Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Iomega,eGo USB 3.0 destekli harici sabit disklerini satışa sunuyor

Depolama birimleri üreticisi Iomega, yeni taşınabilir sabit disklerini satışa sunuyor.
8 yıl
11,2b
1
7
Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Depolama birimleri üreticisi Iomega, yeni taşınabilir sabit disklerini satışa sunuyor. Iomega'nın eGo adı altında ürettiği harici sabit diskler USB 3.0 arabirimi ile kullanıcılara yüksek hızda veri aktarımı sunuyor. Tasarımında yer alan koruma sistemi ile düşmeye ve darbeye karşı dayanıklı olan eGo USB 3.0 harici sabit disklerde 256 bit'lik AES koruma sistemine de yer verilmiş.Iomega'nın 4 farklı renkle ürettiği sabit disklerde kutu içeriği dahilinde QuikProtect, v.Clone ve Trendmicro'nun Internet Security yazılımları yer alıyor. Iomega eGo USB 3.0 harici sabit diskler 500 GB ve 1 TB olmak üzere 2 farklı kapasite ile kullanıcıların beğenesine sunulacak. Ekim ayı içerisinde satışa sunulması beklenen USB 3.0 destekli sabit disklerin fiyatları 114$ ve 189$ olarak açıklandı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sotoxs 8 yıl
evet fiyatta da öyle olmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teksalih 8 yıl
usb 2. ile usb 3. arasında 6 kat perf. farkı vardır,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erai 8 yıl
Ortalama bir taşınabilir harddisk yaklaşık 30-35 mbps hızlarında yazma yaparken, bu yeni çıkan usb3.0 harddisklerin pratikteki yazma hızlarını çok merak ediyorum. Umarım Sata3.0 harddisklerdeki gibi fos çıkmaz bunlarda...


EK : Az önce araştırdım, çok fazla test bulamadım ancak bir testte gördüğüm üzere, usb2.0 ile 3.0 arasında iki kattan fazla fark var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Teknoloji Gündemi Özel: Ozone marka oyun aksesuarları ve aksesuarların gerekliliği üzerine konuşuyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim