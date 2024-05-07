iPad Pro 7. nesil tanıtıldı: M4 çipiyle şimdi Mac'ten de güçlü!

- Apple M4 çip ile geliyor
- 2024 iPad Pro fiyatı
- 11 inç iPad Pro fiyatı
- 13 inç iPad Pro fiyatı
- 2024 iPad Pro özellikleri
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Apple bugün M4 çipi, Ultra Retina XDR OLED ekran, daha fazlasını içeren 2024 iPad Pro modellerini tanıttı. M4 iPad Pro, 11 inç ve 13 inç ekran seçeneğiyle profesyonellerin beğenisine sunuldu.
Apple M4 çip ile geliyor
2014 iPad Pro 11 inç ve 13 inç modelleri, daha iyi görüntülü arama deneyimi sunmak adına tabletin yan tarafına alınan 12MP ön kamera ile geliyor. Ayrıca artık daha iyi belge taraması için Uyarlanabilir TrueTone flash özelliği mevcut. Arka kamera artık ProRes video kaydı ve Smart HDR 4'ü destekliyor.
iPad Pro 2024 modelleri, oldukça ince bir tasarım ve biraz daha büyük 11 inç ve 13 inç ekran boyutu seçenekleri sunuyor. 11 inçlik model 5,3 mm kalınlığındayken 13 inçlik model yalnızca 5,1 mm kalınlığında. Apple, bunun yeni iPad Pro'yu şimdiye kadarki en ince Apple tableti haline getirdiğini belirtiyor.
iPad Pro'nun Ultra Retina XDR OLED ekranı, normal kullanımda 1.000 nite kadar ekran parlaklığı, HDR içerikleri görüntülerken 1.600 nit ekran parlaklığı sunmak için tandem tasarım olarak adlandırılan iki panel kullanıyor. Daha derin, gerçek siyahlar, gölgelerde ve düşük ışıkta daha fazla ayrıntı, daha parlak vurgular ve geliştirilmiş parlaklık sunuyor ve hareket halindeki içeriğe daha duyarlı.
Yeni iPad Pro'nun kasası %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış. Gümüş ve Uzay Siyahı renk seçenekleriyle geliyor.
2024 iPad Pro fiyatı
11 inç iPad Pro fiyatı
- 256GB: 45.999 TL
- 512GB: 53.999 TL
- 1TB: 71.499 TL
- 2TB: 88.999 TL
13 inç iPad Pro fiyatı
- 256GB: 59.999 TL
- 512GB: 67.999 TL
- 1TB: 85.499 TL
- 2TB: 102.999 TL
2024 iPad Pro özellikleri
- Ekran: 11 inç / 13 inç, 264ppi, 120Hz, 1600 nit, Ultra Retina XDR OLED
- İşlemci: Apple M4 çip
- Bellek: 8GB RAM, 16GB RAM (1TB'a özel)
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
- Arka kamera: 12MP geniş kamera, f/1.8
- Ön kamera: 12MP ultra geniş kamera, f/2.4
- Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, Thunderbolt/USB 4
- Ses: 4 hoparlör
- Aksesuarlar: Magic Keyboard ve Apple Pencil Pro
- Renk: Gümüş, Uzay Siyahı
- Boyut: 249.7 x 177.5 x 5.3mm (11 inç), 281.6 x 215.5 x 5.1mm (13 inç)
- Ağırlık: 444 g (11 inç), 579 g (13 inç)
- İşletim sistemi: iPadOS 17
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