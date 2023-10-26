Tam Boyutta Gör Omo’nun temizlik ve dekorasyon ipuçları hakkında bilgilere yer verdiği Temiz Sözlük platformu, okula dönüş sezonuna özel olarak yeni bir kampanya başlattı. Omo ile Okula Dönüşe Hazırlanan adı verilen kampanya ile Temiz Sözlük ziyaretçilerine 20 adet hediye dağıtılıyor.

“Omo ile Okula Dönüşe Hazırlanın” sayfasındaki bilgileri dolduran kullanıcılar arasından 1 kişiye iPhone 14 Pro, 2 kişiye MacBook Air, 3 kişiye AirPods 3. Nesil, 2 kişiye Samsung Çamaşır Makinesi, 3 kişiye Xiaomi Robot Süpürge, 3 kişiye Philips XXL Premium Airfryer ve 6 kişiye Philips Buharlı El Ütüsü hediye edilecek.

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Katılımın ücretsiz olduğu kampanyaya 31 Ekim 2023 saat 23.59’a kadar katılabilirsiniz. Kazananları 16 Kasım’da duyurulacak.

Temiz Sözlük platformunda temizlik, dekorasyon ve sürdürülebilirlik hakkında çeşitli makaleler yer alıyor. Uzman ekipler tarafından denenen, test edilen ve güvenilir bilgiler paylaşılıyor.

Kampanya sayfası: Omo ile Okula Dönüşe Hazırlanın

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Omo'dan Okula Dönüş kampanyası: 20 kişiye teknolojik ürün hediye!