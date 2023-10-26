Omo'dan Okula Dönüş kampanyası: 20 kişiye teknolojik ürün hediye!

“Omo ile Okula Dönüşe Hazırlanın” sayfasındaki bilgileri dolduran kullanıcılar arasından 1 kişiye iPhone 14 Pro, 2 kişiye MacBook Air, 3 kişiye AirPods 3. Nesil, 2 kişiye Samsung Çamaşır Makinesi, 3 kişiye Xiaomi Robot Süpürge, 3 kişiye Philips XXL Premium Airfryer ve 6 kişiye Philips Buharlı El Ütüsü hediye edilecek.
Katılımın ücretsiz olduğu kampanyaya 31 Ekim 2023 saat 23.59’a kadar katılabilirsiniz. Kazananları 16 Kasım’da duyurulacak.
Temiz Sözlük platformunda temizlik, dekorasyon ve sürdürülebilirlik hakkında çeşitli makaleler yer alıyor. Uzman ekipler tarafından denenen, test edilen ve güvenilir bilgiler paylaşılıyor.
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.