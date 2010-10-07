OCZ, SandForce SF-2000 tabanlı yeni nesil SSD sürücüler hazırlıyor

Bugün yaptığı açıklamayla SF-2000 serisi yeni nesil NAND flash bellek kontrolcülerini lanse eden SandForce'dan sonra SSD üreticileri de SF-200 tabanlı ürünlerini duyurmaya başladı. Bellek ve depolama çözümleri üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından OCZ, Deneva serisi kurumal SSD aileisnin yeni üyelerinde SF-2000 yongalarını kullanacağını açıkladı. 1.8-inç, 2,5-inç ve 3,5-inç olmak üzere üç farklı formda hazırlanan yeni SSD'ler, SATA-III desteği sunacak ve farklı ihtiyaçlar için SAS, PCIe veya HSDL (High-Speed Data Link) arabirimleri üzerinde de kullanılabilecekler.

Okuma ve yazma hızlarının 500MB/saniye olması ve 60,000 IOPS rastgele okuma/yazma performansı sunması beklenen yeni SSD'lerin yıl sonuna doğru örneklendirilmesi ve 2011'in ilk çeyreğinde hacimli üretime girerek satışa sunulmaları bekleniyor.