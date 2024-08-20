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    Rekortmen beyzbolcu Shohei Ohtani, Türk yazılımcıların sporcu takip sistemini kullanıyor

    700 milyon dolarlık sözleşme ile rekor kıran ve son 3 yılda iki kez MVP ödülü kazanan Japon beyzbolcu Shohei Ohtani, Türkiye'de geliştirilen sporcu takip yazılımı Rapsodo'nun marka yüzü oldu.
    Ohtani, Türk yazılımcıların sporcu takip yazılımını kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen sporcu performans takibi ve analiz yazılımı Rapsodo önemli bir iş birliğine imza attı. 700 milyon dolarlık sözleşme ile Amerikan Beyzbol Ligi’nde rekor kıran Japon beyzbolcu Shohei Ohtani, Rapsodo’nun teknoloji elçisi ve küresel yüzü oldu. Ohtani, 2018’den beri Rapsodo’yu kullanarak beyzbol yeteneklerini geliştiriyor.

    Rapsodo, sporcuların kendini geliştirmesi için teknolojiden yararlanmasını sağlıyor. Özel sensörler, radarlar ve yapay zeka teknoloji sayesinde sporcular idmanları ve maçları hakkında çok sayıda veriye ulaşıyor. Vuruşlarda ve atışlardaki artılarını ve eksilerini karşılaştırmalı olarak görme fırsatı elde ediyor.

    Şirket 2011 yılında Singapur’da kuruldu. Ardından İzmir’de Ar-Ge merkezi açıldı. Sistemin yazılımı İzmir’deki Ar-Ge merkezinde Türk yazılımcılar tarafından geliştiriliyor.

    MLB'deki 30 takımın tamamı Rapsodo'yu kullanıyor

    Beyzbol, golf ve softbol sporlarında pek çok sporcu tarafından kullanılan Rapsodo, Amerika’da büyük yükseliş elde etti. Rapsodo, Amerika’da MLB ligindeki 30 beyzbol takımının tamamında 175 binden fazla beyzbol sporcusu ve 7 bin antrenör tarafından kullanılıyor. Rapsodo, Los Angeles Dodgers'ın iki kez Amerikan Ligi MVP ödülü kazanan beyzbol oyuncusu Shohei Ohtani ile iş birliği yaparak beyzbol sporunda adından söz ettirmeyi başardı. Japon beyzbol yıldızı Ohtani, kulübü ile 700 milyon dolarlık sözleşme imzalayarak rekor kırmıştı. 

    Shohei Ohtani, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    “Keşke bu araçlar daha önce elimde olsaydı. Kendi kendime şunu düşünüyorum: ‘Küçükler Ligi yıllarımda böyle bir teknolojiye sahip olsaydım şimdi ne kadar daha iyi olabilirdim? Oyuncuların bu araçları gelişimlerini izlemek için kullanması gerektiğini düşünüyorum ve ne kadar erken kullanmaya başlarlarsa gelişimleri de o kadar hızlı olacaktır” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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