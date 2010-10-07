OCZ, SandForce SF-2000 tabanlı yeni nesil SSD sürücüler hazırlıyor

Bugün yaptığı açıklamayla SF-2000 serisi yeni nesil NAND flash bellek kontrolcülerini lanse eden SandForce'dan sonra SSD üreticileri de SF-200 tabanlı ürünlerini duyurmaya başladı. Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından OCZ, Deneva serisi kurumal SSD aileisnin yeni üyelerinde SF-2000 yongalarını kullanacağını açıkladı. 1.8-inç, 2,5-inç ve 3,5-inç olmak üzere üç farklı formda hazırlanan yeni SSD'ler, SATA-III desteği sunacak ve farklı ihtiyaçlar için SAS, PCIe veya HSDL (High-Speed Data Link) arabirimleri üzerinde de kullanılabilecekler.
Okuma ve yazma hızlarının 500MB/saniye olması ve 60,000 IOPS rastgele okuma/yazma performansı sunması beklenen yeni SSD'lerin yıl sonuna doğru örneklendirilmesi ve 2011'in ilk çeyreğinde hacimli üretime girerek satışa sunulmaları bekleniyor.
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sandforce yeni kontrolculerini endustriyel olarak konumlandırmış. yani bu ürünler kurumsal pazara hitap edecek. tabi bu ürünlerin yanında daha detaylanmamış son kullanıcı kontrolcusude gelecek o son kontrolcuye dek fiyatlarda buyuk duşuş beklemiyorum açıkçası ama zaten son günlerde OCZ disklerin Vertex 2 modellerinde %10 gibi bir düşüş yaşandı. tabi bu düşüşler şu an yurt dışı fiyatlarda gözlendi. yakında turkiyeye yansıması olası. Ama yeni kontrolcu ile bence extra %20 gibi bir düşüş gözlenecektir. şimdiki mevcut düşüş bence üreticilerin stokları eritmek amaclı yaptığı, piyasayı canlandırmak için olan bir indirim. sonuçta üreticiler yeni kontrolculu ürünleri piyasaya sürdükleri anda mevcut ürünlere ilgi kalmayacak.
Sabrın sonu selamet gibi görünüyor..
İşin ucunda maddiyat olmasa çok güzel de gelin görünki bu teknoloji haberlerini okudukça insanın içinde bi üzüntü oluyor