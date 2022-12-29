Twitter çöktü, on binlerce kullanıcı etkilendi

Bir yandan Elon Musk’ın yeni yönetim anlayışına uyum sağlamaya çalışan, diğer yandan da siber saldırılarla mücadele eden Twitter şimdi de erişim problemi yaşamaya başladı. Gece geç saatlerden bu yana bazı bölgelerde hizmete erişim sağlanamıyor.

Twitter neden çöktü?

Kullanıcılardan gelen raporlar doğrultusunda Twitter platformunun gece 03.00 sularında problem yaşamaya başladığı anlaşılıyor. Saat 04.00’a doğru dünya çapında on binlerce kullanıcının sisteme erişemediği görülüyor. Sisteme erişemeyen kullanıcılara ise hatanın giderilmeye çalışıldığına dair bir mesaj gösterildiği belirtiliyor.

Elon Musk’ın gözü yükseklerde 20 sa. önce eklendi

Sabah erken saatlerde sorunun büyük ölçüde çözüldüğü belirtiliyor ancak halen pek çok kullanıcı sisteme erişimde problemler yaşıyor. Elon Musk ise şu an için kendi tarafında herhangi bir problem olmadığını açıkladı.

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