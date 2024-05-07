iPad Pro 7. nesil tanıtıldı: M4 çipiyle şimdi Mac'ten de güçlü!

Tam Boyutta Gör Apple, TSİ 17.00'de başlayan Let Loose etkinliğinde beklendiği üzere yeni iPad'leri ve aksesuarlarını tanıttı. 2024 iPad Pro modelleri 13 inç ve 11 inç ekran seçeneğiyle geliyor ancak önemli bir yükseltme var; iPad Pro 7. nesil, OLED ekranla yenilendi. Peki, M4 çipli iPad Pro özellikleri nasıl, fiyatı ne kadar? İşte Apple'ın en güçlü tableti hakkında her şey:

Apple bugün M4 çipi, Ultra Retina XDR OLED ekran, daha fazlasını içeren 2024 iPad Pro modellerini tanıttı. M4 iPad Pro, 11 inç ve 13 inç ekran seçeneğiyle profesyonellerin beğenisine sunuldu.

Apple M4 çip ile geliyor

Tam Boyutta Gör Apple M4 çipin ikinci nesil 3nm teknolojisiyle üretildiği ve yeni ekran motorunun yanı sıra donanım hızlandırmalı ağ gölgeleme ve ışın izleme özelliklerine sahip olduğu belirtildi. Önceki iPad Pro'daki M2 işlemciye göre %50'ye kadar daha hızlı CPU performansı ve dört kat daha hızlı görüntü oluşturma performansı sunuyor.

2014 ‌iPad Pro‌ 11 inç ve 13 inç modelleri, daha iyi görüntülü arama deneyimi sunmak adına tabletin yan tarafına alınan 12MP ön kamera ile geliyor. Ayrıca artık daha iyi belge taraması için Uyarlanabilir TrueTone flash özelliği mevcut. Arka kamera artık ProRes video kaydı ve Smart HDR 4'ü destekliyor.

‌iPad Pro 2024 modelleri‌, oldukça ince bir tasarım ve biraz daha büyük 11 inç ve 13 inç ekran boyutu seçenekleri sunuyor. 11 inçlik model 5,3 mm kalınlığındayken 13 inçlik model yalnızca 5,1 mm kalınlığında. Apple, bunun yeni iPad Pro'yu şimdiye kadarki en ince Apple tableti haline getirdiğini belirtiyor.

iPad Pro'nun Ultra Retina XDR OLED ekranı, normal kullanımda 1.000 nite kadar ekran parlaklığı, HDR içerikleri görüntülerken 1.600 nit ekran parlaklığı sunmak için tandem tasarım olarak adlandırılan iki panel kullanıyor. Daha derin, gerçek siyahlar, gölgelerde ve düşük ışıkta daha fazla ayrıntı, daha parlak vurgular ve geliştirilmiş parlaklık sunuyor ve hareket halindeki içeriğe daha duyarlı.

Yeni iPad Pro'nun kasası %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış. Gümüş ve Uzay Siyahı renk seçenekleriyle geliyor.

2024 iPad Pro fiyatı

Tam Boyutta Gör 2024 iPad Pro, 256GB, 512GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleriyle geliyor. M4 çipli iPad Pro'nun Türkiye fiyatı 45.999 TL'den başlıyor. 13 inç iPad Pro 2024 modelin fiyatı ise 59.999 TL'den başlıyor. Depolama alanına göre iPad Pro 2024 fiyatları şu şekilde:

11 inç iPad Pro fiyatı

256GB: 45.999 TL

512GB: 53.999 TL

1TB: 71.499 TL

2TB: 88.999 TL

13 inç iPad Pro fiyatı

256GB: 59.999 TL

512GB: 67.999 TL

1TB: 85.499 TL

2TB: 102.999 TL

2024 iPad Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 11 inç / 13 inç, 264ppi, 120Hz, 1600 nit, Ultra Retina XDR OLED

: 11 inç / 13 inç, 264ppi, 120Hz, 1600 nit, Ultra Retina XDR OLED İşlemci : Apple M4 çip

: Apple M4 çip Bellek : 8GB RAM, 16GB RAM (1TB'a özel)

: 8GB RAM, 16GB RAM (1TB'a özel) Depolama : 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Arka kamera : 12MP geniş kamera, f/1.8

: 12MP geniş kamera, f/1.8 Ön kamera : 12MP ultra geniş kamera, f/2.4

: 12MP ultra geniş kamera, f/2.4 Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, Thunderbolt/USB 4

WiFi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, Thunderbolt/USB 4 Ses : 4 hoparlör

: 4 hoparlör Aksesuarlar : Magic Keyboard ve Apple Pencil Pro

: Magic Keyboard ve Apple Pencil Pro Renk : Gümüş, Uzay Siyahı

: Gümüş, Uzay Siyahı Boyut : 249.7 x 177.5 x 5.3mm (11 inç), 281.6 x 215.5 x 5.1mm (13 inç)

: 249.7 x 177.5 x 5.3mm (11 inç), 281.6 x 215.5 x 5.1mm (13 inç) Ağırlık : 444 g (11 inç), 579 g (13 inç)

: 444 g (11 inç), 579 g (13 inç) İşletim sistemi: iPadOS 17

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