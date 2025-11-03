Amazon Prime’a üye olana 100 TL anında indirim kuponu hediye

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’da Gülümseten Kasım indirimleri devam ederken Prime’a üye olacak yeni müşteriler için 100 TL indirim kuponu kampanyası başladı. 11 Kasım’a kadar Prime’a üye olacak müşterilere 300 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli anında 100 TL indirim kuponu tanımlanıyor. Üstelik Amazon Prime’a ilk kez üye olacak müşteriler ilk 30 gün ücretsiz olarak kullanabiliyor.

11 Kasım saat 23.59’a kadar Prime aboneliği başlatacak müşteriler kampanyadan yararlanabiliyor. Tanımlanan indirim kuponunu hediye kartları, takı kategorisi ve gıda kategorisi haricinde 300 TL ve üzeri alışverişlerinizde kullanabilirsiniz.

Amazon Gülümseten Kasım'da öne çıkan indirimli ürünler 2 Kasım 20 sa. önce eklendi

Prime'a sepette %25 indirim!

100 TL indirim kuponu, Gülümseten Kasım kapsamında indirime giren ürünlerde kullanılabiliyor. Böylece fırsata fırsat katarak alışverişinizi çok daha avantajlı hale getirebilirsiniz. Üstelik Süper İndirim Günleri kampanyası ile günlük ihtiyaç ürünlerinde Prime üyelerine indirimlere ek sepette yüzde 25 indirim uygulanıyor.

%25 indirimli ürünler: https://www.amazon.com.tr/promotion/psp/A36ZU45138WC3I

Prime üyeliği aylık 69,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Prime üyeliğiniz sayesinde Amazon’da ücretsiz kargo ve Prime’a özel indirimlerden yararlanabilir, Prime Video ve Amazon Luna (Eski adıyla Prime Gaming) servislerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Kampanya hakkında detaylar: https://www.amazon.com.tr/b?node=207023938031

İndirimli ürünler: Gülümseten Kasım İndirimleri

