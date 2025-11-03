Giriş
    Amazon Prime’a üye olana 100 TL anında indirim kuponu hediye

    11 Kasım'a kadar Amazon'un Prime servisine üye olan müşterilere 300 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL anında indirim uygulanıyor. Prime kampanyası hakkında detaylar haberimizde.

    Amazon Prime'a üye olana 100 TL anında indirim kuponu hediye
    Amazon’da Gülümseten Kasım indirimleri devam ederken Prime’a üye olacak yeni müşteriler için 100 TL indirim kuponu kampanyası başladı. 11 Kasım’a kadar Prime’a üye olacak müşterilere 300 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli anında 100 TL indirim kuponu tanımlanıyor. Üstelik Amazon Prime’a ilk kez üye olacak müşteriler ilk 30 gün ücretsiz olarak kullanabiliyor.

    11 Kasım saat 23.59’a kadar Prime aboneliği başlatacak müşteriler kampanyadan yararlanabiliyor. Tanımlanan indirim kuponunu hediye kartları, takı kategorisi ve gıda kategorisi haricinde 300 TL ve üzeri alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.

    Prime'a sepette %25 indirim!

    100 TL indirim kuponu, Gülümseten Kasım kapsamında indirime giren ürünlerde kullanılabiliyor. Böylece fırsata fırsat katarak alışverişinizi çok daha avantajlı hale getirebilirsiniz. Üstelik Süper İndirim Günleri kampanyası ile günlük ihtiyaç ürünlerinde Prime üyelerine indirimlere ek sepette yüzde 25 indirim uygulanıyor.

    %25 indirimli ürünler: https://www.amazon.com.tr/promotion/psp/A36ZU45138WC3I

    Prime üyeliği aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Prime üyeliğiniz sayesinde Amazon’da ücretsiz kargo ve Prime’a özel indirimlerden yararlanabilir, Prime Video ve Amazon Luna (Eski adıyla Prime Gaming) servislerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

    Kampanya hakkında detaylar: https://www.amazon.com.tr/b?node=207023938031

    İndirimli ürünler: Gülümseten Kasım İndirimleri


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Profil resmi
    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    rcknrll 2 saat önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 8 saat önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 16 saat önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 16 saat önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 1 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 1 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 1 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 2 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 2 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 2 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 2 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 2 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 2 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 2 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 3 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 3 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 3 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 3 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

