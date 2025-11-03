Amazon Prime’a üye olana 100 TL anında indirim kuponu hediye

11 Kasım saat 23.59’a kadar Prime aboneliği başlatacak müşteriler kampanyadan yararlanabiliyor. Tanımlanan indirim kuponunu hediye kartları, takı kategorisi ve gıda kategorisi haricinde 300 TL ve üzeri alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.
Prime'a sepette %25 indirim!
100 TL indirim kuponu, Gülümseten Kasım kapsamında indirime giren ürünlerde kullanılabiliyor. Böylece fırsata fırsat katarak alışverişinizi çok daha avantajlı hale getirebilirsiniz. Üstelik Süper İndirim Günleri kampanyası ile günlük ihtiyaç ürünlerinde Prime üyelerine indirimlere ek sepette yüzde 25 indirim uygulanıyor.
%25 indirimli ürünler: https://www.amazon.com.tr/promotion/psp/A36ZU45138WC3I
Prime üyeliği aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Prime üyeliğiniz sayesinde Amazon’da ücretsiz kargo ve Prime’a özel indirimlerden yararlanabilir, Prime Video ve Amazon Luna (Eski adıyla Prime Gaming) servislerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Kampanya hakkında detaylar: https://www.amazon.com.tr/b?node=207023938031
İndirimli ürünler: Gülümseten Kasım İndirimleri
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
