Iomega,eGo USB 3.0 destekli harici sabit disklerini satışa sunuyor

Depolama birimleri üreticisi Iomega, yeni taşınabilir sabit disklerini satışa sunuyor. Iomega'nın eGo adı altında ürettiği harici sabit diskler USB 3.0 arabirimi ile kullanıcılara yüksek hızda veri aktarımı sunuyor. Tasarımında yer alan koruma sistemi ile düşmeye ve darbeye karşı dayanıklı olan eGo USB 3.0 harici sabit disklerde 256 bit'lik AES koruma sistemine de yer verilmiş.Iomega'nın 4 farklı renkle ürettiği sabit disklerde kutu içeriği dahilinde QuikProtect, v.Clone ve Trendmicro'nun Internet Security yazılımları yer alıyor. Iomega eGo USB 3.0 harici sabit diskler 500 GB ve 1 TB olmak üzere 2 farklı kapasite ile kullanıcıların beğenesine sunulacak. Ekim ayı içerisinde satışa sunulması beklenen USB 3.0 destekli sabit disklerin fiyatları 114$ ve 189$ olarak açıklandı.

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