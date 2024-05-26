OLED ekranlı iPad Mini çıkış tarihi ortaya çıktı: Bekleyiş sürecek

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda yeni 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro modellerini duyuran Apple, odağını yeni iPad Mini ve iPad Air modellerine çevirmiş durumda. Daha önce her iki modelin, OLED ekran teknolojisine geçiş yapacağı konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise, OLED ekranlı iPad Mini için yeni bir tarih ortaya çıktı. İşte beklenen çıkış tarihi...

OLED ekranlı iPad Mini 2026'da geliyor

Bildiğiniz gibi Apple, geçen yıl iPad modellerini güncellemedi. Yakın tarihteki iPad Pro lansmanında ise iPad Mini ve iPad Air modellerinin pas geçildiğini gördük. Ancak bu bekleyiş yavaş yavaş sonlanıyor olabilir. Sektöre yakınlığı ile tanınan ZDNet, son raporunda Samsung Display'in 8 inç OLED ekran geliştirmeye başladığını bildirdi.

Kötü haber şu ki, bu panellerin 2025'in ikinci yarısında seri üretime girmesi bekleniyor. Bu da OLED ekranlı iPad Mini için en yakın tarihi 2026 yılına taşıyor. Üstelik raporda yer alan bilgiler bununla sınırlı değil. Aynı yıl içinde iPad Air’in de OLED ekran ile güncellenmesi bekleniyor. Bu noktada OLED ‌‌iPad Air‌‌ 11 inçlik ekranı korurken, ‌‌iPad mini‌‌'nin ekranının boyutu 8,3'ten 8,7 inçe büyüyebilir.

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Kaçıranlar için yeni 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro, dinamik yenileme hızı sunan LTPO OLED ekranla tanıtıldı. iPad mini‌ ve ‌iPad Air‌ modellerinde ise LTPS OLED'e işaret ediliyor. Dolayısıyla her iki modelin, 60Hz yenileme hızı ile ProMotion'dan yoksun olduğunu görebiliriz. Tabi ki tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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OLED ekranlı iPad Mini çıkış tarihi sızdırıldı! Bekleyiş sürecek