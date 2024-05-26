OLED ekranlı iPad Mini çıkış tarihi ortaya çıktı: Bekleyiş sürecek

OLED ekranlı iPad Mini 2026'da geliyor
Bildiğiniz gibi Apple, geçen yıl iPad modellerini güncellemedi. Yakın tarihteki iPad Pro lansmanında ise iPad Mini ve iPad Air modellerinin pas geçildiğini gördük. Ancak bu bekleyiş yavaş yavaş sonlanıyor olabilir. Sektöre yakınlığı ile tanınan ZDNet, son raporunda Samsung Display'in 8 inç OLED ekran geliştirmeye başladığını bildirdi.
Kötü haber şu ki, bu panellerin 2025'in ikinci yarısında seri üretime girmesi bekleniyor. Bu da OLED ekranlı iPad Mini için en yakın tarihi 2026 yılına taşıyor. Üstelik raporda yer alan bilgiler bununla sınırlı değil. Aynı yıl içinde iPad Air’in de OLED ekran ile güncellenmesi bekleniyor. Bu noktada OLED iPad Air 11 inçlik ekranı korurken, iPad mini'nin ekranının boyutu 8,3'ten 8,7 inçe büyüyebilir.
Kaçıranlar için yeni 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro, dinamik yenileme hızı sunan LTPO OLED ekranla tanıtıldı. iPad mini ve iPad Air modellerinde ise LTPS OLED'e işaret ediliyor. Dolayısıyla her iki modelin, 60Hz yenileme hızı ile ProMotion'dan yoksun olduğunu görebiliriz. Tabi ki tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.