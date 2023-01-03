Çocuk hastanesine saldıran hacker grubu özür diledi

Tam Boyutta Gör Siber suçlar dünyasının hiçbir hatayı affetmediği ve kimseye de acımadığı bir gerçek. Kripto para platformlarından milyarlarca dolar çalındı ve cebindeki üç kuruş parasını buraya yatıran gariban yatırımcı bile mağdur oldu. Siber saldırganların bir gün bile bu insanlara acıyarak paralarını iade ettiği görülmedi.

Pişman olan siber saldırganlar

Geçtiğimiz hafta Kanada’nın en büyük çocuk hastanesi SickKids siber saldırıya uğradı ve sistemlere fidye yazılımı atıldı. Personel verilere erişmekte büyük sıkıntı yaşadı. Özellikle tanı ve tedavi hizmetlerinin geciktiği belirtildi.

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Olayın gündem olmasının ardından dünyanın önemli hacker grupları arasında gösterilen LockBit bir özür bildirisi yayınlayarak haberleri olmadan bir alt birimin saldırıyı gerçekleştirdiğini ve insan sağlığına zarar verecek saldırılardan kesinlikle kaçındıklarını belirtti. Hastaneye gerekli şifre çözücü anahtar gönderilmiş durumda ve yavaş yavaş sistemlere erişim sağlanmaya başladı.

LockBit anlaştığı ortakları adına fidye saldırıları yapıyor ve elde edilen gelirin yüzde 20’sini alıyor. Daha önce çok kez hastanelere saldırdı ve fidye istedi. Bu kez neden böyle bir pişmanlık duydu bilinmiyor.

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