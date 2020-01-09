OmniVision yeni 48MP çözünürlüğünde sensörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon pazarında Sony ve Samsung gibi markaların sensör modellerini görüyor olsak da OmniVision firması da önemli bir yere sahip. Firma 48MP çözünürlüğünde büyük boyutlara sahip bir sensör duyurdu.

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OV48C neler sunuyor?

OV48C adını alan sensör oldukça büyük. 1/1.3 inçlik sensör boyutu Samsung’un 108MP çözünürlüğündeki sensörü ile hemen hemen aynı. OmniVision bu büyük alanı 1.2 mikron boyutundaki pikselleri için kullanmış. Böylece daha iyi ışık yönetimi elde edilmiş. PureCel Plus teknolojisi de aynı ISOCELL teknolojisinde olduğu gibi sensörün daha fazla ışık almasını sağlıyor.

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Sensör 4 pikseli donanımı tabanlı birleştirerek 48MP çözünürlüğünde görseller elde edebiliyor. Ya da 2.4 mikron piksel boyutları ile 12MP çözünürlüğünde detaylı görseller elde edilebiliyor. Dijital yakınlaştırma da 12MP çözünürlüğünde fotoğraflar çıkarıyor. Yonga üzerinde gelişmiş HDR ve sıralı HDR dönüşümü yapılıyor.

Video tarafında 4K 60FPS çıktı veya piksel birleştirme olmaksızın 8K çözünürlük sunuluyor. Ayrıca Full HD 240FPS ve 720p 360FPS yavaş çekim imkanı da var. OV48C sensörü örneklemeye başlamış durumda.

https://www.ovt.com/sensors/OV48C

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