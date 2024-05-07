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    iPad Pro 7. nesil tanıtıldı: M4 çipiyle şimdi Mac'ten de güçlü!

    Apple, Let Loose etkinliğinde merakla beklenen 2024 iPad Pro modellerini tanıttı. M4 çipli iPad Pro 13 inç ve 11 inç, capcanlı OLED ekranı ve Mac'ler kadar güçlü donanımıyla dikkat çekiyor.
    2024 iPad Pro M4 çipli Tam Boyutta Gör
    Apple, TSİ 17.00'de başlayan Let Loose etkinliğinde beklendiği üzere yeni iPad'leri ve aksesuarlarını tanıttı. 2024 iPad Pro modelleri 13 inç ve 11 inç ekran seçeneğiyle geliyor ancak önemli bir yükseltme var; iPad Pro 7. nesil, OLED ekranla yenilendi. Peki, M4 çipli iPad Pro özellikleri nasıl, fiyatı ne kadar? İşte Apple'ın en güçlü tableti hakkında her şey:

    Apple bugün M4 çipi, Ultra Retina XDR OLED ekran, daha fazlasını içeren 2024 iPad Pro modellerini tanıttı. M4 iPad Pro, 11 inç ve 13 inç ekran seçeneğiyle profesyonellerin beğenisine sunuldu.

    Apple M4 çip ile geliyor

    iPad Pro M4 çip özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple M4 çipin ikinci nesil 3nm teknolojisiyle üretildiği ve yeni ekran motorunun yanı sıra donanım hızlandırmalı ağ gölgeleme ve ışın izleme özelliklerine sahip olduğu belirtildi. Önceki iPad Pro'daki M2 işlemciye göre %50'ye kadar daha hızlı CPU performansı ve dört kat daha hızlı görüntü oluşturma performansı sunuyor.

    2014 ‌iPad Pro‌ 11 inç ve 13 inç modelleri, daha iyi görüntülü arama deneyimi sunmak adına tabletin yan tarafına alınan 12MP ön kamera ile geliyor. Ayrıca artık daha iyi belge taraması için Uyarlanabilir TrueTone flash özelliği mevcut. Arka kamera artık ProRes video kaydı ve Smart HDR 4'ü destekliyor.

    ‌iPad Pro 2024 modelleri‌, oldukça ince bir tasarım ve biraz daha büyük 11 inç ve 13 inç ekran boyutu seçenekleri sunuyor. 11 inçlik model 5,3 mm kalınlığındayken 13 inçlik model yalnızca 5,1 mm kalınlığında. Apple, bunun yeni iPad Pro'yu şimdiye kadarki en ince Apple tableti haline getirdiğini belirtiyor.

    iPad Pro'nun Ultra Retina XDR OLED ekranı, normal kullanımda 1.000 nite kadar ekran parlaklığı, HDR içerikleri görüntülerken 1.600 nit ekran parlaklığı sunmak için tandem tasarım olarak adlandırılan iki panel kullanıyor. Daha derin, gerçek siyahlar, gölgelerde ve düşük ışıkta daha fazla ayrıntı, daha parlak vurgular ve geliştirilmiş parlaklık sunuyor ve hareket halindeki içeriğe daha duyarlı.

    Yeni iPad Pro'nun kasası %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış. Gümüş ve Uzay Siyahı renk seçenekleriyle geliyor.

    2024 iPad Pro fiyatı

    M4 iPad Pro fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    2024 iPad Pro, 256GB, 512GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleriyle geliyor. M4 çipli iPad Pro'nun Türkiye fiyatı 45.999 TL'den başlıyor. 13 inç iPad Pro 2024 modelin fiyatı ise 59.999 TL'den başlıyor. Depolama alanına göre iPad Pro 2024 fiyatları şu şekilde:

    11 inç iPad Pro fiyatı

    • 256GB: 45.999 TL
    • 512GB: 53.999 TL
    • 1TB: 71.499 TL
    • 2TB: 88.999 TL

    13 inç iPad Pro fiyatı

    • 256GB: 59.999 TL
    • 512GB: 67.999 TL
    • 1TB: 85.499 TL
    • 2TB: 102.999 TL

    2024 iPad Pro özellikleri

    M4 çipli iPad Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 11 inç / 13 inç, 264ppi, 120Hz, 1600 nit, Ultra Retina XDR OLED
    • İşlemci: Apple M4 çip
    • Bellek: 8GB RAM, 16GB RAM (1TB'a özel)
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
    • Arka kamera: 12MP geniş kamera, f/1.8 
    • Ön kamera: 12MP ultra geniş kamera, f/2.4
    • Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, Thunderbolt/USB 4
    • Ses: 4 hoparlör
    • Aksesuarlar: Magic Keyboard ve Apple Pencil Pro
    • Renk: Gümüş, Uzay Siyahı
    • Boyut: 249.7 x 177.5 x 5.3mm (11 inç), 281.6 x 215.5 x 5.1mm (13 inç)
    • Ağırlık: 444 g (11 inç), 579 g (13 inç)
    • İşletim sistemi: iPadOS 17

    güncelleniyor...

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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