Rekortmen beyzbolcu Shohei Ohtani, Türk yazılımcıların sporcu takip sistemini kullanıyor

Rapsodo, sporcuların kendini geliştirmesi için teknolojiden yararlanmasını sağlıyor. Özel sensörler, radarlar ve yapay zeka teknoloji sayesinde sporcular idmanları ve maçları hakkında çok sayıda veriye ulaşıyor. Vuruşlarda ve atışlardaki artılarını ve eksilerini karşılaştırmalı olarak görme fırsatı elde ediyor.
Şirket 2011 yılında Singapur’da kuruldu. Ardından İzmir’de Ar-Ge merkezi açıldı. Sistemin yazılımı İzmir’deki Ar-Ge merkezinde Türk yazılımcılar tarafından geliştiriliyor.
MLB'deki 30 takımın tamamı Rapsodo'yu kullanıyor
Beyzbol, golf ve softbol sporlarında pek çok sporcu tarafından kullanılan Rapsodo, Amerika’da büyük yükseliş elde etti. Rapsodo, Amerika’da MLB ligindeki 30 beyzbol takımının tamamında 175 binden fazla beyzbol sporcusu ve 7 bin antrenör tarafından kullanılıyor. Rapsodo, Los Angeles Dodgers'ın iki kez Amerikan Ligi MVP ödülü kazanan beyzbol oyuncusu Shohei Ohtani ile iş birliği yaparak beyzbol sporunda adından söz ettirmeyi başardı. Japon beyzbol yıldızı Ohtani, kulübü ile 700 milyon dolarlık sözleşme imzalayarak rekor kırmıştı.
Shohei Ohtani, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Keşke bu araçlar daha önce elimde olsaydı. Kendi kendime şunu düşünüyorum: ‘Küçükler Ligi yıllarımda böyle bir teknolojiye sahip olsaydım şimdi ne kadar daha iyi olabilirdim? Oyuncuların bu araçları gelişimlerini izlemek için kullanması gerektiğini düşünüyorum ve ne kadar erken kullanmaya başlarlarsa gelişimleri de o kadar hızlı olacaktır” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.