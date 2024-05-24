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    Anlık Bildirim

    Apple'dan iOS 17.5'teki büyük soruna ilişkin açıklama geldi

    iOS 17.5, silinen fotoğrafların geri gelmesi gibi büyük bir sorunu getirdi. Bunu çözen iOS 17.5.1 güncellemesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Apple, şimdi soruna ilişkin açıklamada bulundu.
    apple ios 17.5 silinen fotoğrafların geri gelmesi açıklama Tam Boyutta Gör
    Apple, kullanıcıların iOS 17.5’i yükledikten sonra silinen fotoğraflarla karşılaşmalarına yol açan bir sorunu çözmek için iOS 17.5.1 güncellemesini yayınladı. Sürüm notlarına göre sorun veritabanının bozulmasından kaynaklanıyordu. Şirket, bunun tam olarak ne anlama geldiğine ve yıllar önce silinmiş bir fotoğrafın nasıl göründüğüne ilişkin açıklama bulundu.

    Apple: iCloud Fotoğraflar'dan kaynaklanmıyor

    Apple’a göre sorun iCloud Fotoğraflar’dan kaynaklı değil. Her şey cihazın dosya sisteminde bulunan bozuk veritabanı girişinden kaynaklanıyor.

    Kullanıcının cihazından tamamen silinmeyen fotoğraflar iCloud Fotoğraflar ile senkronize edilmiyordu. Bu dosyalar yalnızca cihazda tutuluyordu. Ancak, bir yedeklemeden geri yüklerken, aygıtlar arası aktarım gerçekleştirirken veya iCloud Fotoğraflar’ı kullanmadan iCloud Yedeklemesinden geri yükleme yaparken bu dosyalar bir cihazdan diğerine aktarılmış olabilir.

    Reddit'teki gönderi silindi!

    Apple, satılan cihazda fotoğrafların yeniden göründüğüne ilişikin paylaşımda bulunan Reddit kullanıcısına da yanıt verdi. Apple, bu iddianın yanlış olduğunu söylüyor. Şirket, belirtilen adımlar (Ayarlar - Genel - Aktar ve Sıfırla - Tüm İçeriği ve Ayarları Sil) kullanılarak bir cihazın tamamen silinmesinden sonra tüm dosyaların ve içeriğin kalıcı olarak silindiğini söylüyor. Bu adımlardan sonra cihazdaki her şey kalıcı olarak siliniyor ve eski fotoğrafların yeniden ortaya çıkması şansı yok. Bu arada söz konusu şikayete ilişkin gönderi Apple’ın bu açıklamasından sonra silindi.

    Az sayıda kullanıcı ve fotoğrafı etkiliyor

    Apple, ayrıca bu sorunun az sayıda kullanıcıyı ve az sayıda fotoğrafı etkilediğine dikkat çekiyor. Şirket, kullanıcıların fotoğraflarına veya videolarına erişimi olmadığını da ekliyor. iOS 17.5.1 güncellemesi bu sorunu çözüyor olsa da Fotoğraflar uygulamasını açıp kontrol etmekte fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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