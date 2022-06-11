OnePlus 10'un görüntüleri sızdırıldı: İşte muhtemel tasarım

Söylentilere göre OnePlus 10T veya OnePlus 10, teknoloji devlerinden OnePlus'ın bu yıl piyasaya süreceği son amiral gemisi telefon olacak. Yogesh Brar ve Onsitego, Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç alacak olması dışında hakkında çok az şey bilinen telefonun renderlarını yayınladı.

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İşte OnePlus 10'un beklenen teknik özellikleri ve tasarımı

OnePlus'ın renderları paylaşılan bu telefona OnePlus 10 mu, yoksa OnePlus 10T mi diyeceği henüz belli değil. Ancak paylaşılan renderlardaki telefonun arkası OnePlus 10 Pro'nunkine fazlasıyla benziyor. Tahmin edilenden daha büyük gelmesi beklenen telefonun 6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması bekleniyor. Ancak çıkan söylentilere göre ekran QHD+ yerine FHD+ çözünürlüğe sahip olacak.

OnePlus 10T'nin OIS ve 4K 60fps video kaydı ile 50MP ana kamera kullanacağı iddia ediliyor. 16MP ultra geniş kamera ve 2MP makro modülü ile gelmesi beklenen telefonda telefoto lens olmayabilir. Selfie kamerası ise 32 MP sensöre sahip olacak. 5.000mAh pil gücüne sahip olması beklenen telefon ayrıca OnePlus 10 Pro'dan daha hızlı şarj olacak ve kablosuz şarjı desteklemeyecek.

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