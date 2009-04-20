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Ön değerlendirme; Radeon HD 4770 (40nm), Radeon HD 4850'ye karşı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,8b
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45
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans segmentine yönelik olarak Radeon HD 4890 modelini kısa bir süre önce kullanıma sunan AMD-ATi'nin hız kesmeye niyeti yok gibi görünüyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, Radeon HD 4770 modelini endüstrinin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk masaüstü ekran kartı olarak lanse etmeye hazırlanıyor. Bir süre önce gün ışığına çıkan bazı dökümanlara göre, Mayıs ayının hemen başında tanıtılacağı belirtilen Radeon HD 4770 için kimi kaynaklar 28 Nisan tarihini işaret ediyor.

AMD-ATi tarafından 99$ seviyesinde en hızlı ekran kartı çözümü olarak lanse edilmesi planlanan Radeon HD 4770 modeline, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'su güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartına 512MB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Standart tasarımda 750MHz GPU ve 3200MHz bellek saat hızlarına sahip olacağı belirtilen Radeon HD 4770, AMD-ATi'nin resmi dökümanlarına göre Nvidia'nın GeForce 9800GT modeline karşı konumlandırılacak.

40nm üretim teknolojisinin verdiği avantajla watt ve maliyet başına performans değerlendirmelerinde dikkat çekici sonuçlara imza atması ve 1 TeraFLOP'a yakın işlem gücü sunması beklenen Radeon HD 4770'in pazara giriş yapması ile birlikte Radeon HD 4830 modeli de yavaş yavaş sahalara veda edecek. HIS'in Radeon HD 4770 modeline yönelik resimleri yayımlayan Uzakdoğulu IT168 sitesi, son günlerde cevabı en çok merak edilen sorulardan biri olarak Radeon HD 4770-4850 karşılaştırmasına yönelik ön çalışma yaptı.

Yayınlanan sonuçlara göre Radeon HD 4770 performans anlamında Radeon HD 4850 modeline yakın sonuçları daha düşük güç tüketim değerleri ile sağlayabiliyor. Stormrise, HAWX, Unigine Tropics ve Unreal Tournament 3 kullanılarak hazırlanan ön değerlendirme çalışmasının sonucu olarak 99$ seviyesinde Radeon HD 4770 modelinin hayli etkili olacağı söylenebilir. Nvidia cephesinde ise henüz HD 4770'e yönelik bir model girişimi olmamakla birlikte GeForce GTS 250 modelinde fiyat indirimine gidilebileceği ifade edilmiyor değil.

Detaylı sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz.

