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    Anlık Bildirim

    OnePlus 10'un görüntüleri sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

    OnePlus'ın yakında tanıtması beklenen telefonu OnePlus 10'un renderları Yogesh Brar ve Onsitego tarafından paylaşıldı. OnePlus 10 Pro ile benzer bir tasarıma sahip telefonun işte detayları:
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    Söylentilere göre OnePlus 10T veya OnePlus 10, teknoloji devlerinden OnePlus'ın bu yıl piyasaya süreceği son amiral gemisi telefon olacak. Yogesh Brar ve Onsitego, Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç alacak olması dışında hakkında çok az şey bilinen telefonun renderlarını yayınladı.

    İşte OnePlus 10'un beklenen teknik özellikleri ve tasarımı

    OnePlus'ın renderları paylaşılan bu telefona OnePlus 10 mu, yoksa OnePlus 10T mi diyeceği henüz belli değil. Ancak paylaşılan renderlardaki telefonun arkası OnePlus 10 Pro'nunkine fazlasıyla benziyor. Tahmin edilenden daha büyük gelmesi beklenen telefonun 6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Ancak çıkan söylentilere göre ekran QHD+ yerine FHD+ çözünürlüğe sahip olacak.

    OnePlus 10T'nin OIS ve 4K 60fps video kaydı ile 50MP ana kamera kullanacağı iddia ediliyor. 16MP ultra geniş kamera ve 2MP makro modülü ile gelmesi beklenen telefonda telefoto lens olmayabilir. Selfie kamerası ise 32 MP sensöre sahip olacak. 5.000mAh pil gücüne sahip olması beklenen telefon ayrıca OnePlus 10 Pro'dan daha hızlı şarj olacak ve kablosuz şarjı desteklemeyecek.

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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 3 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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