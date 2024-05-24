Apple'dan iOS 17.5'teki büyük soruna ilişkin açıklama geldi

Tam Boyutta Gör Apple, kullanıcıların iOS 17.5’i yükledikten sonra silinen fotoğraflarla karşılaşmalarına yol açan bir sorunu çözmek için iOS 17.5.1 güncellemesini yayınladı. Sürüm notlarına göre sorun veritabanının bozulmasından kaynaklanıyordu. Şirket, bunun tam olarak ne anlama geldiğine ve yıllar önce silinmiş bir fotoğrafın nasıl göründüğüne ilişkin açıklama bulundu.

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Apple: iCloud Fotoğraflar'dan kaynaklanmıyor

Apple’a göre sorun iCloud Fotoğraflar’dan kaynaklı değil. Her şey cihazın dosya sisteminde bulunan bozuk veritabanı girişinden kaynaklanıyor.

Kullanıcının cihazından tamamen silinmeyen fotoğraflar iCloud Fotoğraflar ile senkronize edilmiyordu. Bu dosyalar yalnızca cihazda tutuluyordu. Ancak, bir yedeklemeden geri yüklerken, aygıtlar arası aktarım gerçekleştirirken veya iCloud Fotoğraflar’ı kullanmadan iCloud Yedeklemesinden geri yükleme yaparken bu dosyalar bir cihazdan diğerine aktarılmış olabilir.

Reddit'teki gönderi silindi!

Apple, satılan cihazda fotoğrafların yeniden göründüğüne ilişikin paylaşımda bulunan Reddit kullanıcısına da yanıt verdi. Apple, bu iddianın yanlış olduğunu söylüyor. Şirket, belirtilen adımlar (Ayarlar - Genel - Aktar ve Sıfırla - Tüm İçeriği ve Ayarları Sil) kullanılarak bir cihazın tamamen silinmesinden sonra tüm dosyaların ve içeriğin kalıcı olarak silindiğini söylüyor. Bu adımlardan sonra cihazdaki her şey kalıcı olarak siliniyor ve eski fotoğrafların yeniden ortaya çıkması şansı yok. Bu arada söz konusu şikayete ilişkin gönderi Apple’ın bu açıklamasından sonra silindi.

Az sayıda kullanıcı ve fotoğrafı etkiliyor

Apple, ayrıca bu sorunun az sayıda kullanıcıyı ve az sayıda fotoğrafı etkilediğine dikkat çekiyor. Şirket, kullanıcıların fotoğraflarına veya videolarına erişimi olmadığını da ekliyor. iOS 17.5.1 güncellemesi bu sorunu çözüyor olsa da Fotoğraflar uygulamasını açıp kontrol etmekte fayda var.

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