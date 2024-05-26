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    Anlık Bildirim

    OLED ekranlı iPad Mini çıkış tarihi ortaya çıktı: Bekleyiş sürecek

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan OLED ekranlı iPad Mini için tarih verildi. Görünüşe göre bekleyiş bir süre daha sürecek. Gelin detaylarına hep birlikte göz atalım.
    OLED ekranlı iPad Mini çıkış tarihi sızdırıldı! Bekleyiş sürecek Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda yeni 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro modellerini duyuran Apple, odağını yeni iPad Mini ve iPad Air modellerine çevirmiş durumda. Daha önce her iki modelin, OLED ekran teknolojisine geçiş yapacağı konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise, OLED ekranlı iPad Mini için yeni bir tarih ortaya çıktı. İşte beklenen çıkış tarihi...

    OLED ekranlı iPad Mini 2026'da geliyor

    Bildiğiniz gibi Apple, geçen yıl iPad modellerini güncellemedi. Yakın tarihteki iPad Pro lansmanında ise iPad Mini ve iPad Air modellerinin pas geçildiğini gördük. Ancak bu bekleyiş yavaş yavaş sonlanıyor olabilir. Sektöre yakınlığı ile tanınan ZDNet, son raporunda Samsung Display'in 8 inç OLED ekran geliştirmeye başladığını bildirdi.

    Kötü haber şu ki, bu panellerin 2025'in ikinci yarısında seri üretime girmesi bekleniyor. Bu da OLED ekranlı iPad Mini için en yakın tarihi 2026 yılına taşıyor. Üstelik raporda yer alan bilgiler bununla sınırlı değil. Aynı yıl içinde iPad Air’in de OLED ekran ile güncellenmesi bekleniyor. Bu noktada OLED ‌‌iPad Air‌‌ 11 inçlik ekranı korurken, ‌‌iPad mini‌‌'nin ekranının boyutu 8,3'ten 8,7 inçe büyüyebilir.

    Kaçıranlar için yeni 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro, dinamik yenileme hızı sunan LTPO OLED ekranla tanıtıldı. iPad mini‌ ve ‌iPad Air‌ modellerinde ise LTPS OLED'e işaret ediliyor. Dolayısıyla her iki modelin, 60Hz yenileme hızı ile ProMotion'dan yoksun olduğunu görebiliriz. Tabi ki tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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