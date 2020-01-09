Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OmniVision yeni 48MP çözünürlüğünde sensörünü duyurdu

    Hali hazırda 48MP çözünürlüğündeki sensörlerin küçük pikseller kullandığını gören OmniVision yeni sensöründe 1.2 mikron boyutunda pikseller kullanarak ışığı daha iyi yönetmeyi amaçlıyor.
    1 hf.
    1,3b
    1
    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    OmniVision yeni 48MP çözünürlüğünde sensörünü duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon pazarında Sony ve Samsung gibi markaların sensör modellerini görüyor olsak da OmniVision firması da önemli bir yere sahip. Firma 48MP çözünürlüğünde büyük boyutlara sahip bir sensör duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Hisense sadece e-mürekkep ekranlı telefonunu tanıttı

    OV48C neler sunuyor?

    OV48C adını alan sensör oldukça büyük. 1/1.3 inçlik sensör boyutu Samsung’un 108MP çözünürlüğündeki sensörü ile hemen hemen aynı. OmniVision bu büyük alanı 1.2 mikron boyutundaki pikselleri için kullanmış. Böylece daha iyi ışık yönetimi elde edilmiş. PureCel Plus teknolojisi de aynı ISOCELL teknolojisinde olduğu gibi sensörün daha fazla ışık almasını sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Artık sefer tasları da teknolojiye ayak uydurdu"

    Sensör 4 pikseli donanımı tabanlı birleştirerek 48MP çözünürlüğünde görseller elde edebiliyor. Ya da 2.4 mikron piksel boyutları ile 12MP çözünürlüğünde detaylı görseller elde edilebiliyor. Dijital yakınlaştırma da 12MP çözünürlüğünde fotoğraflar çıkarıyor. Yonga üzerinde gelişmiş HDR ve sıralı HDR dönüşümü yapılıyor.

    Video tarafında 4K 60FPS çıktı veya piksel birleştirme olmaksızın 8K çözünürlük sunuluyor. Ayrıca Full HD 240FPS ve 720p 360FPS yavaş çekim imkanı da var. OV48C sensörü örneklemeye başlamış durumda.



    https://www.ovt.com/sensors/OV48C Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 1 hf.
    Ne vardı 12 MP çözünürlük koysaydınız da 2 mikronluk dev pikseller görseydik.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Xiaomi, MIUI 12 arayüzünü resmen doğruladı 1 hf. Yeni DC filmi Birds of Prey'in ikinci fragmanı yayınlandı 1 hf. Tiktok ve Snapchat'in etkisiyle Instagram'ın büyüme hızı tek haneye indi 1 hf. OnePlus Concept One elimizde | En çılgın OnePlus 1 hf. Segway’in tekerlekli koltuğu S-Pod tanıtıldı 1 hf. EVO 2 katlanabilir Drone modeli DJI’a rakip oluyor 1 hf. Sharp Dynabook Portege X30L -G en hafif 13 inçlik dizüstü olma iddiasında 1 hf. Acer Swift 3 modeli en yeni işlemcilerle güncellendi 1 hf. Amazon’da Yeni Assassin’s Creed oyununa ait olduğu iddia edilen bir ilan ortaya çıktı 1 hf. Quibi'den yatay ve dikey formatlı video karmaşasına çözüm: Döndürülebilir Video 1 hf. Avustralya'daki korkunç yangınların boyutunu gösteren uydu görüntüleri 1 hf. Bic deneysel anlamda akıllı bir traş bıçağı geliştirdi 1 hf. Japonlar bunu da yaptı | Sensörlü kıyafet 1 hf. MSI Optix MEG381CQR | Ön inceleme 1 hf. Paranın Sosyal Hali Tosla'yı İnceledik! 1 hf. Renault Clio ve Captur'un hibrit versiyonları Brüksel'de 1 hf. Cebe giren dev İHA: Black Hornet 3 1 hf. Parmak izi okuyuculu Samsung Portable SSD T7 Touch duyuruldu 1 hf. En ucuz LiDAR kutusu duyuruldu 1 hf. TCL akıllı telefon serisini genişletiyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN OmniVision yeni 48MP çözünürlüğünde sensörünü duyurdu Sonraki Amazfit Bip S yeni özellikleriyle duyuruldu 1 hf. AirPods ile kapışacak JBL TUNE 220 TWS ülkemizde satışa sunuldu 1 hf. İşte 2019 yılının sınıfında en güvenli otomobilleri 1 hf. Xbox Series X yonga seti gün yüzüne çıktı 1 hf. Samsung 980 PRO modeli sahneye çıktı 1 hf. Sunflower Drone sürekli evinizi gözetleyecek 1 hf. 10 ve 6 çekirdekli 2 Comet Lake-S yongası B460 yongasetli anakartta teste tabi tutuldu 1 hf. MSI GS66 Stealth oyuncu dizüstü | Ön inceleme 1 hf. App Store rekor kırdı: 2020’nin ilk gününde 386 milyon dolar kazanç 1 hf. Gerçekten yok artık | Karşınızda RGB'li akıllı tuvalet 1 hf. TR uzantılı domainler ODTÜ'den özel firmalara transfer ediliyor 1 hf. AMD CEO’su: Üst seviye Navi kartımızı bekleyin 1 hf. Razer Kishi oyun kontrolcüsü en düşük gecikmeye odaklanıyor 1 hf. Intel'in katlanabilir ekrana sahip 17 inçlik tableti Horseshoe Bend tanıtıldı 1 hf. Diesel, Snapdragon Wear 3100 işlemcili yeni akıllı saatlerini tanıttı 1 hf. Intel işlemci boyutunu değiştirebilir 1 hf. MSI ben de varım diyor | İşte tam kablosuz kulaklık modeli CH40 1 hf. 8K / 360 derece kamera cebe girdi | PilotOne kamera ön inceleme 1 hf. Samsung, askeri standartlarda sağlamlığa sahip Galaxy XCover Pro'yu duyurdu 1 hf. mamaRoo akıllı beşik ile tanışın Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim