Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4'ün yazılım geliştirme süreci başladı

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Samsung'un, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ü önümüzdeki aylarda piyasaya sürmesi bekleniyor. Yakın tarihli bir raporda Galaxy Z Flip 4'ün daha az göze çarpan katlanabilir ekran kırışıklığına sahip olacağı iddia edilmişti. Yeni bir raporda ise Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün yazılımı geliştirme sürecinin başladığı iddia edildi.

Samsung Galaxy Z Fold 4'ün kılıf resimleri paylaşıldı 1 hf. önce eklendi

Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 yakında piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör

SamMobile tarafından hazırlanan bir rapora göre Samsung, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 için ürün yazılımı geliştirmeye başladı. Sırasıyla F936NKSU0AVF2 ve F721NKSU0AVF2 isimli ürün yazılımına sahip telefonların yazılım sürecinin başlaması ise işlerin yolunda gittiğini ve telefonların tanıtılmasına az kaldığını gösteriyor.

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Samsung Galaxy Z Flip4 ve Z Fold4'ün yazılım geliştirmesi başladı