkçası ama zaten son günlerde OCZ disklerin Vertex 2 modellerinde %10 gibi bir düşüş yaşandı. tabi bu düşüşler şu an yurt dışı fiyatlarda gözlendi. yakında turkiyeye yansıması olası. Ama yeni kontrolcu ile bence extra %20 gibi bir düşüş gözlenecektir. şimdiki mevcut düşüş bence üreticilerin stokları eritmek amaclı yaptığı, piyasayı canlandırmak için olan bir indirim. sonuçta üreticiler yeni kontrolculu ürünleri piyasaya sürdükleri anda mevcut ürünlere ilgi kalmayacak.
Sabrın sonu selamet gibi görünüyor..
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combo2009 9 yıl
Böyle giderse beklemekten bir türlü alamayacağız.
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KiLLeR© 9 yıl
Bir zamanlar bu sektörün en gelişme özürlü donanımı olan Depolama birimleri bir anda bütün donanımlardan daha çok ivme kazanarak yol almaya başladı. Bu SSD'ler işlemcileri ekran kartlarını ve bunların her zaman yenilenme hızınıda geçti. Bilgisayar müptelası iseniz tek hobim bilgisayar diye geçinmeyin.(İnsana ufak bir hobi gibi görünebilir) Artık bilgisayara verilen parayla taksitle araba alınır oldu. Olmadı bir kooperatife girin ev sahibi olursunuz. Benim bunlara artık maaşım yetmiyor arkadaşlar walla. Kredi kartımın borcları artık olmasın istiyorum. Bunu alıcan yarın başka bişey çıkaracaklar bune ya

İşin ucunda maddiyat olmasa çok güzel de gelin görünki bu teknoloji haberlerini okudukça insanın içinde bi üzüntü oluyor
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L.o.T.u.S 9 yıl
Bekle şimdi işin yoksa 500mb/s yeyi . Yetti uleeenn
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Batuist 9 yıl
o zaman 285MB okuma yazma hızına sahip olanları beğenmemeye başlarız..
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spaydix 9 yıl
oo güzel revodrive x3 çıkar çift SF-2000 ile raid şeklinde 1gb yazma 1gb okuma ve 120.000 iops süper olur 1 yıl beklerim :)
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pckolik13 9 yıl
Bunlar piyasaya çıktığında şu anda satılmakta olan 285mb okuma-yazma hızlarına sahip modellerin fiyatları ne kadar etkilenir acaba ?
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