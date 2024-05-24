Apple'dan iOS 17.5'teki büyük soruna ilişkin açıklama geldi

- Apple: iCloud Fotoğraflar'dan kaynaklanmıyor
- Reddit'teki gönderi silindi!
- Az sayıda kullanıcı ve fotoğrafı etkiliyor
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Apple: iCloud Fotoğraflar'dan kaynaklanmıyor
Apple’a göre sorun iCloud Fotoğraflar’dan kaynaklı değil. Her şey cihazın dosya sisteminde bulunan bozuk veritabanı girişinden kaynaklanıyor.
Kullanıcının cihazından tamamen silinmeyen fotoğraflar iCloud Fotoğraflar ile senkronize edilmiyordu. Bu dosyalar yalnızca cihazda tutuluyordu. Ancak, bir yedeklemeden geri yüklerken, aygıtlar arası aktarım gerçekleştirirken veya iCloud Fotoğraflar’ı kullanmadan iCloud Yedeklemesinden geri yükleme yaparken bu dosyalar bir cihazdan diğerine aktarılmış olabilir.
Reddit'teki gönderi silindi!
Apple, satılan cihazda fotoğrafların yeniden göründüğüne ilişikin paylaşımda bulunan Reddit kullanıcısına da yanıt verdi. Apple, bu iddianın yanlış olduğunu söylüyor. Şirket, belirtilen adımlar (Ayarlar - Genel - Aktar ve Sıfırla - Tüm İçeriği ve Ayarları Sil) kullanılarak bir cihazın tamamen silinmesinden sonra tüm dosyaların ve içeriğin kalıcı olarak silindiğini söylüyor. Bu adımlardan sonra cihazdaki her şey kalıcı olarak siliniyor ve eski fotoğrafların yeniden ortaya çıkması şansı yok. Bu arada söz konusu şikayete ilişkin gönderi Apple’ın bu açıklamasından sonra silindi.
Az sayıda kullanıcı ve fotoğrafı etkiliyor
Apple, ayrıca bu sorunun az sayıda kullanıcıyı ve az sayıda fotoğrafı etkilediğine dikkat çekiyor. Şirket, kullanıcıların fotoğraflarına veya videolarına erişimi olmadığını da ekliyor. iOS 17.5.1 güncellemesi bu sorunu çözüyor olsa da Fotoğraflar uygulamasını açıp kontrol etmekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.