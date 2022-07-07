Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Performans canavarı OnePlus 10T'nin çıkış tarihi sızdırıldı

    OnePlus'ın yeni performans canavarı OnePlus 10T'nin çıkış tarihi sızdırıldı. Hindistan'da yalnızca Amazon üzerinden satılacak yeni telefon Avrupa pazarına da gelecek.
    Oy Ver

    OnePlus 10T'nin çıkış tarihi sızdırıldı: İşte beklenen özellikler
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus’ın yeni amiral gemisi OnePlus 10T’den yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tasarımı ve özellikleri sızdırılan yakın zamanda ise tüm Android cihazlardan daha yüksek bir skorla AnTuTu’da görünen yeni telefonun, şimdi de çıkış tarihi ortaya çıktı.

    Ağustos ayından itibaren satışa sunulacak

    Sızıntılara göre OnePlus 10T, 25 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri ??arasında tanıtılacak ve Ağustos ayının ilk haftası ile beraber yalnızca Amazon Hindistan üzerinden satılacak. Ayrıca yeni amiral gemisinin Avrupa pazarına da geleceği doğrulandı ancak bunun Hindistan duyurusu ile aynı zamanda olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

    Şimdiye kadarki sızıntılara ve söylentilere göre OnePlus 10T, Full HD+ LTPO 120 Hz 6.7 inç kavisli E4 AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1’den güç alacak yeni cihazın, 150W SuperVOOC hızlı şarj destekli 4.800 mAh batarya, 12 GB RAM, OIS destekli 50 MP ana, 16MP Ultra geniş açı2MP makro sensörlerinden oluşan üçlü bir tasarıma ek olarak 32MP selfie kamerası ile gelmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    Profil resmi
    Bloodin 2 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Alcatel 1S Akıllı Telefon
    Alcatel 1S Akıllı Telefon
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN 4H0H3EA
    HP OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız