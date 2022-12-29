Twitter çöktü, on binlerce kullanıcı etkilendi

Twitter neden çöktü?
Kullanıcılardan gelen raporlar doğrultusunda Twitter platformunun gece 03.00 sularında problem yaşamaya başladığı anlaşılıyor. Saat 04.00’a doğru dünya çapında on binlerce kullanıcının sisteme erişemediği görülüyor. Sisteme erişemeyen kullanıcılara ise hatanın giderilmeye çalışıldığına dair bir mesaj gösterildiği belirtiliyor.
Sabah erken saatlerde sorunun büyük ölçüde çözüldüğü belirtiliyor ancak halen pek çok kullanıcı sisteme erişimde problemler yaşıyor. Elon Musk ise şu an için kendi tarafında herhangi bir problem olmadığını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d