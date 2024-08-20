Rekortmen beyzbolcu Shohei Ohtani, Türk yazılımcıların sporcu takip sistemini kullanıyor

Tam Boyutta Gör Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen sporcu performans takibi ve analiz yazılımı Rapsodo önemli bir iş birliğine imza attı. 700 milyon dolarlık sözleşme ile Amerikan Beyzbol Ligi’nde rekor kıran Japon beyzbolcu Shohei Ohtani, Rapsodo’nun teknoloji elçisi ve küresel yüzü oldu. Ohtani, 2018’den beri Rapsodo’yu kullanarak beyzbol yeteneklerini geliştiriyor.

Rapsodo, sporcuların kendini geliştirmesi için teknolojiden yararlanmasını sağlıyor. Özel sensörler, radarlar ve yapay zeka teknoloji sayesinde sporcular idmanları ve maçları hakkında çok sayıda veriye ulaşıyor. Vuruşlarda ve atışlardaki artılarını ve eksilerini karşılaştırmalı olarak görme fırsatı elde ediyor.

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Şirket 2011 yılında Singapur’da kuruldu. Ardından İzmir’de Ar-Ge merkezi açıldı. Sistemin yazılımı İzmir’deki Ar-Ge merkezinde Türk yazılımcılar tarafından geliştiriliyor.

MLB'deki 30 takımın tamamı Rapsodo'yu kullanıyor

Beyzbol, golf ve softbol sporlarında pek çok sporcu tarafından kullanılan Rapsodo, Amerika’da büyük yükseliş elde etti. Rapsodo, Amerika’da MLB ligindeki 30 beyzbol takımının tamamında 175 binden fazla beyzbol sporcusu ve 7 bin antrenör tarafından kullanılıyor. Rapsodo, Los Angeles Dodgers'ın iki kez Amerikan Ligi MVP ödülü kazanan beyzbol oyuncusu Shohei Ohtani ile iş birliği yaparak beyzbol sporunda adından söz ettirmeyi başardı. Japon beyzbol yıldızı Ohtani, kulübü ile 700 milyon dolarlık sözleşme imzalayarak rekor kırmıştı.

Shohei Ohtani, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Keşke bu araçlar daha önce elimde olsaydı. Kendi kendime şunu düşünüyorum: ‘Küçükler Ligi yıllarımda böyle bir teknolojiye sahip olsaydım şimdi ne kadar daha iyi olabilirdim? Oyuncuların bu araçları gelişimlerini izlemek için kullanması gerektiğini düşünüyorum ve ne kadar erken kullanmaya başlarlarsa gelişimleri de o kadar hızlı olacaktır” dedi.

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Ohtani, Türk yazılımcıların sporcu takip yazılımını kullanıyor