Ön değerlendirme; Radeon HD 4770 (40nm), Radeon HD 4850'ye karşı
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Ön değerlendirme; Radeon HD 4770 (40nm), Radeon HD 4850'ye karşı
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Ön değerlendirme; Radeon HD 4770 (40nm), Radeon HD 4850'ye karşı
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Hirotaro 10 yıl
artık durun bee ...
başımız döndü...
2.bi emre kadar nvidia da atiye de kart çıkarma yasağa koyulmalı
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yerroner 10 yıl
Crysis'i koymamışlar tabloya :)
GTA başarımı da oldukça düşükmüş. Onun dışında fena değil gibi, Türkiyede 120 dolardan satılır herhalde.
Ayrıca bu testler hangi çözünürlük değerlerini yansıtıyor acaba, 1280x1024 kullandılarsa at çöpe gitsin yani.
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XivA 10 yıl
kuzene yeni 720be li sistem toplicam ve bu kartı sabırsızlıkla bekliyorum.
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ecay 10 yıl
KArtın performansı düz 625mhz'deki 4850 civarında bir şey olacak.O yüzden bu kart çıkana kadar 4830-4850-9800gt-9800gtx+ vb modelleri almayın hatta elinizde varsa satın.
4770 özel modelleri çok ciddi saat ve bellek hızlarıyla geleceklerdir bunu da göz önünde bulundurun.
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madator 10 yıl
Grafik gayet anlasılır burada beklenmesi gereken bence nvidia buna karsılık nasıl bir atak yapacak bu kart dediğini yaparsa nvidia ya indirim yapacak yada yeni kart cıkartacak bu fiyatta sonucta son kullanıcıya bize yarayacak
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Demek oluyor ki 4850'nin emekliliği yakındır. 4890 gibi hızaştırılmış yeni bir 4850 revizyonu çıkabilir.
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exomaniac 10 yıl
Saygıdeğer Forum üyeleri bu kadar da mantıksız konuşmasak...Şu kendi bindiği dalı kesti diyenler hiç mi mantık yok hiç mi haber okumuyosunuz AMD-ATİ RV770 yani 4830-4850-4870 de kullanılan chipden 1.000.000. adeti geçen bir satışı oldu kimbilir belki 2Milyonuncu adeti bile satmışlardır yani o kartlar AMD-ATİ nin istediğini sağladı.Yeni nesil kartlar çıkmadan evvel bunlar ısınma turları az biraz düşünelim hata mı yapmış doğru mu yapmış görelim.Bİlip bilmeden konuşmayalım ;) yani diyorsunuz ki kendi bindiği dalı keser kimse 4850 almaz tmm buraya kadar doğrusunuz...Devam edelim 4770 alır potansiyel 4850-4830 alıcıları tmmm eee bundan nasıl nvdia kazanıyor? Normal şartlar altında mantıken düşündüğün zaman ATİ kartı üretir ati kazanır yani kısaca aynı b..kun yoğurtlusu :D kazanan ATİ ve biz son Kullanıclar lütfen biraz mantığımızı çalıştıralım...Herkese İyi Forumlar
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atilgan26 10 yıl
128 bit ddr5 3200 MHZ = 256 bit ddr3 1600 MHZ kartlar arası sadece shader farkı var denebilir. Hal böyle alunca aferin amd'ye f/p/enerji verimliliği çok iyi kart. inşallah dizüstünede benzer segmentler gelir. 2020de 1 nm'yi göreceğiz heralde.
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575m 10 yıl
Kendi bindiği dalı kesmek:/,demek bu kadar cahiller.Doğaldırki her yeni seride performans çıtası biraz daha yükselir.Bir önceki seride aldığınız ekran kartı modeli yerine aynı fiyata daha performanslı başka bir kart gelir.Şimdi 4830 yerine gelen bir kart var da 4850 yerine bir kartın çıkmayacak olacağını kim garanti edebilir.Velevki çıkmasın zaten dx11 kartlarına 5-6 ay kalmışken o da sorun değil.Bunlar geçiş ürünleri 4850ye bir indirim çekersin elindeki stokları da tüketirsin böylece.Zaten belki 4850 yerine de bir kart çıkmayacak.Çünkü bu kart ile hem 4830un hem de 4850nin yerini tek bir kartla dolduruyor Ati.4830 fiyatına 4850 performansı veren daha az güç tüketimli ve daha serin daha sessiz bir kart..
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leventalpsal 10 yıl
4770 iyi overclock yapılabilir olacaktır muhtemelen ama beklenildiği kadar da çok olmayabilir. 40 nm olması daha yüksek saat hızlarına izin veriyor, ve amd/ati 'de doğal olarak bunu değerlendirip gpu'yu çok daha yüksek saat hızlarında çalışacak şekilde ayarlamışlar anlaşılan. Dolayısıyla 40 nm'nin sahip olduğu az ısınma avantajı zaten kullanılıyor olacak.
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honneur 10 yıl
4850 Henüz eol sürecine girmez. Bu kart iyi over olsa bile özel çözümlü 4850 lerde fena over olmayacaktır. Bunuda göz önünde bulundurun lütfen...
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taner11 10 yıl
ben bile alırım bu karttan hatta cf bile yaparım.hıs 2600 xt iceq i emekli etmem lazım önce.gerçi çoğu oyunu oynuyorum hala
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