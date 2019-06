Office for Mac 2011 satışa sunuldu

Yazılım devi Microsoft, bir süredir beklenen Office 2011 for Mac'i sonunda satışa sundu. Önceden duyrulduğu gibi 26 Ekim'de satışa sunulan Office for Mac 2011, önceki sürüme göre çeşitli yenilikleri bünyesinde bulunduruyor. Bunlardan en önemlileri ve dikkat çekenleri Ribbon menüleri ve Entourage'in yerini Outlook'a bırakması...

Mac kullanıcılarının dörtte üçünün Office for Mac kullandığını söyleyen Microsoft'un Office for Mac'den sorumlu birimin başındaki isim Eric Wilfrid, Mac kullanıcılarının Windows dünyasında çalışmalarına yardımcı olduğu için Office for Mac'e ihtiyaç duyduğunu da sözlerini ekledi.

Önceki versiyonda olduğu gibi Excel, Word ve Powerpoint yazılımlarıyla ilk defa Outlook yazılımını da bünyesinde bulunduran Office 2011 for Mac'in fiyatlarıysa hedef kitlesi ve lisans sayılarına göre değişiklik gösteriyor. Tek lisanslık Office Mac Home and Student 109 dolardan, üç lisanslık aile paketiyse 129 dolardan satışa sunulurken; Office Mac Home and Business'ın tek lisanslık versiyonu 175 dolardan, iki lisanslık versiyonuysa 240 dolarda satışa sunuldu.