Ön değerlendirme; Radeon HD 4770 (40nm), Radeon HD 4850'ye karşı

Yüksek performans segmentine yönelik olarak Radeon HD 4890 modelini kısa bir süre önce kullanıma sunan AMD-ATi'nin hız kesmeye niyeti yok gibi görünüyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, Radeon HD 4770 modelini endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk masaüstü ekran kartı olarak lanse etmeye hazırlanıyor. Bir süre önce gün ışığına çıkan bazı dökümanlara göre, Mayıs ayının hemen başında tanıtılacağı belirtilen Radeon HD 4770 için kimi kaynaklar 28 Nisan tarihini işaret ediyor.

AMD-ATi tarafından 99$ seviyesinde en hızlı ekran kartı çözümü olarak lanse edilmesi planlanan Radeon HD 4770 modeline, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'su güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartına 512MB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Standart tasarımda 750MHz GPU ve 3200MHz bellek saat hızlarına sahip olacağı belirtilen Radeon HD 4770, AMD-ATi'nin resmi dökümanlarına göre Nvidia'nın GeForce 9800GT modeline karşı konumlandırılacak.

40nm üretim teknolojisinin verdiği avantajla watt ve maliyet başına performans değerlendirmelerinde dikkat çekici sonuçlara imza atması ve 1 TeraFLOP'a yakın işlem gücü sunması beklenen Radeon HD 4770'in pazara giriş yapması ile birlikte Radeon HD 4830 modeli de yavaş yavaş sahalara veda edecek. HIS'in Radeon HD 4770 modeline yönelik resimleri yayımlayan Uzakdoğulu IT168 sitesi, son günlerde cevabı en çok merak edilen sorulardan biri olarak Radeon HD 4770-4850 karşılaştırmasına yönelik ön çalışma yaptı.

Yayınlanan sonuçlara göre Radeon HD 4770 performans anlamında Radeon HD 4850 modeline yakın sonuçları daha düşük güç tüketim değerleri ile sağlayabiliyor. Stormrise, HAWX, Unigine Tropics ve Unreal Tournament 3 kullanılarak hazırlanan ön değerlendirme çalışmasının sonucu olarak 99$ seviyesinde Radeon HD 4770 modelinin hayli etkili olacağı söylenebilir. Nvidia cephesinde ise henüz HD 4770'e yönelik bir model girişimi olmamakla birlikte GeForce GTS 250 modelinde fiyat indirimine gidilebileceği ifade edilmiyor değil.

Detaylı sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz.

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