Performans canavarı OnePlus 10T'nin çıkış tarihi sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

OnePlus’ın yeni amiral gemisi OnePlus 10T’den yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tasarımı ve özellikleri sızdırılan yakın zamanda ise tüm Android cihazlardan daha yüksek bir skorla AnTuTu’da görünen yeni telefonun, şimdi de çıkış tarihi ortaya çıktı.

Ağustos ayından itibaren satışa sunulacak

Sızıntılara göre OnePlus 10T, 25 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri ??arasında tanıtılacak ve Ağustos ayının ilk haftası ile beraber yalnızca Amazon Hindistan üzerinden satılacak. Ayrıca yeni amiral gemisinin Avrupa pazarına da geleceği doğrulandı ancak bunun Hindistan duyurusu ile aynı zamanda olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Yeni performans canavarı OnePlus 10T AnTuTu'da göründü 1 gün önce eklendi

Şimdiye kadarki sızıntılara ve söylentilere göre OnePlus 10T, Full HD+ LTPO 120 Hz 6.7 inç kavisli E4 AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1’den güç alacak yeni cihazın, 150W SuperVOOC hızlı şarj destekli 4.800 mAh batarya, 12 GB RAM, OIS destekli 50 MP ana, 16MP Ultra geniş açı, 2MP makro sensörlerinden oluşan üçlü bir tasarıma ek olarak 32MP selfie kamerası ile gelmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.